Mureș: Premierul Cehiei, Andrej Babiš, s-a asociat cu oameni de afaceri români și unguri, în producția românească de furaje

O mare companie europeană, controlată de miliardarul ceh Andrej Babiš, premierul desemnat al Cehiei, s-a asociat cu oameni de afaceri unguri și români într-un business românesc de producție a furajelor, în cadrul unei tranzacții care tocmai a fost finalizată, conform unui comunicat transmis, luni, comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Grupul East Grain, controlat de Babiš, și Poultry Investment SA, controlată de oameni de afaceri unguri și români, au preluat o participație de 45% în UBM Feed Romania, producător de hrană pentru zootehnie. Cei doi cumpărători au preluat participația respectivă de la UBM Group, o companie cu capital ungar.

În urma tranzacției, Grupul East Grain și Poultry Investment SA dețin în proporții egale afacerea cu furaje de la Sânpaul, județul Mureș, care se și rebranduiește acum cu denumirea Protena.

„Mișcarea marchează o etapă strategică pentru unul dintre cei mai mari producători de furaje din România, care va opera sub noul brand Protena. Compania estimează pentru 2025 o cifră de afaceri de 332 milioane lei și un profit brut de 18 milioane lei, rezultate care o plasează în rândul liderilor pieței naționale de furaje și susțin planurile de investiții pentru următorii ani” - precizează compania.

„Acest schimb de acționariat vine ca o etapă firească în dezvoltarea activității companiei pe piața din România. Ne păstrăm angajamentul față de partenerii noștri, consolidându-ne poziția de partener de încredere în creșterea performanței și eficienței operaționale a afacerilor acestora. Privim cu interes identificarea unor noi oportunități de extindere a capacităților de producție în România, astfel încât să ne putem implica operațional, prin producția de furaje, în sectorul zootehnic de pe întreg teritoriul României”- a declarat Cristian Tudose, director adjunct al Protena.

East Grain este controlat de Agrofert, cel mai mare grup agroalimentar din Europa Centrală, cu afaceri anuale de peste 8,6 miliarde euro. Cu o experiență de peste două decenii în dezvoltarea și implementarea tehnologiilor inovatoare pentru nutriția animalelor, Agrofert își va valorifica tradiția în producția de furaje în fabrica din Sânpaul - Mureș. Agrofert este controlat de miliardarul ceh Andrej Babiš (71 ani), care urmează să preia din nou funcția de prim-ministru al Cehiei, pe data de 9 decembrie 2025. Omul de afaceri este prezent prin mai multe unități de producție în agricultura din România.

Celălalt acționar al fabricii de furaje de la Sânpaul, Poultry Investment SA, este deținut de fondul unguresc Hodler Capital, împreună cu familia Oprea, conform datelor colectate de portalul de business intelligence Termene.ro. Cuplul de antreprenori Zaharie și Victoria Oprea a lansat brandul Puiul de Crăiești, business dezvoltat apoi alături de fiii lor, Ovidiu și Emanuel Oprea. Între timp, business-ul cu pui a fost preluat majoritar (51%) de investitorii unguri, dezvoltând și brandul transilvănean Székely Csürke (Puiul Secuiesc). Prin achiziția din județul Mureș, Poultry Investment SA își consolidează strategia de dezvoltare prin control direct asupra resursei principale din lanțul avicol: producția de furaje. Aceasta permite grupului să securizeze aprovizionarea, să standardizeze nutriția în sistemul propriu de creștere și să crească eficiența operațională.

Protena (fosta UBM Feed România) spune că operează „una dintre cele mai moderne facilități de producție de furaje din Europa Centrală și de Est”, amplasată în Sânpaul, judetul Mureș. Fabrica produce furaje destinate atât fermelor profesionale din sectorul zootehnic, cât și pentru crescătorii individuali.

Capacitatea totală instalată poate permite o producție anuală de peste 200.000 tone, spații de stocare pentru materii prime, silozuri pentru cereale, linii dedicate pentru aditivi și premixuri, precum și un sistem integrat de trasabilitate completă, care urmărește fiecare lot de la recepția materiilor prime până la livrarea către fermieri. Sistemele avansate de automatizare, monitorizare în timp real și control al contaminării încrucișate permit fabricii să producă furaje conforme cu standardele EU Feed Hygiene Regulation (183/2005) și cerințele de calitate ale partenerilor europeni din rețeaua Agrofert.

Pe piața românească, Protena are un potențial semnificativ de creștere, având acces direct la unul dintre cele mai dinamice sectoare agrozootehnice din regiune. România consumă anual peste 4 milioane de tone de furaje industriale, iar cererea este în creștere în special în segmentele avicol și porcin.