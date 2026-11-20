Guvernul a aprobat vineri, 20 noiembrie 2026, prelungirea perioadei în care companiile pot solicita ajutoare de stat pentru investiții de minimum 10 milioane EUR în industria prelucrătoare. Decizia vine după ce, din 15 octombrie și până la 13 noiembrie, au fost depuse doar patru cereri de finanțare, deși schema dispune de un buget de aproximativ 150 milioane EUR. Noul termen-limită urmează să fie anunțat de Ministerul Finanțelor.

Executivul a adoptat modificarea Hotărârii Guvernului nr. 486/2026, care reglementează schema de ajutor de stat destinată investițiilor în capacități industriale pentru fabricarea unor produse la care România înregistrează un deficit comercial semnificativ.

Prima sesiune de depunere a proiectelor a fost deschisă pe 15 octombrie și urma să se încheie pe 25 noiembrie 2026. Ministerul Finanțelor a solicitat prelungirea acesteia în urma consultărilor cu mediul de afaceri, invocând timpul necesar pentru pregătirea documentațiilor tehnice, economice și financiare aferente investițiilor de minimum 10 milioane EUR.

Bugetul de 759 milioane lei, echivalentul a aproximativ 150 milioane EUR, rămâne neschimbat, la fel ca regulile de eligibilitate și criteriile de selecție.

170 de solicitări de clarificare, dar numai 4 cereri de finanțare

Datele prezentate de Ministerul Finanțelor arată o diferență considerabilă între interesul manifestat de companii și numărul proiectelor depuse efectiv.

Până la 13 noiembrie 2026, reprezentanții ministerului organizaseră 27 de întâlniri cu firme interesate de accesarea ajutorului de stat.

În aceeași perioadă, instituția primise 170 de întrebări și solicitări de clarificare prin platforma dedicată, precum și opt cereri oficiale de prelungire a termenului, inclusiv din partea unor organizații patronale.

Cu toate acestea, numai patru companii depuseseră cereri de acord pentru finanțare.

Ministerul Finanțelor consideră că numărul redus de aplicații nu reflectă neapărat lipsa interesului pentru program, ci dificultatea pregătirii unor proiecte industriale de asemenea dimensiuni în intervalul stabilit inițial.

„Regândirea modului în care investim banii publici înseamnă să urmărim ce produce fiecare finanțare în economie și cât capital privat reușește să atragă. Prin această schemă, vrem să susținem capacități de producție care generează comenzi pentru furnizori, creează locuri de muncă și reduc dependența de importuri. Acesta este efectul de multiplicare pe care îl urmărim: investiția într-o companie să susțină dezvoltarea unui întreg lanț de activități economice”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Oficialul a explicat că prelungirea perioadei de înscriere urmărește atragerea unor proiecte suficient de bine pregătite pentru a putea fi implementate.

„Am propus prelungirea sesiunii pentru ca investitorii să poată pregăti proiecte solide, cu o finanțare clară și perspective reale de implementare. Cele 759 de milioane de lei trebuie să se transforme în investiții productive, ale căror rezultate să justifice sprijinul public acordat”, a adăugat ministrul.

Ce companii pot solicita ajutoarele de stat

Schema de finanțare este destinată atât IMM-urilor, cât și companiilor mari, inclusiv întreprinderilor nou-înființate, care intenționează să realizeze investiții productive în România.

Valoarea minimă a investiției este de 10 milioane EUR, echivalentul a aproximativ 50 milioane lei.

Finanțarea poate acoperi, în condițiile schemei, realizarea unor construcții noi, achiziția de echipamente tehnologice, instalații și utilaje, precum și anumite active necorporale necesare investițiilor.

Companiile pot opta între două forme de sprijin: grant nerambursabil sau credit fiscal, în funcție de caracteristicile proiectului și de condițiile prevăzute în legislație.

Ajutorul de stat nu acoperă automat întreaga valoare a investiției. Finanțarea acordată depinde de cheltuielile eligibile și de intensitatea ajutorului regional aplicabilă amplasamentului proiectului.

Programul urmărește dezvoltarea producției interne în sectoarele în care România importă cantități importante de produse, în încercarea de a reduce dezechilibrele balanței comerciale.

Așa cum a relatat anterior StartupCafe.ro, în articolul „Finanțări 2026: Se deschide sesiunea de ajutoare de 759 milioane lei pentru firmele românești din industria prelucrătoare, din 15 octombrie”, mecanismul face parte din pachetul de relansare economică adoptat prin OUG nr. 8/2026.

Program multianual de peste 1 miliard EUR

Cele aproximativ 150 milioane EUR disponibile în prima sesiune reprezintă doar o parte din bugetul total al schemei de ajutor de stat.

Programul are o alocare multianuală de 5,313 miliarde lei, echivalentul a aproximativ 1,05 miliarde EUR, pentru susținerea investițiilor industriale.

Potrivit calendarului stabilit prin HG nr. 486/2026, acordurile de finanțare pot fi emise în perioada 2026-2032, iar plata ajutoarelor de stat se poate realiza până în 2036.

Schema a fost prezentată inițial de Ministerul Finanțelor în aprilie 2026, când a fost lansat în dezbatere publică proiectul de hotărâre de guvern.

Detalii despre forma inițială a programului și mecanismul de finanțare au fost publicate de StartupCafe.ro în articolul „Schemă de ajutoare de 1 miliard EUR pentru companiile care investesc în România (proiect oficial)”.

Când se încheie noua sesiune de finanțare

Hotărârea adoptată vineri permite prelungirea perioadei de înregistrare a cererilor de finanțare, fără modificarea condițiilor de accesare a ajutorului de stat.

Potrivit noilor reglementări, sesiunile de depunere trebuie anunțate cu cel puțin 20 de zile lucrătoare înainte de deschidere și au o durată standard de 30 de zile lucrătoare, cu posibilitatea de prelungire.

Ministerul Finanțelor nu a comunicat încă noua dată-limită pentru prima sesiune. Aceasta va fi publicată pe site-ul instituției.

Cererile de acord pentru finanțare și documentele justificative se depun exclusiv online, prin aplicația Big Project 486, disponibilă pe platforma Ministerului Finanțelor.

Ghidul solicitantului și documentele necesare pregătirii proiectelor sunt disponibile pe site-ul instituției, la secțiunea dedicată ajutoarelor de stat.

Prelungirea termenului are ca obiectiv creșterea numărului de proiecte eligibile și a concurenței pentru finanțarea disponibilă, astfel încât bugetul să fie alocat unor investiții industriale care pot fi realizate efectiv.