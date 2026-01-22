Salt Bank, parteneriat cu YOXO (Orange) pentru cashback și o lună de abonament gratuit la înregistrare

Banca românească Salt Bank anunță, joi, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro, un nou parteneriat cu YOXO, furnizorul digital de servicii de voce și internet de la Orange România.

Parteneriatul presupune beneficii, atât pentru clienții YOXO care își deschid cont pe Salt Bank, cât și viceversa:

Deținătorii de abonament YOXO care își deschid cont pe Salt Bank folosind codul YOXO26 primesc 5% cashback la plățile făcute la POS în România pentru o lună și 100% cashback la primele două facturi YOXO , plătite cu cardul Salt;

primesc în România pentru o lună și , plătite cu cardul Salt; Clienții Salt Bank care își fac abonament la YOXO, folosind codul haipeyoxo26 în aplicație, beneficiază de o lună de abonament gratuit. Reducerea se activează direct din aplicația YOXO.

Ofertele sunt valabile până la 31.03.2026. Beneficiile se aplică abonamentelor YOXO de 2,9 EUR și 4,9 EUR (TVA inclus), conform regulamentelor campaniilor. Un utilizator poate beneficia de maximum 3 luni gratuite/an, cu excepția celor care au beneficiat deja de 3 luni gratuite YOXO în ultimul an.

„YOXO și Salt Bank împărtășesc aceeași viziune: servicii telecom și financiare 100% digitale, construite în jurul nevoilor reale ale clientului. Parteneriatul se potrivește perfect stilului de viață al clienților digital-first, care vor totul rapid, transparent și direct din telefon”, a declarat Anca Buzatu, Business Development Executive, Orange Romania.