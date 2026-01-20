S-a lansat Federația Patronatelor Antreprenorilor din Domeniul Medical (FEPAM). „Noi, în mediul privat, nu suntem impostori” – Adina Alberts

Marți, la București, s-a lansat oficial Federația Patronatelor Antreprenorilor din Domeniul Medical, care spune că reunește peste 400 de companii private cu aproape 10.000 de angajați în cabinete medicale particulare, clinici și alte astfel de afaceri din toată România.

Condusă de doctorul Adrian Bădescu, federația a fost creată la inițiativa a trei patronate din sectorul medical: Patronatul Antreprenorilor din Domeniul Medical (PAM), Patronatul Furnizorilor pentru Medicină Fizică, Balneologie, Asistență Socială și Medicină la Domiciliu și Patronatul Medicilor Stomatologi din România.

Medicul estetician Adina Alberts, care este președintă a patronatului PAM și vicepreședintă a noii federații FEPAM, a ridicat problema plății serviciilor de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) către cabinetele particulare.

„Am mers la CNAS, am vorbit, în continuare fac demersuri. Noi, în mediul privat, noi nu suntem impostori, uneori suntem tratați ca și cum am vrea să tragem din banul statului aiurea-n tramvai. Noi vrem să oferim servicii de calitate cât mai multor români și să primim recompensa muncii noastre în parametri normali și corecți” - a spus Adina Alberts, în conferința de lansare a federației patronale FEPAM.

Federația Patronatelor Antreprenorilor din Domeniul Medical (FEPAM) este membră, la rândul său, a Confederației Naționale pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF). Mai departe, FEPAM urmează să întreprindă demersurile legale pentru a fi recunoscută oficial ca federație reprezentativă în sectorul medical privat, astfel încât să ia parte la discuțiile cu partenerii sociali și Guvernul, în cadrul consultărilor pentru stabilirea diverselor taxe sau politici publice în domeniu.