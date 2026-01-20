Skip to content

S-a lansat Federația Patronatelor Antreprenorilor din Domeniul Medical (FEPAM). „Noi, în mediul privat, nu suntem impostori” – Adina Alberts

Adina Alberts
Adina Alberts

Marți, la București, s-a lansat oficial Federația Patronatelor Antreprenorilor din Domeniul Medical, care spune că reunește peste 400 de companii private cu aproape 10.000 de angajați în cabinete medicale particulare, clinici și alte astfel de afaceri din toată România. 

Condusă de doctorul Adrian Bădescu, federația a fost creată la inițiativa a trei patronate din sectorul medical: Patronatul Antreprenorilor din Domeniul Medical (PAM), Patronatul Furnizorilor pentru Medicină Fizică, Balneologie, Asistență Socială și Medicină la Domiciliu și Patronatul Medicilor Stomatologi din România. 

Medicul estetician Adina Alberts, care este președintă a patronatului PAM și vicepreședintă a noii federații FEPAM, a ridicat problema plății serviciilor de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) către cabinetele particulare. 

Am mers la CNAS, am vorbit, în continuare fac demersuri. Noi, în mediul privat, noi nu suntem impostori, uneori suntem tratați ca și cum am vrea să tragem din banul statului aiurea-n tramvai. Noi vrem să oferim servicii de calitate cât mai multor români și să primim recompensa muncii noastre în parametri normali și corecți” - a spus Adina Alberts, în conferința de lansare a federației patronale FEPAM. 

Federația Patronatelor Antreprenorilor din Domeniul Medical (FEPAM) este membră, la rândul său, a Confederației Naționale pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF). Mai departe, FEPAM urmează să întreprindă demersurile legale pentru a fi recunoscută oficial ca federație reprezentativă în sectorul medical privat, astfel încât să ia parte la discuțiile cu partenerii sociali și Guvernul, în cadrul consultărilor pentru stabilirea diverselor taxe sau politici publice în domeniu. 

Idei | Antreprenori

Situația afacerilor românești, la finalul anului 2025: A crescut numărul firmelor care nu-și pot onora obligațiile (analiză)

tineri_fermieri

„Ia elevi în practică!”- Ghidul și harta pentru fermierii care vor să-i învețe meserie pe liceenii din toată România

Compania IT CrowdStrike, prezentă și în România, cumpără un startup de securitate cibernetică din Israel

(P) Inoveco construiește în România infrastructură modernă pentru tratarea deșeurilor (stații de tratare mecano-biologică, stații de compostare, stații de transfer și centre integrate de management)

De la sucuri bio și dulceață de prune la pancetta și ciocolată cu matcha, de la micii antreprenori români, în magazinele Carrefour. Peste 100 de producători „ultra-locali”, cu peste 1.400 produse listate