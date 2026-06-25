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OpenAI (ChatGPT) a prezentat primul cip proiectat intern

OpenAI (ChatGPT) a prezentat primul cip proiectat intern
Sursă: OpenAI
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OpenAI a prezentat primul cip proiectat intern şi construit, în colaborare cu Broadcom, pentru soluţiile de inteligenţă artificială ale companiei, potrivit News.ro.

Cu nume de cod Jalapeño, primul cip OpenAI este unul creat special pentru nevoile specifice ale producătorului celui mai popular chatbot, ChatGPT.

În procesul de dezvoltare al primului său cip, care încă se află în faza de testare, OpenAI spune că a folosit propriile modele de inteligenţă artificială.

Primul cip OpenAI va fi folosit pentru ceea ce specialiştii numesc inference, funcţionarea modelelor de inteligenţă artificială în răspuns la comenzile utilizatorilor, nu şi pentru antrenarea AI-ului.

Tocmai din specializarea pe inference a cipului ar veni şi sporul de performanţă pe care Jalapeño pare să-l aducă în comparaţie cu cipurile obişnuite.

Fără să ofere cifre, OpenAI spune că primul său cip oferă deja un nivel de performanţă per watt mai mare decât cele mai scumpe alternative actuale.

Jalapeño este primul produs al parteneriatului dintre OpenAI şi Broadcom, anunţat în octombrie anul trecut. Acesta are rolul de a reduce dependenţa producătorului ChatGPT de cipurile cumpărate sau închiriate de la Nvidia, Amazon sau Google.

Anunţul legat de primul cip vine în contextul în care OpenAI urmează să se listeze la bursă.

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