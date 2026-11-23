Bolt, platforma de transport alternativ, își lansează serviciile în Onești, județul Bacău, și oferă șoferilor din localitate posibilitatea de a obține venituri suplimentare, prin colaborări independente, inclusiv ca persoane fizice autorizate (PFA), sau prin intermediul flotelor partenere. În același timp, companiile din oraș vor putea utiliza Bolt for Business pentru transportul angajaților și gestionarea cheltuielilor de deplasare.

Odată cu lansarea din Onești, anunțată luni, 23 noiembrie 2026, Bolt ajunge la o acoperire de 50 de orașe din România.

Extinderea creează o nouă oportunitate pentru șoferii care doresc să obțină venituri din transportul de persoane, fie ca activitate principală, fie pentru completarea veniturilor existente.

Potrivit companiei, colaboratorii beneficiază de un program flexibil, iar cei interesați pot opta pentru desfășurarea activității pe cont propriu, prin PFA, sau pentru înscrierea într-o flotă parteneră.

Cum poți deveni șofer Bolt în Onești, inclusiv prin PFA

Persoanele interesate să lucreze prin intermediul platformei Bolt au la dispoziție două variante principale de colaborare.

Prima presupune desfășurarea activității independent, prin înființarea unui PFA. Bolt precizează că viitorii șoferi pot beneficia de sprijin pentru deschiderea PFA-ului prin intermediul unor parteneri specializați, precum Pick.

A doua variantă este colaborarea prin intermediul unei flote partenere, care permite șoferilor să desfășoare activitatea în cadrul unei structuri deja existente.

Pentru a putea efectua transport alternativ, șoferii trebuie să îndeplinească cerințele legale și condițiile de înscriere ale platformei.

Potrivit informațiilor publicate de Bolt în ghidul pentru șoferii parteneri, persoanele care doresc să lucreze prin propriul PFA sau SRL trebuie să obțină autorizația pentru transport alternativ de la Autoritatea Rutieră Română (ARR).

Printre documentele necesare pentru înregistrarea unui șofer se numără permisul de conducere, certificatul de înmatriculare al autovehiculului, asigurările obligatorii, cazierul judiciar, atestatul profesional pentru transport de persoane în regim de închiriere și copia conformă a autorizației pentru autovehicul.

ARR a introdus în septembrie 2026 un sistem informatic pentru digitalizarea procedurilor de autorizare a transportului alternativ, inclusiv depunerea documentelor și emiterea autorizațiilor, copiilor conforme și ecusoanelor.

Cei care vor să devină șoferi parteneri Bolt în Onești pot solicita informații despre condițiile de colaborare și procedurile de înscriere la adresa de e-mail romania-driver@bolt.eu.

Bolt for Business, disponibil și pentru companiile din Onești

Odată cu lansarea serviciilor de transport pentru populație, Bolt introduce în Onești și soluția destinată persoanelor juridice, Bolt for Business.

Prin acest serviciu, firmele pot asigura transportul angajaților și pot administra centralizat costurile deplasărilor efectuate în interes profesional.

Platforma permite companiilor să urmărească cheltuielile, să stabilească limite de utilizare pentru angajați sau echipe și să obțină rapoarte financiare privind cursele efectuate.

Conform informațiilor de pe pagina oficială Bolt for Business, firmele pot crea un cont fără costuri inițiale și pot utiliza un panou de administrare pentru gestionarea deplasărilor.

Angajații pot folosi metoda de plată a companiei pentru cursele eligibile, eliminând necesitatea de a achita personal transportul și de a solicita ulterior decontarea cheltuielilor.

Serviciul poate fi utilizat, de exemplu, pentru deplasările angajaților la întâlniri de afaceri, transportul personalului care lucrează în schimburi sau preluarea clienților și partenerilor de afaceri.

Bolt oferă și posibilitatea programării unor curse în avans, precum și generarea de rapoarte care pot fi exportate pentru evidența cheltuielilor.

Curse de la 13 lei în Onești. Reduceri de până la 50% în prima lună

Pentru pasagerii din Onești, tarifele curselor Bolt pornesc de la 13 lei.

Cu ocazia lansării, compania oferă reduceri de până la 50% în prima lună de funcționare a serviciului în oraș.

„Bolt își aduce serviciile la Onești, pentru ca pasagerii și șoferii parteneri să se bucure de beneficiile unei mobilități moderne, transparente și sigure. Este cel de-al 50-lea oraș în care extindem rețeaua Bolt, care crește constant pentru că utilizatorii apreciază nu doar câștigurile sau reducerile, ci și calitatea oferită de aplicație. Misiunea noastră rămâne aceea de a face orașe pentru oameni, nu pentru mașini, lucru care ține în primul rând de o mobilitate eficientă”, a declarat Vasile Juncanariu, General Manager Bolt România.

Potrivit companiei, toate cursele realizate prin aplicație sunt monitorizate prin GPS, iar șoferii parteneri au perioade obligatorii de pauză.

De asemenea, aplicația pune la dispoziția utilizatorilor un buton de asistență de urgență, prin care pot contacta echipa de siguranță Bolt sau autoritățile.

Serviciul poate fi accesat prin aplicația Bolt, disponibilă în Google Play, App Store și HUAWEI AppGallery.

La nivel internațional, Bolt operează în peste 850 de orașe din 50 de țări, oferind servicii de transport la cerere, închiriere de trotinete și biciclete, livrare de mâncare și produse alimentare, precum și închiriere de autoturisme.