Skip to content

Cine este antreprenorul care aduce în România un celebru brand britanic de fish & chips

Iulian Bolnavu
Iulian Bolnavu Sursă: Iulian Bolnavu/LinkedIn

Harry Ramsden’s, celebrul brand britanic de fish & chips, intră pe piața din România printr-un parteneriat exclusiv de dezvoltare cu Horecagroup, compania antreprenorului Iulian Bolnavu, informează News.ro

Potrivit sursei citate, în 2026 ar urma să fie deschise două restaurante în țara noastră, primul fiind programat în luna martie. 

”Colaborarea marchează un pas important în strategia de extindere internaţională a brandului şi poziţionează România ca poartă strategică pentru creşterea viitoare în Europa Centrală şi de Est. Cu o concurenţă limitată în segmentul premium de fish & chips şi cu o cerere în creştere din partea consumatorilor şi a proprietarilor de spaţii comerciale, România oferă un potenţial puternic pentru dezvoltarea brandului”, arată Harry Ramsden’s Group într-un comunicat citat de News.

Plan de extindere

  • 2026: Deschiderea primului restaurant Harry Ramsden’s în România (martie 2026), iar a doua locaţie va urma în acelaşi an
  • 2027: Accelerarea extinderii în principalele centre comerciale din Bucureşti
  • 2028: Extindere în cele mai mari oraşe din România, continuând dezvoltarea la nivel naţional

„Suntem mândri să aducem în România un brand britanic iconic. Moştenirea de aproape 100 de ani a Harry Ramsden’s şi excelenţa produselor vor rezona puternic cu consumatorii locali. Suntem pe deplin dedicaţi dezvoltării brandului în întreaga ţară”, declară Iulian-Nicuşor Bolnavu, partener coordonator la Horecagroup SRL.

Pe de altă parte, James Fleming, CEO al Harry Ramsden’s Group, consideră că

„România este o piaţă interesantă, cu un potenţial puternic de creştere”.

Iulian Bolnavu este din Videle, acolo unde are o afacere de familie (Casa Verde - pensiune și restaurant), iar o bună parte din activitatea sa profesională este legată de domeniul bancar.

Afaceri

xMoney-RON-stablecoin

Criptomonedă stabilă, legată de leul românesc, anunțată de xMoney. Între timp, criptomoneda românilor de la MultiversX, EGLD, se vinde la un preț sub 8 dolari

The Next Web 2025

Un om de afaceri român anunță că preia publicația olandeză și conferința The Next Web de la Financial Times

Consiliul Investitorilor Străini (FIC) are un nou Director Executiv. Cine este Ruxandra Băndilă

Andrej Babis

Mureș: Premierul Cehiei, Andrej Babiš, s-a asociat cu oameni de afaceri români și unguri, în producția românească de furaje

Logoul Meta AI

Meta (Facebook) semnează acorduri AI cu publicații de știri ca CNN, Fox News și Le Monde, printre altele

Grenoble si Aalborg

Grenoble (Franța) și Aalborg (Danemarca), desemnate cele mai inovatoare orașe europene. Lecții înainte de alegerile din București