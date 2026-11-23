Cris-Tim, companie românească din sectorul alimentar controlată de familia Timiș, construiește o centrală fotovoltaică pentru autoconsum, cu o investiție totală de 5 milioane EUR, susținută parțial din fonduri europene.

Cris-Tim Family Holding a obținut o finanțare nerambursabilă de 1.911.600 EUR pentru proiectul său de construire a unei centrale fotovoltaice cu sistem de stocare a energiei.

Finanțarea este acordată de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), în cadrul schemei de ajutor dedicate investițiilor în noi capacități de producere a energiei din surse regenerabile pentru autoconsumul companiilor din sectorul agricol și din industria alimentară.

Valoarea totală a investiției este de 5,1 milioane EUR cu TVA (aproximativ 4,22 milioane EUR fără TVA). Finanțarea nerambursabilă acoperă aproximativ 45% din valoarea investiției fără TVA, iar diferența va fi asigurată din surse proprii și/sau finanțare bancară.

„Prin reducerea contribuției companiei la realizarea investiției, finanțarea este de așteptat să scurteze perioada de recuperare a acesteia. După punerea în funcțiune, centrala va permite acoperirea unei ponderi mai mari din necesarul de energie electrică al companiei din producția proprie, contribuind la reducerea costurilor de achiziție a energiei și a expunerii la volatilitatea prețurilor de pe piață”, conform unui anunț publicat de Cris-Tim pe site-ul Bursei de Valori București (BVB)

Noua centrală va avea o putere instalată de 5,76 MWp în panouri și de 4,5 MW în invertoare și va fi completată de un sistem de stocare a energiei cu o capacitate de 12,5 MWh. Sistemul de stocare va permite utilizarea energiei electrice produse în timpul zilei și în alte intervale, sporind ponderea energiei consumate direct în activitatea companiei.

Compania estimează că instalația fotovoltaică existentă va produce aproximativ 2.700 MWh în 2026. În condițiile în care noua centrală este estimată să producă aproximativ 6.177 MWh anual, producția cumulată a instalațiilor fotovoltaice ar urma să ajungă la aproximativ 8.877 MWh anual până în 2028.

Astfel, în anul 2028, energia generată de instalațiile fotovoltaice ar urma să reprezinte aproximativ 23,7% din necesarul total de energie electrică al companiei, conform anunțului.

Acțiunile Cris-Tim Family Holding au debutat pe data de 26 noiembrie 2025 pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București (BVB) sub simbolul bursier CFH, după derularea unei oferte publice inițiale în valoare de 454,35 milioane de lei.

Cris-Tim Family Holding a devenit, astfel, prima companie antreprenorială românească care ajunge să fie listată pe piața reglementată a BVB în urma unei tranzacții de referință pentru piața de capital din România care a implicat Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), cei mai reprezentativi investitori instuționali români activi la bursa locală, precum și un număr de peste 8.000 investitori retail.