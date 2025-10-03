Se pun bani la Fidelis și în octombrie 2025: dobânzile oferite la euro și lei

A noua ediție a titlurilor de stat FIDELIS din 2025 se va desfășura între 10-17 octombrie și promite deponenților dobânzi de până la 8,20% la emisiunile în lei și de până la 6,50% la cele în euro, a anunțat, vineri, Ministerul Finanțelor, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Persoanele fizice rezidente și nerezidente cu vârsta peste 18 ani pot subscrie în titlurile de stat FIDELIS denominate în lei și în euro prin intermediul băncilor partenere BT Capital Partners&Banca Transilvania, Banca Comercială Română, B.R.D. – Groupe Société Générale, Alpha Bank și TradeVille în parteneriat cu Libra Bank, titluri care sunt listate la Bursa de Valori București.

Cei care vor să-și investească economiile în Programul FIDELIS, ediția din octombrie 2025, vor avea de primit dobânzi neimpozabile:

În lei:

de 7,20% - cu scadența la 2 ani

de 7,60% - cu scadența la 4 ani

de 7,90% - cu scadența la 6 ani

În euro:

de 4,15% - cu scadența la 3 ani

de 5,25% - cu scadența la 5 ani

de 6,50% - cu scadența la 10 ani

Donatorii de sânge beneficiază și de tranșa specială de titluri de stat FIDELIS, emise în lei, cu scadență la 2 ani, la o dobândă de 8,20%.

Valoarea nominală a unui titlu de stat FIDELIS este de 100 de lei pentru emisiunea în lei și 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro. Donatorii-investitori au un prag minim de subscriere redus de la 5.000 de lei la 500 lei, în limita unui plafon maxim de 100.000 lei.

Cei care investesc în titlurile de stat FIDELIS mai au facilități precum: