Înscrieri: Hackathon pentru startup-uri tech și studenți interesați de inteligență artificială. Premii în valoare totală de 4.000 EUR

Startup-urile și tinerii pasionați de tehnologie și inteligență artificială se pot înscrie într-un hackathon care se va desfășura la începutul lunii noiembrie, unde aceștia pot câștiga premii în bani, conform unui comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

Înscrierile se fac AICI până pe 28 octombrie 2025.

Hackathonul NEXXT AI este destinat studenților, tinerilor absolvenți și startup-urilor tech. Candidații se pot înscrie individual sau în echipe de maxim 6 persoane.

Anul trecut, peste 40 de echipe au fost înscrise, dintre care 11 au ajuns în marea finală. Acum, hackathonul va începe cu un kick-off tehnic pe 31 octombrie, unde echipele vor fi introduse în provocările competiției și vor primi acces la toate resursele necesare.

Apoi, în cursul zilelor de 1 și 2 noiembrie, participanții vor lucra în echipe, vor prototipa și vor transforma ideile lor în soluții concrete pentru sectorul bancar, alături de mentori, experți și reprezentanți din domeniul tehnologiei.

Printre soluțiile pe care le pot aborda concurenții, se numără:

Detectarea și prevenirea fraudelor financiare prin algoritmi inteligenți;

prin algoritmi inteligenți; Analiza comportamentului clienților și personalizarea ofertelor;

și personalizarea ofertelor; Optimizarea proceselor interne pentru o eficiență sporită;

pentru o eficiență sporită; Automatizarea serviciilor bancare pentru experiențe rapide și sigure;

pentru experiențe rapide și sigure; Instrumente predictive pentru managementul riscului și decizii financiare mai bune.

Hackathonul oferă premii în bani primelor două echipe, la finalul programului:

3.000 EUR pentru locul I;

pentru locul I; 1.000 EUR pentru locul al II-lea.

De asemenea, participanții de top vor putea face internship într-o bancă, spun organizatorii. Tinerii vor avea oportunitatea să se facă remarcați în comunitatea de banking și să-și construiască conexiuni cu mentori, experți și potențiali angajatori, prin participarea la hackathon.