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România are un guvern „plin” după aproape jumătate de an de interimat

Luca Niculescu
Luca Niculescu Sursă: © LCVA | Dreamstime.com
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Guvernul premierului independent Luca Niculescu a primit, marţi, votul de învestitură a Parlamentului, cu 280 de voturi ”pentru” şi 58 de voturi ”împotrivă”, relatează News.ro.

Pentru a fi învestit, Executivul avea nevoie de 233 de voturi.

Astfel, după 168 de zile de interimat al Guvernului Bolojan, România va avea un Executiv cu puteri depline, care poate emite Ordonanțe de urgență și ordonanțe simple (în baza unei legi de abilitare a guvernului), adică acte normative cu putere de lege și poate efectua inclusiv rectificări bugetare. Două rectificări bugetare sunt plănuite până la finalul anului 2026.

Luca Niculescu (55 de ani) este fost jurnalist și fost ambasador al României la Paris, iar în ultima perioadă a ocupat funcția de secretar de stat în Ministerul de Externe, responsabil pentru aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). 

Cabinetul este „împănat” cu miniștri de la PSD, care este cel mai mare partid parlamentar:

  • Luca Alexandru Niculescu - prim-ministru tehnocrat
  • Viceprim-ministru și Ministru al Afacerilor Interne – Marian Neacșu (PSD)
  • Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Florin Barbu (PSD)
  • Ministrul Sănătății – Alexandru Rogobete (PSD)
  • Ministrul Muncii – Florin Manole (PSD)
  • Ministrul Economiei, Digitalizării Antreprenoriatului și Turismului – Daniel Zamfir (PSD)
  • Ministrul delegat pentru Digitalizare și Inteligență Artificială – Bogdan Dumitru (tehnocrat)
  • Ministrul Justiției – Radu Marinescu (PSD)
  • Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – Alexandru Stoica (PSD)
  • Ministrul Transporturilor și Infrastructurii – Ștefan Ovidiu Popa (PSD)
  • Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor – Natalia Intotero (PSD)
  • Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene – Mihai Ghigiu (PSD)
  • Ministrul Apărării Naționale – Ștefan Radu Oprea (PSD)
  • Ministrul Finanțelor – Alexandru Nazare (tehnocrat), ex-PNL, ex-Banca Națională, care a condus același minister și în Guvernul Bolojan (tehnocrat)
  • Ministrul de Externe – Sebastian-Dănuț Neculăescu (tehnocrat)
  • Ministrul Educației – Sorin Costreie (tehnocrat)
  • Ministrul delegat pentru Învățământ Preuniversitar - Sorin-Gabriel Ionescu (tehnocrat)
  • Ministrul Culturii– Ioana Ciocan (tehnocrat)
  • Ministrul Energiei – Dumitru Chisăliță (tehnocrat)

Programul de Guvernare:

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