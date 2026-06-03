Listă: Startup-urile românești incluse în programul de accelerare OrangeFab 2026

Patru startup-uri românești care dezvoltă soluții în securitate cibernetică, drone autonome, infrastructură inteligentă și servicii digitale pentru seniori au intrat în programul de accelerare Orange Fab. Odată cu noua cohortă, acceleratorul corporate al Orange România ajunge la 58 de startup-uri susținute în cei nouă ani de activitate pe piața locală.

Companiile selectate sunt Alpha by Zendra, BraveX Aero, Solomonar și TeleSenior și vor avea acces la mentorat, infrastructura Orange 5G Lab, proiecte pilot și sprijin pentru dezvoltarea produselor și a modelelor de business.

Cybersecurity, drone și healthtech: domeniile care au intrat în radarul Orange Fab

Noua serie de startup-uri reflectă câteva dintre direcțiile tehnologice care atrag atenția companiilor mari și a investitorilor: securitatea cibernetică, inteligența artificială, conectivitatea 5G și tehnologiile cu aplicații atât civile, cât și strategice.

„La Orange Fab, căutăm startup-uri care dezvoltă soluții capabile să răspundă unor provocări reale din business și pentru societate. Credem că inovația generează valoare atunci când tehnologia are un impact concret, iar rolul nostru este să facilităm această conexiune între fondatori, experți, clienți și parteneri din ecosistem”, a declarat Ana Ciobanu, Startup Programs Manager.

Potrivit acesteia, cele patru startup-uri selectate activează în zone relevante pentru transformarea digitală, precum securitatea cibernetică, infrastructurile inteligente și sănătatea.

Platformă românească de testare automată a vulnerabilităților IT

Unul dintre startup-urile selectate este Alpha by Zendra, care dezvoltă o platformă de securitate cibernetică destinată automatizării proceselor de vulnerability assessment și penetration testing.

Soluția permite monitorizarea continuă a infrastructurii IT și a aplicațiilor web, identifică vulnerabilități și generează rapoarte și recomandări de remediere. Platforma integrează într-un singur flux operațional procesele de configurare, scanare, evaluare și raportare, reducând nevoia utilizării mai multor instrumente separate.

Două startup-uri cu drone intră în acceleratorul Orange

BraveX Aero și Solomonar sunt cele două companii din noua cohortă care dezvoltă tehnologii bazate pe drone.

BraveX Aero construiește drone pentru supraveghere aeriană și operațiuni critice, combinând platforme autonome, senzori și software de analiză pentru transmiterea de informații în timp real. Tehnologia poate fi utilizată în monitorizarea infrastructurii, securitate, intervenții de urgență și protecția mediului. Pentru sectorul de apărare, compania dezvoltă inclusiv drone interceptoare care pot atinge viteze de până la 500 km/h și drone-țintă utilizate pentru calibrarea sistemelor de apărare.

La rândul său, Solomonar dezvoltă sisteme de drone conectate prin tehnologii 5G și inteligență artificială, capabile să transmită date și imagini în timp real în scenarii precum intervențiile de urgență, monitorizarea infrastructurii și operațiunile de securitate.

Prezența celor două companii evidențiază interesul tot mai mare pentru tehnologiile dual-use, un segment aflat în expansiune la nivel european și care poate genera aplicații atât pentru sectorul civil, cât și pentru infrastructurile critice.

Un startup de teleasistență pentru seniori completează noua cohortă

Al patrulea startup selectat este TeleSenior, care dezvoltă servicii de teleasistență pentru persoanele vârstnice.

Platforma include dispozitive inteligente pentru detectarea căderilor, transmiterea alertelor SOS și monitorizarea în timp real, fiind conectată la un centru de asistență disponibil permanent. Soluția urmărește să ofere un grad mai mare de independență persoanelor în vârstă și un răspuns rapid în situații de urgență.

Ce primesc startup-urile acceptate în Orange Fab

Startup-urile selectate vor beneficia de mentorat din partea experților Orange, acces la infrastructura Orange 5G Lab pentru testarea soluțiilor bazate pe 5G, IoT și inteligență artificială, precum și sprijin pentru dezvoltarea unor proiecte pilot și pentru identificarea oportunităților de finanțare prin granturi de cercetare și inovare.

„Cele patru startup-uri selectate în această ediție abordează domenii esențiale pentru transformarea digitală, precum securitatea cibernetică, infrastructurile inteligente și sănătatea. Prin acces la resursele, expertiza și rețeaua Orange, ne propunem să le sprijinim în validarea soluțiilor, dezvoltarea de proiecte pilot și accelerarea adoptării lor în piață”, a mai spus Ana Ciobanu.

Programul Orange Fab este prezent în România de nouă ani și se adresează atât startup-urilor care au deja produse și clienți, cât și echipelor aflate în faze incipiente de dezvoltare, care caută validare și acces la resurse pentru lansarea pe piață.































