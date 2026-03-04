Ministrul Economiei: „Schema «Femeia Antreprenor» a fost promisă în perioadă electorală, fără finanțare reală!”

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, admite că programul guvernamental „Femeia Antreprenor” 2024 a fost lansat și promovat pentru mii de beneficiare fără ca finanțarea să fie, în realitate, asigurată.

Conform listei aplicantelor din Registrului Unic Electronic (RUE), ordonate în ordinea punctajelor automate în funcție de proiectele depuse, din cele 6818 de cereri de finanțare depuse de firme, 5.599 au fost cu punctaj maxim, 100 de puncte.

Statul a promis, la vremea respectivă, că primele 1.000 de firme în ordinea punctajului și a criteriilor de departajare vor fi finanțate, dar în realitate Guvernul nu a mai alocat buget pentru plăți.

„Diplomatic spus, a fost o schemă creată și promisă pentru un număr mare de femei - aproximativ 1.000 - într-o perioadă pre-electorală și electorală”, a declarat ministrul Darău pentru StartupCafe.

Potrivit acestuia, programul a fost anunțat fără o acoperire financiară clară.

„Din păcate, nu a fost finanțat niciodată. Fac tot posibilul ca anul acesta să existe beneficiare ale programului «Femeia Antreprenor»”, a spus Darău.

Marți, 3 martie, ministrul a participat la gala „Women in Economy”, organizată la Ateneul Român de Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF). Cu această ocazie, el a înmânat și un premiu.

Irineu Darău susține că realizarea plăților în cadrul programului „Femeia Antreprenor” depinde exclusiv de banii disponibili în buget și critică modul în care unele programe pentru IMM-uri sunt lansate.

„Femeile antreprenor trebuie încurajate în economia românească. Pe de altă parte, schemele de ajutor de stat ar trebui făcute, nu doar promise. Ajungem ca după 2-3 ani să ne întrebăm cum găsim bani pentru a exista, în realitate, sume și beneficiari ai programului”, a afirmat acesta.

Granturi de până la 200.000 lei

Programul „Femeia Antreprenor” este o schemă de ajutor de minimis destinată firmelor în care femeile dețin cel puțin 50% + 1 din părțile sociale sau acțiuni și sunt implicate în conducerea afacerii.

Prin program pot fi acordate granturi nerambursabile de până la 200.000 de lei pentru investiții precum echipamente, digitalizare sau dezvoltarea activității. De regulă, finanțarea este condiționată de crearea sau menținerea unor locuri de muncă.

În ultimii ani, guvernul a anunțat bugete de sute de milioane de lei pentru această schemă. De exemplu, ediția din 2022 a avut un buget de aproximativ 200 milioane de lei, suficient pentru finanțarea a circa 986 de firme.

Totuși, plățile nu sunt făcute automat după semnarea contractelor. Decontarea se face etapizat, pe baza cererilor de rambursare și a verificării cheltuielilor eligibile, iar procesul pentru ediția 2022 este încă în desfășurare.

Ediția 2024: contracte fără bani pentru plăți

Situația este și mai complicată pentru ediția 2024 a programului. Aceasta are un buget total de aproximativ 200 milioane lei și ar putea finanța aproximativ 1.000 de firme.

În bugetul de stat pentru 2025 au fost prevăzute credite de angajament de aproximativ 220 milioane lei, ceea ce permite semnarea contractelor.

În schimb, creditele bugetare pentru plăți au fost zero.

Cu alte cuvinte, statul putea promite finanțări și semna contracte, dar nu avea bani alocați efectiv pentru plata granturilor.

Planuri ambițioase, bani incerți

Pe hârtie, planurile guvernamentale sunt ample: pentru perioada 2022–2027 ar urma să fie alocate aproximativ 800 milioane lei pentru programul „Femeia Antreprenor”.

În practică însă, finanțarea depinde de bugetele anuale și de eventuale rectificări bugetare.

Între timp, pentru cele aproximativ 2.000 de antreprenoare înscrise, întrebarea rămâne aceeași: când vor exista efectiv bani pentru finanțarea proiectelor?

Iar, după cum recunoaște chiar ministrul Economiei, răspunsul depinde de un singur lucru: dacă vor exista sau nu fonduri în buget.