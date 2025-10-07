Americanii de la Qualcomm cumpără un producător italian de componente electronice

Gigantul Qualcomm a semnat un acord de cumpărare a companiei italiene de hardware și software în regim „open-source” Arduino, cunoscută pentru plăcile cu microcontrolere ieftine folosite de către studenți și cei care vor să învețe să programeze.

Suma pentru care Arduino va fi cumpărată nu a fost făcută publică, dar firma italiană va rămâne de sine stătătoare în urma achiziției, spune Qualcomm într-un comunicat.

„Arduino își va păstra marca, instrumentele și misiunea independentă, continuând în același timp să susțină o gamă largă de microcontrolere și microprocesoare de la mai mulți furnizori de semiconductori pe măsură ce intră în următorul capitol al familiei Qualcomm” – Qualcomm.

Odată cu achiziția, Arduino a prezentat și un nou produs hardware, numit UNO Q, un computer cu o singură placă și arhitectură „dual-brain”, cu microprocesor Linux marca Qualcomm, compatibil cu Debian, și un microcontroler.

„Pasiunea noastră pentru simplitate, accesibilitate și comunitate a dat naștere unei mișcări care a schimbat tehnologia. Alăturându-ne Qualcomm Technologies, vom aduce instrumente AI de ultimă oră comunității noastre, rămânând în același timp fideli a ceea ce a contat întotdeauna cel mai mult pentru noi”, a declarat Massimo Banzi, co-fondator Arduino, pe site-ul oficial al companiei.

Despre Arduino

Firma italiană Arduino a fost fondată în anul 2005 de Massimo Banzi, David Cuartielles, Tom Igoe, Gianluca Martino și David Mellis. Proiectul a început ca un instrument pentru studenții de la Institutul de Design al Interacțiunii din Ivrea, Italia, cu scopul de a oferi o modalitate ușoară și ieftină pentru începători și profesioniști de a crea dispozitive.

Între timp, compania s-a dezvoltat și acum produce, printre altele, microcontrolere cu o singură placă și kituri de microcontrolere pentru construirea de dispozitive digitale, dar și software pentru acestea. Atât hardware-ul, cât și software-ul sunt licențiate în mod open-source și sunt proiectate pentru diferite aplicații, cum ar fi utilizarea în educație și în mini-dispozitive de către amatori și profesioniști.

Pentru firme, Arduino oferă soluții hardware, software și cloud, iar produsele lor sunt folosite de alți giganți ca Google, Microsoft, Bosch și Arm.

Firma a strâns finanțări de 54 milioane EUR în două runde de investiții, una fiind condusă de Bosch în anul 2022, conform datelor de pe Crunchbase.