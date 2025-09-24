Salt Bank, printre primele bănci care aduc clienților RoPay – noul brand național de plăți instant

Salt Bank anunță integrarea RoPay, noul serviciu de plăți lansat la nivel național, care face transferurile în lei mai simple ca oricând. Prin RoPay, clienții pot trimite și primi bani instant, inclusiv între bănci diferite, folosind doar numărul de telefon.

„Gândește-te cât de natural e să trimiți un mesaj sau o fotografie unui prieten. De acum, la fel de simplu poți trimite și bani. Nu mai ai nevoie să cauți IBAN-uri lungi și greu de reținut – este suficient să intri în aplicația de banking, să alegi numărul de telefon din agenda ta, iar transferul se face instant”, spune banca digitală românească, într-un comunicat.

Cu RoPay integrat direct în aplicația Salt, acum poți:

• Să plătești și să încasezi sume folosind doar numerele de telefon din agenda ta — fără să mai introduci IBAN-ul. Transferurile, inclusiv cele catre alte banci, se realizează instant, rapid și sigur, fără comisioane, atâta timp cât destinatarul este înrolat în RoPay. Și da, funcționează indiferent de banca lui.

• Să primești cereri de plată de la prieteni sau sa platesti la comercianții online care vor implementa RoPay, dar și invers: să trimiți tu cereri de plată.

„RoPay este o soluție națională care face plățile mai simple și mai firești pentru toată lumea. Pentru clienți, impactul se simte imediat – trimiți bani la fel de ușor cum trimiți un mesaj. Iar pentru noi, la Salt, e un pas în plus prin care ducem mai departe promisiunea de a face banking, dar cum vrei tu” – a declarat Robert Anghel, Chief Business Officer Salt Bank.

RoPay este o inițiativă comună a TRANSFOND și a Asociației Române a Băncilor, dezvoltată împreună cu băncile care oferă plăți instant. Funcționarea sa are loc sub coordonarea celor două instituții, cu autorizarea Băncii Naționale a României.

„RoPay transformă plățile instant într-o experiență naturală pentru toți românii. Suntem mândri să fim parteneri ai băncilor în această inovație, aducând simplitate, siguranță și viteză în fiecare transfer. Prin RoPay, ne propunem să consolidăm infrastructura națională de plăți, să creăm standarde de interoperabilitate între bănci și să susținem digitalizarea serviciilor financiare” - a declarat Sabin Carantină, Director General TRANSFOND.

În dezvoltarea soluției RoPay, Salt Bank a colaborat cu Montran, furnizorul soluțiilor centrale RoPay și Plăți Instant și lider de piață în dezvoltarea sistemelor de plăți pentru băncile comerciale.

„Am fost alături de Salt Bank încă de la început, oferind sistemele noastre pentru fluxurile de plăți naționale și internaționale. Ne bucurăm că Salt Bank s-a numărat printre primii care au adoptat serviciul RoPay pe bază de număr de telefon și că a ales să continue colaborarea cu Montran. La fel ca în proiectele anterioare, am livrat tehnologii moderne, cloud-native, containerizate în AWS” – a declarat Irina Cârcu, Director Regional Vânzări, Montran.

De la ieșirile cu prietenii până la banii dați înapoi pe loc, RoPay face plățile simple și instant – așa cum ar trebui să fie astăzi. Practic, RoPay simplifică modul în care românii își fac plățile de zi cu zi.

Salt Bank este prima bancă 100% digitală, 100% românească. Deținută de Grupul Financiar Banca Transilvania, cel mai mare grup bancar din Europa de Sud-Est, Salt Bank oferă cetățenilor români servicii financiare la standarde internaționale, cu un accent puternic pe tehnologie de ultimă generație, inovație și conformitate cu reglementările.

De la lansarea sa pe 4 aprilie 2024, Salt Bank a devenit rapid un jucător de top în peisajul bankingului digital din România, depășind pragul de jumătate de milion de clienți într-un singur an.