Cine este antreprenorul care aduce în România un celebru brand britanic de fish & chips

Harry Ramsden’s, celebrul brand britanic de fish & chips, intră pe piața din România printr-un parteneriat exclusiv de dezvoltare cu Horecagroup, compania antreprenorului Iulian Bolnavu, informează News.ro.

Potrivit sursei citate, în 2026 ar urma să fie deschise două restaurante în țara noastră, primul fiind programat în luna martie.

”Colaborarea marchează un pas important în strategia de extindere internaţională a brandului şi poziţionează România ca poartă strategică pentru creşterea viitoare în Europa Centrală şi de Est. Cu o concurenţă limitată în segmentul premium de fish & chips şi cu o cerere în creştere din partea consumatorilor şi a proprietarilor de spaţii comerciale, România oferă un potenţial puternic pentru dezvoltarea brandului”, arată Harry Ramsden’s Group într-un comunicat citat de News.



Plan de extindere

2026: Deschiderea primului restaurant Harry Ramsden’s în România (martie 2026), iar a doua locaţie va urma în acelaşi an

2027: Accelerarea extinderii în principalele centre comerciale din Bucureşti

2028: Extindere în cele mai mari oraşe din România, continuând dezvoltarea la nivel naţional



„Suntem mândri să aducem în România un brand britanic iconic. Moştenirea de aproape 100 de ani a Harry Ramsden’s şi excelenţa produselor vor rezona puternic cu consumatorii locali. Suntem pe deplin dedicaţi dezvoltării brandului în întreaga ţară”, declară Iulian-Nicuşor Bolnavu, partener coordonator la Horecagroup SRL.

Pe de altă parte, James Fleming, CEO al Harry Ramsden’s Group, consideră că

„România este o piaţă interesantă, cu un potenţial puternic de creştere”.

Iulian Bolnavu este din Videle, acolo unde are o afacere de familie (Casa Verde - pensiune și restaurant), iar o bună parte din activitatea sa profesională este legată de domeniul bancar.