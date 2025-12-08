Platforma crypto Binance obține o licență globală și ajunge la 300 milioane utilizatori

Platforma de tranzacționare de criptomonede Binance a obținut o autorizare din partea Autorității pentru Servicii Financiare (FSRA) din ADGM, centru financiar internațional din Abu Dhabi, și a atins pragul de 300 milioane utilizatori, potrivit unui comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

Licența acordată de FSRA din ADGM oferă credibilitate Binance și acces facil pe mai multe piețe, nu doar în Emiratele Arabe Unite.

Aprobarea reglementării acoperă platforma globală Binance.com prin intermediul a 3 entități reglementate distinct care operează în ADGM. Fiecare dintre cele trei entități, o bursă, o casă de compensare și un broker-dealer, deține permisiuni de reglementare specifice pentru a desfășura anumite activități de servicii financiare, în conformitate cu cadrul reglementar de „standardul de aur”, recunoscut internațional al ADGM.

Nest Services Limited (care în curând va fi redenumită „Nest Exchange Limited”) a fost aprobată ca Bursă de Investiții Recunoscută (Recognised Investment Exchange – RIE), cu permisiunea de a opera o Facilitate de Tranzacționare Multilaterală. Această entitate este responsabilă pentru toate activitățile de tranzacționare „pe bursă”, inclusiv produse spot și derivate;

(care în curând va fi redenumită „Nest Exchange Limited”) a fost aprobată ca Bursă de Investiții Recunoscută (Recognised Investment Exchange – RIE), cu permisiunea de a opera o Facilitate de Tranzacționare Multilaterală. Această entitate este responsabilă pentru toate activitățile de tranzacționare „pe bursă”, inclusiv produse spot și derivate; Nest Clearing and Custody Limited a fost aprobată ca o Casă de Compensare Recunoscută (Recognised Clearing House – RCH), cu permisiuni suplimentare pentru servicii de custodie și CSD (depozitarii centrali de valori mobiliare). Va gestiona compensarea, decontarea și custodia securizată a activelor digitale, asigurând reziliență operațională solidă și protecția activelor;

a fost aprobată ca o Casă de Compensare Recunoscută (Recognised Clearing House – RCH), cu permisiuni suplimentare pentru servicii de custodie și CSD (depozitarii centrali de valori mobiliare). Va gestiona compensarea, decontarea și custodia securizată a activelor digitale, asigurând reziliență operațională solidă și protecția activelor; BCI Limited (care în curând va fi redenumită „Nest Trading Limited”) a fost aprobată ca Broker-Dealer, cu permisiuni de a tranzacționa investiții, a aranja tranzacții, a gestiona active, a aranja custodie și a furniza servicii monetare. Această entitate va livra ofertele „off-exchange” ale Binance, inclusiv tranzacționare over-the-counter (OTC) sau servicii de conversie.

„Obținerea statutului reglementat din partea ADGM reflectă angajamentul nostru profund față de conformitate, transparență și protecția utilizatorilor. ADGM este unul dintre cei mai respectați regulatori financiari la nivel global, iar deținerea unei licențe FSRA demonstrează că Binance îndeplinește cele mai înalte standarde internaționale de conformitate, guvernanță, management al riscurilor și protecție a consumatorilor”, a declarat Richard Teng, Co-CEO al Binance. „Această licență oferă claritate și legitimitate din punctul de vedere al reglementării, permițând Binance să-și susțină operațiunile globale din ADGM. Deși operațiunile noastre globale rămân distribuite, valorificând talentul și inovația din întreaga lume, această bază de reglementare le oferă utilizatorilor noștri liniștea că Binance operează sub un cadru recunoscut global de standard aur. Suntem recunoscători pentru abordarea inovatoare a FSRA, care protejează utilizatorii și încurajează inovația”, a mai adăugat Teng.

„Suntem încântați să primim Binance, un jucător global-cheie în active digitale și inovație financiară, în ADGM. Prezența lor subliniază poziția Abu Dhabi ca hub internațional de top pentru inovație, creștere sustenabilă și viitorul finanțelor. Așteptăm cu interes să vedem cum vor valorifica puterea cadrului de reglementare și a ecosistemului dinamic al ADGM pentru a contribui la evoluția unui sector financiar global mai inovator, incluziv și pregătit pentru viitor”, spune Excelența Sa Ahmed Jasim Al Zaabi, Președintele ADGM.

Binance a anunțat, de asemenea, că a ajuns la 300 milioane utilizatori, număr în creștere accelerată, subliniază Richard Teng, Co-CEO-ul platformei.

„Ne-a luat aproape cinci ani să ajungăm la primii 100 de milioane de utilizatori, apoi puțin peste doi ani pentru următorii 100 de milioane și doar 18 luni pentru ceilalți 100 de milioane. Această creștere accelerată reflectă nu doar încrederea acordată Binance, ci și schimbarea globală mai largă către adoptarea criptomonedelor ca activ financiar mainstream. Binance adaugă, în medie, peste 180.000 de utilizatori noi pe zi, iar sute de persoane se înscriu în fiecare minut din întreaga lume. Dacă baza noastră de utilizatori ar fi o țară, ar fi a patra cea mai populată de pe pământ”, spune Richard Teng, Co-CEO-ul Binance.