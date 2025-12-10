Securitate cibernetică modernă: de ce serviciile MDR devin esențiale 

Transformarea digitală evoluează într-un ritm mult mai rapid decât pot ține pasul multe organizații. Fiecare investiție în tehnologii noi sau servicii online extinde suprafața de atac, oferind infractorilor cibernetici mai multe oportunități de atac. În acest context, o strategie de securitate proactivă, construită pe prevenție și straturi multiple de protecție, devine esențială. Prin astfel de măsuri, riscurile sunt diminuate, iar atacurile pot fi oprite înainte să afecteze operațiunile de business.

Cu toate acestea, realitatea actuală face ca apărarea exclusiv internă să fie dificil de susținut. Printre cele mai importante provocări cu care se confruntă companiile se numără:

Deficitul de specialiști în securitate cibernetică, dificultatea de a recruta și păstra experți calificați.

Complexitatea tot mai mare a instrumentelor moderne de detecție, care necesită formare, timp și resurse considerabile pentru implementare și administrare

Evoluția accelerată a amenințărilor, inclusiv atacuri automatizate bazate pe inteligență artificială

Bugete limitate pentru securitate, care reduc accesul la tehnologii avansate și constrâng extinderea echipelor IT.

Tot mai multe organizații aleg să adopte servicii de tip Managed Detection and Response (MDR) tocmai din cauza acestor provocări. Externalizarea monitorizării și a răspunsului la incidente cibernetice le oferă acces la o echipă dedicată de specialiști și la tehnologii avansate bazate pe inteligență artificială. În loc ca echipa IT internă să fie suprasolicitată de volume mari de alerte și analize complexe, furnizorul MDR preia responsabilitatea detectării și investigării amenințărilor. Astfel, companiile beneficiază de reacții rapide și precise, susținute de experți cu experiență. Prin monitorizare automată și raportare continuă, reziliența cibernetică se consolidează, iar cerințele de conformitate sunt îndeplinite cu mai puțin efort. În final, echipele interne își pot direcționa timpul și resursele către inițiative strategice, fără presiunea permanentă a gestionării alertelor zilnice.

ESET pune la dispoziție gratuit, pentru descărcare, un ghid care analizează în detaliu pașii de selecție ai unei soluții MDR.

Importanța serviciilor MDR pentru companii

În actualul peisaj digital, tot mai multe companii își extind infrastructura în cloud, adoptă modelul de lucru la distanță și își interconectează procesele prin lanțuri de aprovizionare digitale. Această evoluție deschide însă noi oportunități pentru atacatorii cibernetici, care se bazează din ce în ce mai mult pe inteligență artificială și pe instrumente automatizate – adesea oferite sub formă „as-a-service” – pentru a-și intensifica și perfecționa atacurile. În acest context, serviciile MDR devin esențiale chiar și pentru întreprinderile mici și mijlocii, care altfel ar rămâne vulnerabile în fața unor grupări de infractori cibernetici tot mai sofisticate și bine coordonate.

Un rol central în ecosistemul MDR îl au soluțiile avansate precum EDR (Endpoint Detection and Response) și XDR (Extended Detection and Response). Acestea monitorizează activitatea pe stații de lucru, servere și rețea, identificând atacuri complexe sau persistente înainte ca acestea să producă pagube majore. Totuși, eficiența acestor platforme depinde de configurări riguroase, actualizări constante, supraveghere permanentă și expertiză dedicată — resurse de care majoritatea companiilor mici și mijlocii nu dispun. Aici intervin furnizorii MDR, care preiau întreaga responsabilitate și asigură o protecție avansată fără a împovăra echipele interne.

La nivel operațional, serviciile MDR contribuie la consolidarea securității cibernetice prin mai multe componente-cheie:

Monitorizare și detecție 24/7: supraveghere continuă a traficului și evenimentelor de securitate.

Threat Hunting proactiv: căutarea și identificarea semnelor subtile ale atacurilor ascunse.

căutarea și identificarea semnelor subtile ale atacurilor ascunse. Threat Intelligence la nivel global: acces la cele mai recente informații despre amenințări emergente.

Analiză și reacție din partea experților: investigații aprofundate și izolarea imediată a incidentelor.



Externalizarea monitorizării și răspunsului la incidente aduce numeroase beneficii:

Furnizorul MDR gestionează integral tehnologiile și operațiunile de securitate, permițând echipelor interne să se concentreze pe inițiative strategice.

Soluțiile sunt ajustate și optimizate constant, în funcție de profilul de risc și infrastructura fiecărui client.

Companiile evită costurile semnificative asociate recrutării și păstrării specialiștilor de top în securitate cibernetică.

În concluzie, MDR reprezintă o soluție eficientă și accesibilă pentru întreprinderile mici și mijlocii care vor să își întărească reziliența cibernetică fără investiții majore în personal și infrastructură.

Profesioniștii ESET, apreciați la nivel internațional pentru expertiza lor în domeniul securității cibernetice, oferă servicii MDR complet gestionate și adaptate nevoilor specifice ale fiecărei organizații. Prin adoptarea acestor servicii, companiile pot rămâne constant cu un pas înaintea amenințărilor cibernetice și se pot concentra pe dezvoltarea afacerii și atingerea obiectivelor strategice.

Aflați mai multe despre cum trebuie aleasă o soluție MDR descărcând gratuit ghidul realizat de specialiștii ESET.

Prin integrarea expertizei umane cu puterea Inteligenței Artificiale, ESET rămâne în avangarda protecției împotriva amenințărilor cibernetice emergente și a celor deja cunoscute, asigurând securitatea companiilor, infrastructurilor critice și utilizatorilor individuali. Indiferent de tipul de protecție necesar – endpoint, cloud sau mobile – soluțiile cloud-first, bazate pe AI sunt atât eficiente, cât și ușor de utilizat. În completarea apărării în timp real, 24/7, ESET oferă și suport localizat eficient (inclusiv în România), angajându-se activ în cercetarea celor mai noi amenințări prin centrele proprii R&D, inclusiv cel din Iași, și printr-o rețea globală extinsă de parteneri.

Soluțiile de securitate ESET pot fi descărcate și testate gratuit.

