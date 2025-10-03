Joburi în IT: O companie americană a cumpărat un startup românesc și va face angajări, la București

Compania americană de blockchain Alchemy deschide un sediu în București, în urma achiziției startup-ului românesc Bware Labs, și vrea să angajeze IT-iști în viitor, conform unui comunicat transmis, vineri, StartupCafe.ro.

Alchemy a cumpărat Bware Labs anul trecut, la finalul lunii august, iar expertiza startup-ului a îmbunătățit platforma dezvoltată de americani cu API-uri multiregionale mai rapide, orchestrare bare-metal și talent în ingineria de produs și infrastructură, spune firma.

„Prin parteneriatul cu Bware Labs, aducem la bord experți în infrastructură, o cultură excelentă de startup care se potrivește cu a noastră și talente de inginerie de top, similare cu cele pe care le avem în San Francisco și New York. Bucureștiul este acum un hub important pentru inovația noastră globală”, a declarat Nikil Viswanathan, fondator și CEO al Alchemy.

Compania americană spune că vrea să extindă noul birou din București, cu planuri de a angaja în viitor Ingineri de Fiabilitate a Site-ului (SRE), specialiști DevOps, ingineri backend și lideri software seniori.

Alchemy colaborează, de asemenea, cu universitățile românești pentru a atrage noi candidați talentați, mai mulți foști interni alăturându-se deja echipei cu normă întreagă.

România găzduiește peste 200.000 de specialiști IT și aproximativ 10.000 de noi absolvenți de informatică și inginerie, care intră în forța de muncă în fiecare an, spune compania. Alchemy susține că venirea în București adaugă un startup Web3 la ecosistemul în creștere rapidă al capitalei, creând noi oportunități pentru inginerii români.

„Bucureștiul este un sediu important. Echipele noastre de aici lucrează la infrastructură și instrumente de dezvoltare esențiale care vor alimenta următoarea generație de aplicații Web3”, a mai spus Nikil Viswanathan.

Alchemy, fondat de Joseph Lau (CTO) și Nikil Viswanathan (CEO), a strâns finanțări totale de aproape 564 milioane de dolari, conform datelor de pe Crunchbase. Printre investitorii companiei se găsesc nume grele ca Aditya Agarwal, fost CTO al Dropbox, Balajri Srinivasan, fost CTO al Coinbase, angajați ai Facebook, actorul Will Smith, cântărețul Jay Z, Jerry Yang, fondatorul Yahoo!, Reid Hoffman, fondatorul LinkedIn, și alții.