Firma de curierat Cargus, preluată de Sameday, își extinde rețeaua națională ship&go în magazinele polonezilor de la FROO

Firma românească de curierat Cargus,preluată recent de Sameday, anunță marți, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, un parteneriat cu lanțul de magazine FROO, dezvoltat de grupul polonez Żabka, prin care extinde rețeaua națională ship&go.

Astfel, prin acest parteneriat, coletele vor fi gestionate direct în magazin, în zona caselor de marcat, unde personalul se va ocupa atât de preluarea, cât și de predarea acestora.

Cargus SHIP & GO este soluția de livrare out-of-home a companiei, care permite clienților să ridice sau să trimită colete din locații aflate în proximitatea lor .

Compania de curierat transmite că parteneriatul cu FROO face parte din strategia sa de a dezvolta o infrastructură logistică de proximitate, adaptată noilor obiceiuri de consum.

„Extinderea rețelei SHIP & GO este o prioritate strategică pentru Cargus, iar parteneriatul cu FROO ne permite să accelerăm această dezvoltare și să creștem accesibilitatea serviciilor noastre, aducând livrarea mai aproape de obiceiurile zilnice ale clienților. Ne uităm la proximitate nu doar ca la un avantaj logistic, ci ca la un nou standard de experiență în care flexibilitatea, controlul și rapiditatea devin esențiale. Prin acest parteneriat, construim o infrastructură de livrare mai densă și mai relevantă la nivel local, capabilă să răspundă atât nevoilor consumatorilor finali, cât și partenerilor din eCommerce, într-un context în care eficiența și predictibilitatea sunt din ce în ce mai importante”, a spus Anda Bucșan, Chief Customer Officer Cargus.

Serviciile SHIP & GO Cargus sunt deja disponibile în 20 de locații FROO din București și Ilfov, urmând ca extinderea să fie realizată etapizat până la finalul acestui an.

„Ne dorim ca magazinele FROO să fie mai mult decât un loc pentru cumpărături rapide și să devină puncte utile în viața de zi cu zi a comunităților locale. Parteneriatul cu Cargus ne permite să aducem un serviciu relevant pentru clienții noștri și contribuie la creșterea rolului magazinelor tip convenience ca hub-uri multifuncționale, adaptate nevoilor actuale, centrate pe proximitate și conveniență”, a spus Ionițescu Ioana, Commercial Director FROO Romania.

Locațiile active partenere sunt semnalizate corespunzător, prin însemne Cargus vizibile în magazine, și pot fi identificate pe harta SHIP & GO disponibilă pe website și în aplicația mobilă Cargus.

În prezent, rețeaua SHIP & GO Cargus numără peste 2.100 de puncte la nivel național.

Sameday, undă verde să cumpere Cargus, cu anumite condiții

La începutul lunii aprilie, Consiliul Concurenței a autorizat, cu condiții, preluarea Cargus S.R.L. de către Delivery Solutions S.A. (Sameday), tranzacție care vizează și filiala Eops Solutions.

Autoritatea a identificat mai multe riscuri concurențiale, inclusiv legate de contractele clienților, rețeaua de lockere și poziția grupului eMAG pe piață.

Pentru a primi aprobarea, Sameday și-a asumat următoarele angajamente:

Menține contractele Cargus timp de 12 luni – toate condițiile comerciale rămân neschimbate în această perioadă

Poate rezilia contracte doar cu preaviz – minimum 3 luni și doar în anumite condiții economice justificate

Vinde rețeaua de lockere Cargus – activitatea va fi cesionată integral către un operator independent

Separă clar business-ul de lockere – transferul trebuie să permită funcționarea autonomă a noului operator

Introduce reguli transparente în eMAG Marketplace – acces nediscriminatoriu pentru curieri, pe baza unor criterii clare

Aplică criterii obiective de alocare a comenzilor – inclusiv cost, timpi de livrare, acoperire și eficiență

Protejează datele comerciale ale concurenților – măsuri interne pentru a preveni accesul eMAG la informații sensibile

Avertizează clienții privind datele din AWB – fără informații confidențiale în câmpurile asociate livrărilor

Respectarea acestor angajamente va fi monitorizată timp de până la 3 ani de un mandatar independent, care va raporta periodic către autoritate.

În caz de nerespectare, sancțiunile pot ajunge la până la 10% din cifra de afaceri totală, conform legislației concurenței.