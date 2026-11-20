Bursa de Valori București (BVB) a lansat oficial, vineri, 20 noiembrie 2026, Piața de Creștere pentru IMM-uri, un nou segment prin care firmele românești pot atrage finanțare de la investitori, prin acțiuni și obligațiuni. Noua piață pornește cu 23 de companii emitente de acțiuni și 14 emisiuni de obligațiuni, transferate din structura anterioară a pieței AeRO.

Lansarea a avut loc la exact 31 de ani de la reluarea tranzacțiilor pe Bursa de Valori București, în 20 noiembrie 1995, când piața de capital românească pornea la drum cu numai șase companii listate.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), ai Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, ai companiilor incluse în prima generație a Pieței de Creștere, consultanți autorizați și reprezentanți ai pieței de capital.

Noua structură a Sistemului Multilateral de Tranzacționare (SMT) intră în vigoare în baza Codului BVB–SMT, aprobat de ASF în august 2026.

Piața de Creștere se adresează companiilor aflate în dezvoltare, care urmăresc atragerea de capital pentru investiții și extinderea activității, dar care sunt pregătite să îndeplinească și cerințe privind transparența financiară, raportarea și guvernanța corporativă.

„IMM-urile reprezintă coloana vertebrală a economiei, iar misiunea noastră la Bursa de Valori București este să le oferim un parcurs predictibil și accesibil către capital, vizibilitate și maturizare”, a declarat Remus Vulpescu, directorul general al BVB.

Potrivit acestuia, transferul primei generații de companii de pe AeRO către noua Piață de Creștere s-a realizat pe baza unor criterii de eligibilitate și în urma consultărilor cu emitenții.

Ileana Botez, BVB: „Ideile antreprenoriale au nevoie de capital, iar capitalul are nevoie de încredere”

Ileana Botez, șefa Departamentului Admitere la Tranzacționare din cadrul BVB, care a coordonat implementarea proiectului, a explicat, în cadrul evenimentului de lansare, rolul noii piețe în finanțarea economiei românești.

Prezentă și la redeschiderea Bursei din 1995, în calitate de angajată a instituției, Ileana Botez a subliniat semnificația celor trei etape importante din dezvoltarea pieței de capital: reluarea tranzacțiilor în 1995, lansarea AeRO în 2015 și deschiderea Pieței de Creștere în 2026.

„Ideile antreprenoriale au nevoie de capital, iar capitalul are nevoie de încredere, iar bursa creează întâlnirea dintre cele două”, a afirmat Ileana Botez.

Ea a explicat că finanțarea companiilor mici și mijlocii este importantă pentru competitivitatea economiei europene, în condițiile în care IMM-urile reprezintă 99,8% dintre întreprinderile din România.

La nivelul Uniunii Europene, există aproximativ 34 de milioane de întreprinderi mici și mijlocii, care angajează 105,6 milioane de persoane și generează 51,7% din valoarea adăugată a economiei întreprinderilor, potrivit datelor prezentate de reprezentanta BVB.

Piețele de creștere reprezintă deja un mecanism important de finanțare la nivel internațional.

Ileana Botez a prezentat rezultatele unui studiu publicat în 2025, pe baza datelor din 2023, potrivit căruia peste 16.000 de companii erau listate pe piețele de creștere la nivel mondial, la sfârșitul anului 2023.

În perioada 2019-2023, aceste piețe au găzduit peste 4.000 de oferte publice inițiale (IPO), prin care companiile au atras aproximativ 313 miliarde de dolari.

Reprezentanta BVB a explicat că dezvoltarea unei asemenea piețe presupune un echilibru între accesibilitatea pentru companii și încrederea investitorilor, prin reguli adaptate dimensiunii și maturității emitenților.

Proiectul Pieței de Creștere a fost pregătit timp de aproximativ un an și jumătate de echipa Bursei de Valori București, în colaborare cu Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Cum arată noua Piață de Creștere. 37 de instrumente financiare la lansare

Noua structură a Sistemului Multilateral de Tranzacționare al BVB cuprinde trei segmente distincte.

Piața de Creștere (PC) debutează cu 23 de companii emitente de acțiuni și 14 emisiuni de obligațiuni. Cinci dintre aceste emisiuni aparțin unor companii care au și acțiuni tranzacționate pe noua piață.

În total, sunt 37 de instrumente financiare.

Piața de Bază (PB) reunește 217 instrumente de tip acțiuni, dintre care 27 în categoria Premium și 190 în categoria Standard, precum și 12 emisiuni de obligațiuni și un fond.

SMT International (SMTI) cuprinde 16 instrumente financiare, respectiv 15 acțiuni și o obligațiune.

Prin această reorganizare, BVB separă companiile în funcție de criteriile îndeplinite și de etapa lor de dezvoltare.

Piața de Creștere este destinată emitenților care îndeplinesc standarde specifice de eligibilitate, transparență și guvernanță corporativă, în timp ce Piața de Bază rămâne disponibilă celorlalte companii din sistemul alternativ de tranzacționare.

Noua structură se aliniază modelului european SME Growth Markets, utilizat și de alte burse europene, inclusiv prin segmentele Euronext Growth și Nasdaq First North.

Lista completă a instrumentelor financiare încadrate în noile segmente este disponibilă pe site-ul Bursei de Valori București.

Ce condiții trebuie să îndeplinească firmele pentru a intra pe Piața de Creștere

Noua piață este deschisă atât companiilor care sunt deja tranzacționate pe Piața de Bază, cât și firmelor care urmăresc o primă admitere la tranzacționare.

O companie nu trebuie să fie listată anterior pe AeRO pentru a putea accesa Piața de Creștere.

Potrivit condițiilor publicate de BVB, pentru admiterea acțiunilor, o companie trebuie să fie organizată ca societate pe acțiuni (SA), să aibă cel puțin doi ani de activitate și să îndeplinească cerințe minime privind structura acționariatului și valoarea acțiunilor disponibile pentru tranzacționare.

Astfel, cel puțin 10% dintre acțiuni trebuie să fie disponibile pentru tranzacționare de către public (free-float), iar numărul acționarilor aferenți acestui pachet trebuie să fie de minimum 30.

Valoarea anticipată a free-float-ului trebuie să fie de cel puțin 250.000 EUR.

Compania trebuie să încheie și un contract cu un Consultant Autorizat pentru o perioadă de minimum trei ani de la începerea tranzacționării, să respecte principiile de guvernanță corporativă și să îndeplinească cerințele privind raportarea financiară.

Pentru admiterea acțiunilor după un plasament privat, sistemul de evaluare al BVB prevede un punctaj minim de 60 din 100 de puncte.

În evaluare sunt luate în calcul inclusiv istoricul companiei, situațiile financiare, structura acționariatului și criteriile de guvernanță corporativă.

În cazul obligațiunilor, valoarea minimă a unei emisiuni este de 200.000 EUR, iar numărul de investitori care dețin obligațiunile respective trebuie să fie de cel puțin 20.

Pentru obligațiunile admise după un plasament privat, pragul minim de evaluare este de 44 de puncte.

Condițiile detaliate de admitere și obligațiile emitenților sunt prezentate în secțiunea Piața de Creștere – Întrebări frecvente, disponibilă pe site-ul BVB.

Acțiuni sau obligațiuni: cum pot atrage firmele bani de la investitori

Piața de Creștere oferă antreprenorilor două mecanisme principale de finanțare.

Prin emiterea de acțiuni noi, o companie poate atrage capital de la investitori, care devin acționari. Spre deosebire de un împrumut, finanțarea astfel obținută nu trebuie rambursată, însă presupune împărțirea proprietății asupra companiei cu noii investitori.

Prin obligațiuni, firmele pot împrumuta bani de la investitori fără să modifice structura acționariatului. În schimb, trebuie să plătească dobânda stabilită și să ramburseze capitalul conform condițiilor emisiunii.

Ambele instrumente pot fi utilizate pentru finanțarea investițiilor, extinderea afacerii sau diversificarea surselor de capital.

Admiterea la tranzacționare presupune însă și obligații suplimentare pentru companii, inclusiv publicarea periodică a rezultatelor financiare, informarea investitorilor și respectarea regulilor de guvernanță corporativă.

În plus, accesul la bursă nu garantează atragerea finanțării. Obținerea capitalului depinde de interesul investitorilor și de condițiile în care compania realizează o eventuală ofertă de acțiuni sau obligațiuni.

De la AeRO la Piața de Creștere și, ulterior, la Piața Principală

Noua structură poate funcționa și ca un traseu de dezvoltare pentru firmele antreprenoriale.

Companiile care îndeplinesc condițiile Pieței de Creștere pot trece din Piața de Bază în noul segment, iar ulterior, dacă ajung la dimensiunea și maturitatea necesare, pot solicita admiterea pe Piața Reglementată a BVB.

La rândul lor, emitenții care nu mai îndeplinesc criteriile Pieței de Creștere pot fi reîncadrați în Piața de Bază, potrivit regulilor aplicabile.

Această diferențiere urmărește să ofere investitorilor o imagine mai clară asupra profilului companiilor și standardelor respectate de acestea.

StartupCafe.ro a prezentat din 28 august 2026 proiectul noii piețe, după aprobarea Codului BVB–SMT de către ASF, în articolul „Bursa de Valori București creează o nouă piață pentru IMM-uri. Firmele vor fi evaluate printr-un sistem de scoring”.

La acel moment, BVB anunța și intenția de a dezvolta un indice bursier dedicat companiilor de pe Piața de Creștere, care ar putea deveni ulterior baza unor produse de investiții, inclusiv fonduri tranzacționate la bursă (ETF-uri).

Lansarea din 20 noiembrie marchează operaționalizarea noii structuri, dar și începutul unei etape în care companiile românești vor putea utiliza acest segment pentru a atrage finanțări și pentru a-și consolida relația cu investitorii.