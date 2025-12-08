Femeia care a condus filiala Pfizer în România își ajută soțul în afacerea familiei, acum

Mirela Iordan se retrage din poziția de manager de țară al Pfizer România și va prelua conducerea Davidson - jucător în sectorul izotermal auto și afacerea de familie pe care a fondat-o în 1999, scrie profit.ro.



Ea face parte din echipa Pfizer din 2001 și a ocupat anterior funcția de director de resurse umane pentru România, Cehia și Slovacia. A fost prima femeie desemnată să conducă operațiunile locale ale Pfizer.

Înainte de a lucra pentru Pfizer, a fost director de vânzări și marketing la GSK Romania.

Compania Davidson realizează amenajări izoterme/frigorifice pentru autovehicule tip furgon. Furnizează incinte izoterme pentru autoutilitare, realizează amenajare interioară frigorifică pentru autofurgonete tip van, mașini frigorifice, kituri termoizolante, climatizări auto.

"După 30 de ani în roluri de conducere în industria farmaceutică - inclusiv în ultimul deceniu ca Country Manager la Pfizer România - am trecut la afacerea noastră de familie, preluând rolul de Director General. Davidson a fost fondat acum 25 de ani de soțul meu și de mine, cu puțin timp înainte de nașterea fiului nostru, David”, a scris Mirela Iordan pe o rețea de socializare.

Compania a crescut de-a lungul anilor, iar acum este un lider în domeniul său de activitate.

Davidson și-a consolidat și mai mult poziția pe piață în ultimii ani, prin stabilirea unui parteneriat strategic cu Furgokit - companie din Italia cu același domeniu de activitate.











