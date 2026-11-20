Rețeaua privată de sănătate Regina Maria intenționează să preia Dorna Medical, companie dezvoltată de antreprenorul român Roman Boca, cu afaceri de peste 18 milioane EUR și peste 40 de clinici și centre medicale în nordul și estul României. Consiliul Concurenței a identificat riscuri privind creșterea prețurilor pentru investigațiile RMN și CT în județul Suceava și a pus în dezbatere publică o serie de angajamente propuse de cumpărător, printre care plafonarea tarifelor timp de trei ani.

Consiliul Concurenței analizează preluarea Dorna Medical SRL de către Centrul Medical Unirea SRL, compania care operează rețeaua Regina Maria, și a identificat posibile efecte negative asupra concurenței pe piața serviciilor de imagistică medicală din județul Suceava.

Potrivit unui comunicat transmis StartupCafe.ro, autoritatea de concurență consideră că tranzacția ar putea conduce la majorarea tarifelor pentru pacienți, dar și la direcționarea acestora către unitățile medicale din cadrul grupului rezultat în urma achiziției.

Pentru a elimina aceste îngrijorări, Regina Maria a propus o serie de angajamente, care sunt supuse consultării publice până la 4 decembrie 2026.

Regina Maria promite să plafoneze prețurile pentru RMN și CT timp de trei ani

Una dintre principalele măsuri propuse de Regina Maria vizează plafonarea tarifelor pentru investigațiile de imagistică medicală, respectiv rezonanță magnetică (RMN) și tomografie computerizată (CT).

Angajamentul ar urma să se aplice timp de trei ani în clinicile din județul Suceava afectate de tranzacție.

Tot pentru o perioadă de trei ani, Regina Maria se angajează să nu utilizeze sisteme de stimulare a medicilor pentru direcționarea pacienților către aceste clinici în vederea efectuării unor investigații suplimentare.

O altă măsură propusă vizează interzicerea condiționării furnizării unor servicii medicale de cumpărarea sau utilizarea altor servicii medicale. Acest angajament ar urma să fie valabil timp de doi ani.

Măsurile răspund îngrijorărilor autorității de concurență referitoare la posibilitatea ca integrarea Dorna Medical în rețeaua Regina Maria să reducă opțiunile pacienților și să favorizeze concentrarea serviciilor de diagnostic în cadrul aceluiași operator.

Angajamentele se află, deocamdată, în etapa consultării publice, iar publicarea lor nu echivalează cu autorizarea tranzacției.

Dorna Medical, afacerea dezvoltată de familia Boca, are peste 40 de unități medicale

Dorna Medical este una dintre afacerile antreprenoriale românești importante din domeniul serviciilor medicale private din nordul țării.

Compania a fost dezvoltată de antreprenorul Roman Boca și de soția sa, Rodica Boca, medic de laborator, pornind din Vatra Dornei.

În aproape trei decenii, afacerea s-a extins în șapte județe din nordul și estul României.

Potrivit informațiilor publicate în presa, în august 2026, rețeaua Dorna Medical ajunsese la 43 de centre, clinici și policlinici și avea peste 600 de angajați și colaboratori.

Compania a înregistrat în 2025 o cifră de afaceri de aproximativ 93,2 milioane de lei (18,6 milioane EUR), în creștere față de anul precedent.

Pentru 2026, conducerea Dorna Medical viza o creștere de 15%, care ar fi dus veniturile peste pragul de 100 de milioane de lei (aproximativ 20 milioane EUR).

Dorna Medical a continuat să investească în modernizarea aparaturii și dezvoltarea serviciilor, inclusiv într-o policlinică din Beclean, județul Bistrița-Năsăud, proiect estimat la aproximativ 2 milioane EUR.

În august 2026, Roman Boca explica, într-un interviu acordat presei, că presiunile economice și reducerea bugetelor pentru serviciile decontate de sistemul public de sănătate afectau atât pacienții, cât și planurile de investiții ale operatorilor privați.

Potrivit antreprenorului, aproximativ 15-20% din afacerile Dorna Medical proveneau din colaborarea cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

În prima parte a anului 2026, fondatorul companiei vorbea și despre amânarea unor investiții, în contextul creșterii taxelor și al lipsei de predictibilitate economică.

Regina Maria a mai cumpărat o companie de imagistică medicală din Suceava

Tranzacția prin care Regina Maria intenționează să preia Dorna Medical nu reprezintă prima achiziție a grupului în domeniul imagisticii medicale din județul Suceava.

În februarie 2022, Regina Maria a anunțat cumpărarea integrală a Centrului Medical Bucovina, un furnizor local de servicii medicale, inclusiv de imagistică.

La momentul respectiv, compania a anunțat investiții de cel puțin 1,5 milioane EUR pentru modernizarea diviziei de imagistică și deschiderea unui laborator de analize medicale.

Centrul Medical Bucovina opera două clinici în municipiul Suceava și înregistrase o cifră de afaceri de aproximativ 2,5 milioane EUR.

StartupCafe.ro a relatat atunci despre achiziția Centrului Medical Bucovina de către Regina Maria.

Prezența deja existentă a Regina Maria pe piața locală de imagistică reprezintă un element important în contextul actualei tranzacții.

Prin preluarea Dorna Medical, grupul și-ar extinde operațiunile într-o regiune în care deține deja infrastructură medicală, iar autoritatea de concurență urmărește să prevină eventualele efecte asupra prețurilor și libertății de alegere a pacienților.

Regina Maria a fost preluată de un grup finlandez într-o tranzacție de aproximativ 1,3 miliarde EUR

Noua achiziție este analizată în contextul schimbării acționariatului Regina Maria, una dintre cele mai mari rețele private de servicii medicale din România.

În aprilie 2025, grupul finlandez Mehiläinen a anunțat preluarea rețelei Regina Maria de la fondul de investiții Mid Europa Partners, într-o tranzacție care a inclus și rețeaua medicală MediGroup din Serbia.

Valoarea totală a operațiunii a fost estimată la aproximativ 1,3 miliarde EUR, potrivit informațiilor apărute în presa.

StartupCafe.ro a relatat despre această operațiune în articolul Rețeaua de sănătate Regina Maria, cumpărată de un grup finlandez cu o istorie de peste 115 ani.

Tranzacția a fost finalizată la sfârșitul anului 2025, după obținerea aprobărilor necesare, iar Mehiläinen a devenit proprietarul integral al Regina Maria și MediGroup.

Grupul finlandez și-a anunțat intenția de a continua extinderea operațiunilor din România, inclusiv prin achiziții.

Consiliul Concurenței așteaptă observații până pe 4 decembrie

Persoanele fizice și juridice interesate pot transmite observații privind angajamentele propuse de Regina Maria până la 4 decembrie 2026.

Observațiile pot fi trimise la adresa de e-mail bunuri.consum@consiliulconcurentei.ro sau prin poștă, la sediul Consiliului Concurenței din Piața Presei Libere nr. 1, Casa Presei, Corp D1, sector 1, București.

După analiza observațiilor primite, autoritatea de concurență va continua evaluarea operațiunii și a măsurilor propuse pentru înlăturarea riscurilor identificate.

Consiliul Concurenței nu a comunicat valoarea achiziției Dorna Medical și nici nivelul concret al plafonului de preț propus pentru investigațiile RMN și CT.