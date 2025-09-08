Platforma SeedBlink, parteneriat cu Venture University pentru programe de instruire în domeniul capitalului de risc

Platforma românească SeedBlink încheie un parteneriat cu Venture University (VU), prin care membrii comunității de investitori se pot înscrie într-un program intensiv și, mai apoi, într-un accelerator, potrivit unui comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

Cele două organizații vor aduce investitorilor din comunitatea SeedBlink programe educaționale de top în domeniul investițiilor.

În centrul parteneriatului se află VC Masterclass-ul VU, un program intensiv de cinci zile, conceput pentru a oferi cursanților o înțelegere clară a dinamicii investițiilor cu capital de risc. În continuare, participanții pot urma Acceleratorul pentru investitori al VU (Venture Capital Investor Accelerator), un program axat pe practică, dedicat celor care doresc să aprofundeze domeniul capitalului de risc și să-și construiască un istoric de investiții în cadrul unui fond de tip venture.

SeedBlink va promova VC Masterclass-ul în cadrul rețelei sale de investitori, oferind membrilor comunității o reducere specială de 10%.

Programul intensiv de 40 de ore acoperă peste 100 de subiecte esențiale, de la dezvoltarea unei teze de investiții și identificarea oportunităților de investiții, la aspecte economice și juridice, precum și sprijinirea companiilor din portofoliu pentru a avea exit-uri de succes. Pe parcursul programului, participanții dobândesc abilități practice, învață din studii de caz reale și obțin informații unice despre cum să identifice oportunități de excepție, explică firmele.

„Credem că investitorii din comunitatea noastră trebuie să aibă acces nu doar la oportunități, ci și la cunoștințele și instrumentele necesare pentru a investi în mod profesionist. Aceste cursuri oferă investitorilor de tip business angel, family offices, VC/PE, fonduri de fonduri și liderilor de sindicate de investiții din Europa ocazia să învețe direct de la manageri de fonduri experimentați și să dobândească expertiza necesară în domeniul investițiilor”, a declarat Andrei Dudoiu, CEO al SeedBlink.

VC Masterclass-ul se desfășoară trimestrial, următoarea sesiune fiind programată în perioada 29 septembrie - 3 octombrie 2025. Cursanții pot participa la sesiuni live, unde intră în contact cu un grup internațional de colegi pentru discuții interactive. O versiune la cerere a Masterclass-ului este de asemenea disponibilă.

„Suntem încântați să colaborăm cu SeedBlink pentru a oferi programele noastre unui număr mai mare de investitori din Europa”, a declarat Andy Goldstein, partener – Europa, Venture University și VU Venture Partners. „Misiunea noastră este să contribuim la formarea următoarei generații de investitori, combinând educația de înaltă calitate cu experiența din lumea reală. Abia așteptăm să îi primim pe membrii SeedBlink în comunitatea noastră.”

Masterclass-ul VC este premergător programului mai amplu al VU, Venture Capital Investor Accelerator, în cadrul căruia participanții se alătură unui grup internațional de 40-60 de investitori. Ei devin parteneri cu drepturi depline, având putere de decizie și participând la profitul fondului global de capital de risc al VU Venture Partners. Cursanții asistă la întâlniri cu partenerii VU, analizează oportunități, efectuează verificări de tip due diligence și iau decizii de investiții.