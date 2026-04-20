Revolut vrea să se listeze pe bursă, dar nu mai devreme de 2028. Motivul invocat de fondatorul Nik Storonsky

Revolut intenționează să se listeze pe bursă, dar nu mai devereme de anul 2028, a declarat, pentru Bloomberg, Nik Storonsky, cofondator și CEO al aplicației financiare care operează și în România.

Întrebat dacă are nevoie de capital, el a explicat că, de fapt, prin listarea pe bursă, Revolut urmărește să câștige mai multă încredere ca bancă, în percepția oamenilor.

„Noi suntem o bancă, iar pentru o bancă este super-important să fie de încredere. Companiile listate pe bursă sunt (percepute ca fiind) mai de încredere decât companiile nelistate”, a răspuns Storonsky.

În schimb, el a precizat că, până la listarea pe bursă, vor continua vânzările secundare de acțiuni pentru ca angajații Revolut și investitorii timpurii să se bucure de lichiditate.

Prin aceste operațiuni de vânzare secundară de acțiuni, a crescut și valoarea la care este estimat Revolut. În noiembrie 2024, în urma unei vânzări secundare de acțiuni, compania bancară a fost evaluată la 75 de miliarde de dolari.

Tranzacția a fost condusă de firmele americane de investiții Coatue, Greenoaks, Dragoneer, Fidelity Management & Research Company, cu participarea unui grup de investitori precum Andreessen Horowitz (cunoscut și sub numele de a16z), Franklin Templeton și T. Rowe Price Associates, Inc.

Fintech-ul londonez a încheiat anul 2025 cu 68,3 milioane de clienți persoane fizice, în 39 de țări, după ce a atras 16 milioane de clienți în acel an (creștere cu 30%). În mod similar, numărul clienților Business a crescut cu 33%, ajungând la 767.000, potrivit raportului Revolut pe anul 2025.

În România, baza de clienți retail a crescut cu 12%, ajungând la 4,8 milioane de clienți şi la o rată de penetrare de 27% din populația totală cu vârsta peste 6 ani.

Cu a cincea cea mai mare bază de clienți retail la nivel global la sfârșitul anului 2025, România a continuat să fie o piață cheie pentru Revolut și a ocupat poziția a treia după numărul de utilizatorii activi lunar, după Regatul Unit și Franța.

Veniturile grupului Revolut au crescut cu 46%, ajungând la 6 miliarde dolari (4,5 miliarde lire sterline) în anul 2025, față de 4 miliarde USD (3,1 miliarde GBP) în 2024.

Compania fintech a reușit al cincilea an consecutiv cu profit net. Profitul înainte de impozitare a fost de 2,3 miliarde USD (1,7 miliarde GBP) în 2025, în creștere cu 57% față de 1,4 miliarde USD (1,1 miliarde GBP) în 2024. Marja profitului a crescut la 38%, față de 35% în 2024.

Profitul net al Revolut a crescut la 1,7 miliarde USD (1,3 miliarde GBP) în anul 2025, față de 1 miliard USD (790 de milioane GBP) în 2024. Compania și-a crescut profitul net cu 65%.

Revolut a fost fondat în anul 2015, la Londra, de Nikolay Storonsky și Vlad Yatsenko.