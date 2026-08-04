Sameday a finalizat achiziția Cargus. Ce urmează

Sameday, parte din grupul eMAG, a anunțat marți, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că a finalizat achiziția firmei de curierat Cargus.

Astfel, începând cu 3 august 2026, Cargus este deținută 100% de către Sameday. De acum, cele două companii trec la integrarea operațională: rețelele de livrare, echipele și sistemele interne urmează să fie aliniate treptat, cu scopul de a oferi clienților un serviciu unitar, previzibil și adaptat cerințelor tot mai ridicate ale pieței de curierat.

„Am ajuns la linia de sosire a unui proces amplu, care a cerut multă muncă, disciplină și răbdare din partea tuturor. Odată cu finalizarea procesului de achiziție, Sameday și Cargus sunt o singură companie care își construiește viitorul. Etapa de integrare care urmează va presupune la fel de multă muncă, iar motivul pentru care am pornit acest demers rămâne neschimbat: să oferim o infrastructură de livrare mai eficientă și un standard de serviciu ridicat, în beneficiul clienților și al partenerilor noștri”, a declarat Lucian Baltaru, CEO Sameday Group.

„Finalizarea achiziției de către Sameday marchează, pentru Cargus, începutul unei etape esențiale. Ne alăturăm Sameday cu convingerea că, împreună, putem construi o rețea mai eficientă și un standard de servicii superior pentru toți clienții noștri. Le mulțumesc colegilor din Cargus pentru profesionalismul și implicarea de care au dat dovadă în această perioadă și le urez tuturor bun venit în prima etapă a acestei povești comune”, a declarat Belgin Bactali, CEO Cargus.

Prin alăturarea capacităților logistice și a resurselor umane ale celor două companii, Sameday își propune să dezvolte acoperirea națională și să crească eficiența livrărilor, atât pentru clienții persoane fizice, cât și pentru partenerii de business.

Sameday și Cargus: Cum s-au dezvoltat cele două companii

Cu o experiență de 18 ani pe piața din România, o echipă de peste 6.000 de angajați și parteneri și o infrastructură digitală integrată, Sameday este prezentă și în Ungaria și Bulgaria, oferind atât servicii de livrare door-to-door, cât și livrare în aproximativ 8.000 de lockere easybox. Astfel, firma operează cea mai extinsă rețea de lockere din regiune.

În 2017, eMAG (Dante International) a preluat 80% din firma de curierat Sameday, după cum s-a scris pe StartupCafe.ro la acel moment. Între timp, colosul din comerțul online și-a crescut participația în Sameday la 94%.

Cargus a fost fondată în anul 1991 de Carmina și Augustin Pleșea, sub denumirea CARGUS International. Afacerea a fost cumpărată de către germanii de la DHL în 2008, potrivit Ziare.com, apoi de Abris Capital Partners în 2012.

În 2015, Cargus a fuzionat cu Urgent Curier, la doi ani după achiziție, sub numele Urgent Cargus. În 2019, fondul de investiții Mid Europa Partners a preluat compania, tranzacție în urma căreia s-a revenit la numele de Cargus și în urma căreia compania și-a extins serviciile. Astăzi, firma oferă o gamă largă de servicii de curierat, inclusiv livrare la ușă, susținută de o rețea de hub-uri de sortare de ultimă generație, facilități cross-dock și depozite.