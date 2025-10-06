Fonduri elvețiene în România: Banca Transilvania și alte 4 bănci vor acorda credite firmelor românești, prin programul de ajutoare SME Eco-Tech

Firmele românești eligibile vor avea la dispoziție 5 bănci, inclusiv liderul pieței bancare din România, Banca Transilvania, pentru a accesa împrumuturi în cadrul programului de ajutoare SME Eco-Tech, susținut cu fonduri elvețiene.

Ministerul Economiei a publicat recent lista băncilor partenere selectate în programul SME Eco-Tech:

Banca Transilvania

BRD

CEC Bank

UniCredit

Toate cele 5 bănci vor oferi credite bancare, cu dobândă Robor la 6 luni + max.3,5% pe an. Comisioanele diferă ușor, conform tabelului cu ofertele depuse (vezi oferta băncilor, la finalul articolului).

În acest moment „se află în proces de achiziție și aplicația informatică de înscriere” a IMM-urilor și de gestiune a acestui program, a precizat MEDAT.

Ce este programul SME Eco-Tech, cu buget total de 288,8 milioane lei

Antreprenorii români vor putea obține noi finanțări publice, prin programul de fonduri elvețiene SME Eco-Tech, cu buget total de 288,8 milioane lei, gestionat de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT).

Programul SME Eco-Tech va fi derulat în cadrul unui proiect cu finanțare din cea de-a doua contribuție elvețiană pentru România.

Sprijinul financiar destinat firmelor românești are ca obiectiv general transformarea verde și digitală a întreprinderilor mici și întreprinderilor mijlocii din industria prelucrătoare românească, cu scopul îmbunătățirii amprentei acestora asupra mediului.

Finanțarea este destinată firmelor mici (10-49 salariați) și firmelor mijlocii (50-249 salariați).

Microîntreprinderile NU sunt eligibile în cadrul programului SME Eco-Tech, potrivit procedurii oficiale.

„Primul venit – primul servit”

Solicitările de finanțare vor fi înregistrate de către aplicanți prin intermediul unui formular de înscriere electronic ce va fi disponibil pe platforma electronică a MEDAT o perioadă de 30 zile calendaristice, cu posibilitatea prelungirii până la epuizarea bugetului alocat Programului sau a deschiderii unei noi sesiuni.

Accesul la finanțare în cadrul Programului se face conform principiului “primul venit – primul servit”, conform procedurii oficiale. Principiul “primul venit - primul servit” este o regulă de organizare și alocare a unei poziții la momentul înscrierii, prin care persoanele juridice care se înscriu primele beneficiază de verificare administrativă și de eligibilitate înaintea celor care se înscriu ulterior.

Programul va fi gestionat și implementat de către MEDAT, în calitate de Operator de Program, în parteneriat cu instituțiile de credit selectate, până la 31 mai 2029.

Bugetul și valoarea ajutoarelor acordate prin schema de finanțare SME Eco-Tech

Bugetul acestui program este de 288,8 milioane lei (54.041.886 franci elvețieni - CHF), din care 70% reprezintă contribuția elvețiană (202,2 milioane lei) și 30% contribuția proprie a MEDAT de la bugetul de stat (86,6 milioane lei).

Sprijinul financiar oferit IMM-urilor în cadrul acestui Program constă într-un grant la un nivel de maximum 40%, dar nu mai mult de 50.000 CHF (echivalent în lei) din cheltuielile eligibile aferente unui proiect de investiții în echipamente / tehnologii / soluții / sisteme/ specifice economisirii de energie, care utilizează sau generează energie regenerabilă, în echipamente de colectare, reciclare, reutilizare, precum și în alte echipamente tehnologice convenționale.

Minimum 60% din cheltuielile eligibile aferente proiectului de investiții, dar nu mai puțin de 75.000 CHF (echivalent în lei), vor fi asigurate de beneficiari prin intermediul unui credit bancar obținut de la instituțiile de credit partenere, în condiții avantajoase de piață și prin intermediul programului.

Solicitările de finanțare vor conține un proiect de investiții în valoare minimă de 668.100 lei cheltuieli eligibile pe program, din care valoarea ajutorului financiar nerambursabil (AFN) nu poate depăși suma de 267.240 lei, iar valoarea creditului nu poate fi mai mică de 400.860 lei.

Valoarea minimă obligatorie a unui proiect de investiții este de 668.100 lei, proiectul cuprinzând, în acest caz, numai cheltuieli eligibile în cadrul Programului, din care maximum 267.240 lei reprezintă AFN și minimum 400.860 lei reprezintă credit;

În program, au fost atrase 5 bănci partenere, pentru împrumutul care va fi contractat de către beneficiarul ajutorului de minimis, în condiții de piață, reprezentând minimum 60% din cheltuielile eligibile aferente unui proiect de investiții, dar nu mai puțin de 400.860 lei.

Prin implementarea programului se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr minim de 800 de beneficiari.

Programul se va implementa în baza unei scheme de ajutor de minimis, care vizează acordarea de sprijin financiar întreprinderilor mici și întreprinderilor mijlocii care desfășoară activități de producție (secțiunea C din nomenclatorul activităților economice), cu excepția celor excluse de la finanțare de reglementările naționale și europene în vigoare.

Regulile și anexele procedurii SME Eco-Tech au apărut în Monitorul Oficial, pe 23 iunie 2025:

Oferta de credite a băncilor - dobânzi și comisioane: