Confederația Patronală Concordia cere retragerea unui proiect de lege care le-ar permite companiilor să scadă din impozitul pe profit cheltuielile cu voucherele de vacanță acordate angajaților, în limita aceluiași plafon fiscal utilizat pentru sponsorizări și mecenat. Organizația patronală avertizează că măsura ar putea reduce finanțarea proiectelor sociale, educaționale și de sănătate susținute de ONG-uri și solicită un mecanism separat pentru stimularea turismului intern.

Concordia susține că voucherele de vacanță pot reprezenta un instrument de relansare a turismului românesc, dar consideră că finanțarea acestora nu ar trebui să afecteze facilitățile fiscale acordate companiilor pentru sponsorizări.

Poziția organizației, transmisă luni, 23 noiembrie 2026, vizează o propunere legislativă înregistrată la Senat pe 4 noiembrie, prin care firmele plătitoare de impozit pe profit ar putea beneficia de un avantaj fiscal suplimentar pentru voucherele de vacanță acordate salariaților.

Potrivit proiectului de lege publicat de Senat, cheltuielile respective ar putea fi scăzute direct din impozitul pe profit datorat, dacă voucherele sunt utilizate exclusiv pentru achiziționarea serviciilor turistice din România. Valoarea nominală a unui voucher nu ar putea depăși 1.600 de lei.

Problema semnalată de Concordia este că facilitatea ar utiliza același plafon fiscal din care companiile pot scădea sponsorizările și actele de mecenat.

În prezent, acest plafon este reprezentat de valoarea cea mai mică dintre 0,75% din cifra de afaceri și 20% din impozitul pe profit datorat.

De la o reducere de 256 de lei la una de 1.600 de lei pentru fiecare voucher

Concordia atrage atenția că proiectul schimbă semnificativ tratamentul fiscal al voucherelor de vacanță.

În prezent, cheltuielile efectuate de companii pentru acordarea voucherelor sunt deductibile la calculul profitului impozabil, în condițiile prevăzute de Codul fiscal.

Astfel, pentru un voucher de 1.600 de lei, reducerea impozitului pe profit este de aproximativ 256 de lei, la cota standard de impozitare de 16%.

Prin mecanismul propus, aceeași cheltuială ar putea fi scăzută direct din impozitul datorat, ceea ce ar permite o reducere fiscală de până la 1.600 de lei, în limita plafonului disponibil.

Diferența este semnificativă atât pentru companii, cât și pentru bugetul statului.

„Practic, statul ar plăti vacanța din banii destinați organizațiilor non-guvernamentale”, avertizează Concordia în comunicatul transmis StartupCafe.ro.

Organizația patronală susține că proiectul nu este însoțit de un calcul privind costurile bugetare și nici de o estimare a impactului economic și social.

În plus, folosirea aceluiași plafon fiscal ar pune companiile în situația de a alege între acordarea unor beneficii propriilor angajați și finanțarea proiectelor comunitare.

Concordia: ONG-urile asigură aproximativ 45% din serviciile sociale din România

Potrivit Concordia, sponsorizările acordate de companii reprezintă o sursă importantă de finanțare pentru proiecte din sănătate, educație și asistență socială.

Organizația citează date ale Federației Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale (FONSS), potrivit cărora ONG-urile asigură aproximativ 45% din serviciile sociale din România.

Acestea includ programe destinate copiilor, familiilor și persoanelor din comunități vulnerabile, dezvoltate de-a lungul mai multor ani cu sprijinul companiilor private.

Concordia avertizează că diminuarea sponsorizărilor ar putea afecta continuitatea acestor servicii, în condițiile în care autoritățile publice nu dispun întotdeauna de resursele necesare pentru a le prelua.

În consecință, o măsură destinată stimulării turismului ar putea genera cheltuieli suplimentare pentru bugetul public în domeniul social.

Confederația critică și faptul că facilitatea ar fi accesibilă doar unei categorii de angajați din mediul privat, respectiv celor care lucrează în companii plătitoare de impozit pe profit și care dispun de plafon fiscal pentru aplicarea măsurii.

Angajații microîntreprinderilor, ai organizațiilor neguvernamentale și cei din sectorul public nu ar beneficia de mecanismul propus.

Peste 800 de ONG-uri au cerut retragerea proiectului

Poziția Concordia vine după ce sute de organizații neguvernamentale au contestat inițiativa legislativă.

La 21 noiembrie, peste 800 de ONG-uri semnaseră o petiție prin care solicitau retragerea proiectului, argumentând că introducerea voucherelor de vacanță în plafonul sponsorizărilor ar afecta finanțarea activităților de interes public.

Potrivit semnatarilor petiției, serviciile sociale licențiate furnizate de organizațiile neguvernamentale sprijină direct peste 70.000 de beneficiari, printre care copii, vârstnici și persoane cu dizabilități.

Cifra nu include beneficiarii programelor din educație, sănătate sau protecția mediului, finanțate inclusiv prin sponsorizări private.

Anterior, proiectul a fost discutat și în Consiliul Economic și Social (CES).

În ședința din 18 noiembrie 2026, reprezentanții patronatelor și ai organizațiilor societății civile au votat pentru avizarea nefavorabilă a inițiativei.

Aceștia au avertizat că fiecare leu utilizat pentru reducerea impozitului aferent voucherelor de vacanță ar diminua cu aceeași sumă plafonul disponibil pentru sponsorizări și mecenat.

Reprezentanții sindicatelor au susținut proiectul, dar au propus modificarea mecanismului fiscal, inclusiv prin instituirea unui plafon separat pentru voucherele de vacanță, astfel încât sponsorizările să nu fie afectate.

Sindicatele au cerut și clarificarea limitei de 1.600 de lei, precum și extinderea facilității la microîntreprinderi.

Un alt aspect semnalat în CES este lipsa unei estimări a impactului bugetar. Potrivit observațiilor formulate, reducerea încasărilor din impozitul pe profit nu ar fi însoțită în mod necesar de o creștere echivalentă a consumului turistic.

Documentul integral poate fi consultat pe site-ul Consiliului Economic și Social.

Turismul românesc, afectat de scăderea utilizării voucherelor de vacanță

Discuțiile privind stimularea turismului intern au loc într-un context în care operatorii din industrie semnalează o reducere importantă a sumelor decontate prin voucherele de vacanță.

Potrivit datelor prezentate anterior de Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT), valoarea decontărilor voucherelor de vacanță a scăzut cu 61,5% în primele cinci luni din 2026, de la aproximativ 557 de milioane de lei în perioada corespunzătoare a anului precedent la 214,5 milioane de lei.

ANAT a avertizat că reducerea cererii pentru serviciile turistice afectează activitatea operatorilor din industrie, într-un sector caracterizat de sezonalitate ridicată și dificultăți în recrutarea și păstrarea personalului.

Mai multe detalii: Sprijin pentru firmele care evită concedierile când le scade activitatea. Ce propune ANAT Guvernului – StartupCafe.ro.

În privința sponsorizărilor, StartupCafe.ro a relatat anterior și despre modificările procedurii prin care companiile pot redirecționa până la 20% din impozitul pe profit către ONG-uri și alte activități eligibile.

Citește și: ANAF schimbă procedura pentru firmele care redirecționează 20% din impozitul pe profit către ONG-uri, sponsorizări și mecenat.

Concordia cere retragerea proiectului și o strategie separată pentru turism

Confederația Patronală Concordia consideră că stimularea turismului intern trebuie realizată prin măsuri dedicate, fără diminuarea resurselor fiscale disponibile pentru sponsorizări.

Organizația propune retragerea actualei inițiative legislative și elaborarea unui pachet separat de facilități pentru industria turistică.

Acesta ar trebui să includă o strategie de dezvoltare a sectorului, un plan de acțiuni, obiective măsurabile și un buget asumat.

Concordia mai avertizează că modificarea mecanismelor fiscale fără o analiză de impact și fără consultarea categoriilor afectate contribuie la impredictibilitatea legislativă pentru companii.

Confederația reprezintă 22 de sectoare ale economiei românești, reunind peste 5.000 de companii cu aproape 500.000 de angajați. Potrivit datelor organizației, membrii săi contribuie cu aproximativ 30% la PIB-ul României.