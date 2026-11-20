Platforma americană de email marketing Mailchimp, utilizată inclusiv de antreprenorii și firmele din România, urmează să fie cumpărată de compania italiană Bending Spoons, pentru 3,68 miliarde de dolari. Tranzacția vine la numai cinci ani după ce gigantul american Intuit achiziționase Mailchimp pentru aproximativ 12 miliarde de dolari. Noul preț reprezintă mai puțin de o treime din suma plătită atunci.

Bending Spoons, companie IT cu sediul la Milano, a anunțat oficial, joi, 19 noiembrie 2026, că a semnat un acord definitiv pentru preluarea Mailchimp de la Intuit.

Tranzacția evaluează afacerea Mailchimp la 3,68 miliarde de dolari, urmând ca Intuit să primească aproximativ 3,31 miliarde de dolari în numerar și acțiuni Bending Spoons în valoare de 368 de milioane de dolari.

Practic, Intuit reinvestește aproximativ 10% din valoarea tranzacției în compania italiană care îi cumpără afacerea.

Operațiunea a fost aprobată în unanimitate de consiliul de administrație al Bending Spoons și urmează să fie finalizată la începutul anului 2027, după obținerea aprobărilor autorităților de reglementare.

Potrivit acordului, compania italiană va achiziționa integral The Rocket Science Group LLC, entitatea juridică din spatele Mailchimp, împreună cu alte active și pasive asociate afacerii.

„Mailchimp este un brand puternic, construit în peste două decenii în care a transformat piața de email marketing și a redefinit modul în care companiile își dezvoltă audiența. Suntem onorați să primim Mailchimp în cadrul Bending Spoons și entuziasmați de ceea ce putem realiza împreună. După finalizarea tranzacției, vom investi substanțial în această afacere, dezvoltând instrumentele puternice și ușor de utilizat pe care clienții le apreciază deja și pe care se bazează”, a declarat Luca Ferrari, director general și cofondator al Bending Spoons.

La rândul său, Jack Tam, vicepreședinte senior al Intuit, a declarat că Mailchimp a ajutat milioane de companii să se dezvolte și să atragă clienți prin automatizarea campaniilor de email marketing.

Reprezentantul Intuit a precizat că firma americană urmărește să asigure o tranziție fără dificultăți pentru clienții, partenerii și angajații Mailchimp.

De la 12 miliarde la 3,68 miliarde de dolari, în numai cinci ani

Cea mai interesantă parte a tranzacției este diferența dintre prețul plătit de Intuit în 2021 și valoarea la care compania a decis acum să vândă Mailchimp.

În septembrie 2021, Intuit anunța achiziția platformei pentru aproximativ 12 miliarde de dolari, una dintre cele mai importante tranzacții de pe piața americană a software-ului destinat companiilor.

StartupCafe.ro scria atunci despre achiziția Mailchimp, platformă utilizată și de antreprenorii români pentru newslettere și campanii de promovare.

Tranzacția a fost finalizată la 1 noiembrie 2021. Intuit a plătit aproximativ 5,7 miliarde de dolari în numerar și a oferit acțiuni proprii evaluate la aproximativ 6,3 miliarde de dolari, potrivit documentelor oficiale ale companiei.

Cinci ani mai târziu, Mailchimp este evaluată la numai 3,68 miliarde de dolari.

Diferența dintre cele două valori este de aproximativ 8,32 miliarde de dolari, ceea ce reprezintă o scădere de 69,3%.

Comparația este făcută între valoarea totală a achiziției din 2021 și valoarea întreprinderii stabilită pentru tranzacția actuală, indicatori care nu sunt perfect identici din punct de vedere financiar. Totuși, diferența evidențiază reducerea substanțială a valorii atribuite afacerii Mailchimp.

La momentul achiziției din 2021, Intuit urmărea să integreze instrumentele de marketing ale Mailchimp cu serviciile sale financiare și de contabilitate pentru întreprinderile mici și mijlocii, în special QuickBooks.

Strategia era de a oferi firmelor o platformă integrată, care să acopere atât atragerea clienților, cât și gestionarea tranzacțiilor și a activităților financiare.

Acum, Intuit își schimbă prioritățile și își concentrează investițiile asupra serviciilor financiare și a aplicațiilor bazate pe inteligență artificială.

Compania americană a anunțat că intenționează să utilizeze banii obținuți din vânzarea Mailchimp pentru răscumpărarea propriilor acțiuni, după finalizarea tranzacției.

Mailchimp are venituri trimestriale de peste 300 de milioane de dolari

Vânzarea are loc într-un moment în care veniturile Mailchimp stagnează.

Potrivit rezultatelor financiare publicate de Intuit, platforma a generat venituri de 313 milioane de dolari în trimestrul încheiat la 31 octombrie 2026.

Suma este cu 1% mai mică decât cea raportată în perioada corespunzătoare a anului precedent.

Pentru întregul an fiscal 2027, înainte de a lua în calcul efectele vânzării, Intuit estima venituri Mailchimp cuprinse între 1,256 și 1,266 miliarde de dolari.

Prin raportare la aceste venituri anuale estimate, valoarea tranzacției reprezintă aproximativ de trei ori veniturile Mailchimp.

Platforma americană a fost fondată în 2001, în Atlanta, de Ben Chestnut și Dan Kurzius, alături de Mark Armstrong.

Mailchimp a devenit unul dintre cele mai cunoscute servicii online prin care întreprinderile mici și mijlocii pot crea și distribui newslettere, automatiza campanii de marketing, administra baze de date cu abonați și analiza rezultatele comunicării cu clienții.

La momentul achiziției de către Intuit, în 2021, Mailchimp avea aproximativ 13 milioane de utilizatori, dintre care 800.000 de clienți plătitori, conform datelor prezentate atunci.

Platforma este utilizată și pe piața românească, inclusiv de magazine online, firme de servicii, publicații și alte afaceri care își promovează produsele prin email.

Până la finalizarea tranzacției, estimată pentru începutul anului 2027, Mailchimp va continua să funcționeze în cadrul Intuit, fără schimbări anunțate în furnizarea serviciilor către clienți.

Cine este Bending Spoons, compania italiană care cumpără platforme IT cunoscute

Fondată în Italia, Bending Spoons s-a remarcat printr-o strategie de achiziții succesive ale unor platforme și aplicații digitale cu baze mari de utilizatori.

Compania cumpără afaceri software deja consacrate, pe care ulterior le reorganizează, urmărind îmbunătățirea profitabilității și dezvoltarea produselor.

Printre cele mai cunoscute achiziții ale sale se numără Evernote, aplicația pentru organizarea notițelor, WeTransfer, serviciul de transfer al fișierelor, Vimeo, platforma video, AOL, Eventbrite și Miro.

În 2024, StartupCafe.ro relata despre cumpărarea WeTransfer de către Bending Spoons.

Ulterior, compania italiană a continuat seria achizițiilor, inclusiv prin preluarea platformei video Vimeo, într-o tranzacție evaluată la aproximativ 1,4 miliarde de dolari.

În ianuarie 2026, StartupCafe.ro scria despre concedierile făcute la Vimeo, la câteva luni după anunțarea preluării platformei de către Bending Spoons.

O altă tranzacție importantă a vizat platforma americană Eventbrite, specializată în organizarea și vânzarea biletelor la evenimente, pentru care compania italiană a convenit un preț de aproximativ 500 de milioane de dolari.

StartupCafe.ro a prezentat și această achiziție.

În septembrie 2026, Bending Spoons a anunțat și cumpărarea platformei de colaborare Miro, într-o tranzacție care evalua afacerea la aproximativ 1,36 miliarde de dolari.

Miro fusese evaluată în ianuarie 2022 la 17,5 miliarde de dolari, după o rundă de finanțare la care participaseră mai multe fonduri internaționale de investiții.

Printre investitorii Miro s-a numărat și antreprenorul român Daniel Dines, cofondatorul UiPath, după cum a relatat StartupCafe.ro.

Tranzacția a fost finalizată în octombrie 2026.

Prin cumpărarea Mailchimp, Bending Spoons își extinde portofoliul și pe piața instrumentelor de marketing digital, adăugând un serviciu destinat în special companiilor mici și mijlocii.

Bending Spoons, venituri de 780 de milioane de dolari într-un singur trimestru

Noua achiziție a fost anunțată în aceeași zi în care Bending Spoons și-a prezentat rezultatele financiare pentru trimestrul al treilea din 2026.

Compania italiană, listată pe bursa Nasdaq sub simbolul BSP, a raportat venituri trimestriale de 780 de milioane de dolari, în creștere cu 125% față de aceeași perioadă din 2025.

Profitul operațional a ajuns la aproximativ 172 de milioane de dolari, în creștere cu 34%.

La sfârșitul lunii septembrie 2026, datoria netă a companiei era de 4 miliarde de dolari, iar numerarul și echivalentele de numerar totalizau aproximativ 1,02 miliarde de dolari.

Bending Spoons a anunțat, de asemenea, că a atras o investiție de 330 de milioane de dolari din partea Berkshire Hathaway, grupul american de investiții construit de miliardarul Warren Buffett.

Totodată, compania italiană a încheiat un acord cu investitori instituționali pentru o nouă plasare de acțiuni, din care estimează că va obține 1,3 miliarde de dolari.

Aceste operațiuni se înscriu în strategia de finanțare a extinderii prin achiziții.

Bending Spoons declară că modelul său de business presupune cumpărarea unor companii digitale, reorganizarea activităților, modernizarea tehnologiei și dezvoltarea unor instrumente bazate pe inteligență artificială.

Compania urmărește astfel creșterea profitabilității afacerilor achiziționate și reinvestirea rezultatelor în noi preluări.

În cazul Mailchimp, Bending Spoons nu a anunțat deocamdată modificări concrete ale tarifelor, produselor sau structurii de personal.

Pentru firmele care utilizează platforma de email marketing, efectele schimbării proprietarului vor depinde de deciziile pe care noul acționar le va lua după finalizarea tranzacției, estimată pentru începutul anului 2027.