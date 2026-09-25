Fondatorul Christian Tour renunță la funcția de director general al companiei

Cristian Pandel (foto), fondatorul agenției românești de turism Christian Tour, a renunțat la funcția de director general al companiei. Poziția a fost preluată de Ștefan Petre, care până de curând a ocupat funcția de director general adjunct.

Cristian Pandel va rămâne președinte neexecutiv al Consiliului de Administrație.

„Consiliul de Administrație a aprobat o tranziție la nivelul conducerii, stabilind o delimitare clară a responsabilităților între supravegherea strategică și conducerea operațională curentă, pe măsură ce Christian Tour trece la următoarea etapă de dezvoltare”, conform unui anunț făcut pe BVB.

Amintim că agenția de turism Christian Tour s-a listat anul acesta la Bursa de Valori București, după ce în luna mai a ridicat 149 milioane lei în urma Ofertei Publice Inițiale.

Pandel a renunțat la funcția de director general începând cu data de 24 septembrie 2026. În continuare, antreprenorul se va concentra asupra strategiei pe termen lung a companiei și asupra fuziunilor și achizițiilor, „un pilon esențial al strategiei de creștere prezentate investitorilor la momentul ofertei publice inițiale”.

„Calitatea sa în cadrul Consiliului de Administrație se modifică din membru executiv în membru neexecutiv. Domnul Pandel va continua să exercite funcția de Președinte al Consiliului de Administrație”, conform anunțului.

La rândul său, Ștefan Petre, noul director general al Christian Tour, va fi responsabil de conducerea curentă a companiei și de implementarea strategiei sale de dezvoltare. Alături de Consiliul de Administrație, el va evalua și oportunitățile de extindere și achiziții, în special în Republica Moldova.

Ștefan Petre s-a alăturat Christian Tour în 2024, în funcția de director de vânzări și marketing, iar cel mai recent a ocupat funcția de director general adjunct. El a avut un rol important în oferta publică inițială derulată de Companie și în listarea acesteia la Bursa de Valori București.

Petre are o experiență profesională de peste 17 ani în management, coordonarea activității la nivel regional, vânzări directe și marketing, precum și în coordonarea echipelor și dezvoltarea oamenilor.

Înainte de a se alătura Christian Tour, a fost directorul general al filialei din Republica Moldova a unei companii multinaționale active în 21 de țări și director regional pentru Republica Moldova, Ucraina și Kazahstan.

Ștefan Petre este licențiat în drept al Universității Titu Maiorescu din București și în relații internaționale și studii europene al Universității Spiru Haret.

„Numirea sa asigură continuitatea la nivelul conducerii Companiei și reflectă, totodată, maturitatea echipei de management a Christian Tour”, conform companiei.

---

Citește și: