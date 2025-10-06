Fonduri europene: O firmă românească de inteligență artificială primește 7,6 milioane lei finanțare

O firmă clujeană de inteligență artificială atrage o finanțare de 7,6 milioane lei pentru dezvoltarea unei platforme dedicate optimizării producției de energie în parcurile fotovoltaice, proiect cofinanțat prin fonduri europene, conform unui comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

Platforma Heliotech.ai este un proiect cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (PCIDIF) si vizează optimizarea producției de energie în parcurile fotovoltaice, prin utilizarea algoritmilor avansați de AI care pot anticipa și corecta dezechilibre de producție, detecta anomalii și maximiza randamentul investițiilor în energie regenerabilă.

Aceasta este dezvoltată de startup-ul tech Gravity Research, fondat de Erik Barna, antreprenor în serie. Centrul de cercetare și inovare are sediul în Cluj-Napoca și spune că are misiunea de a crea soluții tehnologice de ultimă generație la intersecția dintre AI, energie regenerabilă și mobilitate inteligentă.

„Această finanțare ne permite să accelerăm cercetarea și să livrăm o tehnologie de vârf într-un domeniu unde eficiența contează enorm – energia verde. Ne propunem să sprijinim operatorii de parcuri fotovoltaice să obțină o producție mai stabilă, predictibilă și profitabilă, contribuind în același timp la tranziția energetică și obiectivele de sustenabilitate la nivel european”, a declarat Erik Barna, fondator Gravity Research.

Soluția Heliotech.ai va integra funcționalități ca:

Smoothing al ramp-urilor de producție pentru stabilizarea rețelei;

pentru stabilizarea rețelei; Curtailment controlat pentru reducerea pierderilor de energie;

pentru reducerea pierderilor de energie; Arbitraj energetic prin stocare în baterii;

prin stocare în baterii; Monitorizare prin senzori inteligenți pentru detectarea timpurie a problemelor.

Perioada de implementare a proiectului: 29.09.2025 - 28.09.2027.