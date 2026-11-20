Combinatul siderurgic Liberty Galați (fostul Sidex) și fabrica de țevi Tubular au fost scoase oficial la vânzare, prin negociere directă, la un preț de pornire de aproximativ 200 de milioane EUR. Administratorii concordatari CITR și Euro Insol au anunțat, vineri, 20 noiembrie 2026, lansarea procedurii, după ce planul de restructurare a fost aprobat de creditori și omologat de Tribunalul Galați. Investitorii au termen până pe 10 decembrie pentru depunerea ofertelor angajante.

Prețul minim stabilit pentru vânzarea combinatului și a fabricii de țevi sudate longitudinal este de 199.845.742 EUR, tranzacția fiind scutită de TVA.

Este a treia încercare de vânzare a activelor industriale de la Galați în 2026, după două licitații fără rezultat, organizate la prețuri de pornire de 709 milioane EUR și, ulterior, 463 de milioane EUR.

Noua procedură presupune negocieri individuale cu investitorii, urmate de selectarea cumpărătorului de către creditori.

Cum se desfășoară vânzarea Liberty Galați

Potrivit comunicatului transmis StartupCafe de CITR și Euro Insol, investitorii interesați trebuie să depună documentația de participare și o ofertă angajantă până la 10 decembrie 2026, ora 17.00.

Participarea este condiționată de constituirea unei garanții reprezentând 7% din prețul de pornire, echivalentul a aproximativ 14 milioane EUR.

După expirarea termenului, administratorii concordatari vor negocia individual cu fiecare ofertant.

Ofertele finale angajante trebuie depuse până la 17 decembrie 2026, ora 17.00, urmând să fie transmise creditorilor, care vor selecta câștigătorul procedurii.

„Pentru oamenii care au lucrat aici o viață, întrebarea este când se va produce din nou oțel la Galați. Astăzi facem un pas concret în această direcție. Îi invităm la negocieri pe investitorii care văd un viitor pentru combinat și au resursele să repornească producția. Miza este să păstrăm la Galați atât capacitatea de a produce oțel, cât și experiența oamenilor de care depinde această industrie”, a declarat Paul-Dieter Cîrlănaru, CEO CITR.

La rândul său, Remus Borza, reprezentantul Euro Insol, a explicat avantajele noii proceduri.

„La Galați, un investitor are acces la un întreg lanț de producție, de la furnal și oțelărie până la laminoare și fabrica de țevi, pe o platformă cu acces la Dunăre și la Marea Neagră. Negocierea directă ne permite să clarificăm cu fiecare investitor condițiile în care este pregătit să cumpere. Creditorii vor avea astfel la dispoziție ofertele finale pentru a alege cumpărătorul”, a declarat Remus Borza.

Investitorii trebuie să achiziționeze obligatoriu caietul de sarcini, care cuprinde descrierea activelor și condițiile de participare.

De la 709 milioane EUR la 200 milioane EUR. Două licitații fără cumpărători

Vânzarea prin negociere directă reprezintă o schimbare de strategie după eșecul celor două licitații internaționale organizate în cursul acestui an.

La prima licitație, desfășurată în martie 2026, prețul de pornire pentru activele Liberty Galați și Liberty Tubular Products a fost de aproximativ 709 milioane EUR.

Ulterior, prețul a fost redus la 463 de milioane EUR, dar nici cea de-a doua procedură, organizată în iunie, nu a atras oferte care să permită desemnarea unui cumpărător.

În septembrie, o nouă evaluare a indicat un preț de lichidare de aproximativ 182 de milioane EUR, față de 538 de milioane EUR la evaluarea inițială din februarie 2025, potrivit informațiilor publicate de News.ro.

Prețul de pornire al actualei proceduri, de aproape 200 de milioane EUR, este astfel cu aproximativ 72% mai mic decât cel solicitat la prima licitație.

Reducerea prețului nu înseamnă însă că investiția necesară pentru relansarea combinatului se limitează la suma plătită pentru achiziție. Repornirea capacităților industriale presupune capital suplimentar pentru materii prime, energie, întreținerea instalațiilor și finanțarea activității curente.

Potrivit News.ro, administratorii concordatari au estimat anterior la aproximativ 200 de milioane EUR necesarul suplimentar pentru repornirea integrală a fluxurilor de producție.

Cine sunt cei 5 investitori interesați de combinatul siderurgic

Interesul pentru preluarea activelor Liberty Galați a fost exprimat, în diferite etape ale procesului, de mai multe companii din România și din străinătate.

Potrivit informațiilor publicate de Ziarul Financiar, cinci potențiali investitori au fost menționați de administratorii concordatari:

UMB, grupul controlat de antreprenorul român Dorinel Umbrărescu, unul dintre cei mai mari constructori de infrastructură rutieră din România;

Jindal, grup industrial indian cu activități în sectorul siderurgic;

Metinvest, grup siderurgic și minier din Ucraina;

Risun, companie industrială din China;

Galiawa, grup din Irak.

Prezența acestora pe lista investitorilor interesați nu reprezintă o confirmare a participării la actuala procedură. Pentru a intra în negocierile oficiale, companiile trebuie să îndeplinească cerințele de participare și să depună ofertele angajante în termenul stabilit.

ANAF și Exim Banca Românească, printre principalii creditori

Lansarea procedurii vine după mai multe luni de negocieri privind restructurarea combinatului și recuperarea creanțelor.

Liberty Galați se află în concordat preventiv din martie 2025, procedură prin care compania încearcă să își restructureze datoriile și să evite insolvența.

Printre principalii creditori se numără ANAF și Exim Banca Românească, ale căror creanțe cumulate depășesc 450 de milioane EUR, potrivit informațiilor publicate de News.ro.

În septembrie 2026, cei doi creditori nu au votat planul de vânzare prin negociere directă în forma propusă inițial, solicitând modificări.

Situația a fost deblocată pe 6 noiembrie, când creditorii Liberty Galați și Liberty Tubular Products Galați au aprobat noul plan de restructurare.

StartupCafe a relatat atunci despre aprobarea vânzării combinatului și a secției Tubular la un preț de pornire de 200 de milioane EUR.

Ulterior, pe 19 noiembrie, Tribunalul Galați a omologat planul, deschizând calea pentru lansarea efectivă a procedurii de vânzare.

Noua etapă este importantă inclusiv pentru recuperarea sumelor datorate creditorilor. La prețul minim anunțat, încasările din vânzare ar fi inferioare creanțelor cumulate ale ANAF și Exim Banca Românească, fără a lua în calcul ceilalți creditori.

Sumele care vor reveni fiecăruia vor depinde însă de condițiile tranzacției, de rangul creanțelor și de mecanismul de distribuire prevăzut în planul de restructurare.

Ce cumpără investitorul: 1.600 de hectare și o capacitate de 3 milioane de tone de oțel anual

Liberty Galați este singurul producător integrat de oțel din România, cu o platformă industrială de aproximativ 1.600 de hectare și o capacitate instalată de producție de până la 3 milioane de tone de oțel pe an.

Printre activele incluse în procedura de vânzare se numără uzina de aglomerare, furnalul, oțelăria și instalațiile de turnare continuă, laminorul de tablă groasă, laminoarele de benzi la cald și la rece, liniile de zincare și de acoperire organică, fabrica de țevi sudate longitudinal, precum și halda de zgură, terenurile și clădirile aferente.

Platforma beneficiază de acces la infrastructura portuară a Dunării și la Marea Neagră.

Combinatul are capacitatea de a produce oțel destinat unor sectoare precum construcțiile, infrastructura, industria auto, construcțiile navale, energia și apărarea.

Capacitatea de 3 milioane de tone reprezintă însă potențialul industrial al instalațiilor, nu producția realizată în prezent, activitatea combinatului fiind întreruptă.

Pentru viitorul cumpărător, principala provocare va fi nu doar achiziționarea activelor, ci și finanțarea repornirii producției și readucerea combinatului într-o poziție competitivă pe piața europeană a oțelului.

Miza este importantă și pentru angajații combinatului. În noiembrie 2026, autoritățile au aprobat prelungirea mecanismului de sprijin pentru plata drepturilor salariale ale angajaților operatorilor economici strategici aflați în concordat preventiv, în contextul dificultăților financiare de la Liberty Galați.

Vânzarea combinatului către un investitor capabil să reia producția ar putea reprezenta o soluție pentru continuarea activității industriale, după aproape doi ani de criză și încercări de restructurare.