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FOTO OpenAI (ChatGPT) a lansat primul său produs hardware: un centru de comandă pentru Codex. Cât costă

FOTO OpenAI (ChatGPT) a lansat primul său produs hardware: un centru de comandă pentru Codex. Cât costă
Sursă: OpenAI
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Firma de inteligență artificială OpenAI lansează primul produs hardware, pentru supravegherea și controlarea agenților AI de codare Codex.

Noul Codex Micro este o „mini-tastatură” cu lumini care indică starea agenților, de la timpul de gândire la erori și necesitatea informațiilor suplimentare.

Sursă: OpenAI

În același timp, utilizatorii pot schimba butoanele fizice care funcționează ca scurtături pentru diferite activități frecvente în Codex, cum ar fi input vocal, ChatGPT, aprobare sau respingere. Dispozitivul mai are și un joystick și un buton pentru a seta nivelul de „raționament” al AI-ului.

Sursă: OpenAI

Codex Micro poate fi personalizat prin aplicația de desktop ChatGPT. Dispozitivul hardware marca OpenAI costă 230 de dolari.

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