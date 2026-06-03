Startup AI pentru avocați: a strâns 9 milioane de dolari în doar 4 zile, de trei ori mai mult decât își propusese

Poate una dintre cele mai conservatoare profesii să fie reconstruită cu inteligență artificială? Un startup fondat de un fost avocat OpenAI a atras 9 milioane de dolari în doar patru zile pentru a demonstra că firmele de avocatură nu mai trebuie să funcționeze ca acum 50 de ani.

Moritz, compania fondată de fostul avocat Pamir Ehsas, nu dezvoltă software pentru avocați, ci vrea să livreze direct servicii juridice folosind un model construit în jurul AI.

Povestea finanțării a fost prezentată de Business Insider, care notează că runda a fost închisă înainte ca startupul să ajungă la Demo Day-ul acceleratorului Y Combinator.

Au cerut 3 milioane de dolari. Investitorii au venit cu 9 milioane

Moritz a intrat în programul Y Combinator cu obiectivul de a atrage 3 milioane de dolari. Fondatorii programaseră peste 200 de întâlniri cu investitori înainte de Demo Day, însă interesul pentru companie a depășit rapid așteptările.

Potrivit Business Insider, startupul a primit suficiente angajamente pentru a acoperi întreaga rundă după numai câteva zile de discuții, iar fondatorii au decis să închidă finanțarea înainte de evenimentul final al acceleratorului.

Printre investitori se numără Y Combinator, 20VC, Urban Innovation Fund și Inception Fund, alături de fondatori și angajați din companii precum Reddit, Dropbox, OpenAI, Hugging Face, Instacart și ElevenLabs.

Nu construiesc software pentru avocați. Vor să schimbe modelul firmelor de avocatură

Majoritatea startupurilor legal-tech încearcă să vândă instrumente bazate pe AI către avocați și departamente juridice. Moritz merge pe o direcție diferită.

Compania susține că cea mai mare parte a muncii de redactare și cercetare juridică este realizată cu ajutorul inteligenței artificiale, iar rezultatele sunt verificate și aprobate de avocați. În loc să licențieze tehnologia, startupul livrează direct serviciile juridice către clienți.

Într-un interviu acordat publicației Sifted, fondatorul Pamir Ehsas a explicat diferența față de alte companii din domeniu:

„Construim de la zero cea mai mare firmă de avocatură globală din lume”

Ehsas a mai declarat că firma nu intenționează să vândă instrumentele software dezvoltate intern, deoarece obiectivul este construirea unei organizații juridice bazate pe AI, nu a unui furnizor de software.

Obiectivul lui Ehsas este de a transforma Moritz într-o mare firmă de avocatură, unde inteligența artificială să se ocupe de 80% din muncă, inclusiv de admiterea documentelor și de prima schiță, după care cei peste 50 de avocați colaboratori contractuali, cu care lucrează Moritz, finalizează lucrarea.

Contracte de 2 miliarde de dolari și răspunsuri în câteva ore

Potrivit Business Insider, Moritz afirmă că a gestionat în ultimele luni contracte cu o valoare cumulată de aproximativ 2 miliarde de dolari pentru peste 100 de companii din SUA, Europa și Australia.

Compania susține că timpul mediu de răspuns este de aproximativ patru ore, semnificativ mai mic decât cel practicat de multe firme tradiționale de avocatură.

Modelul comercial este, de asemenea, diferit. Pentru companiile mai mici, startupul afișează prețuri fixe, iar pentru organizațiile mai mari folosește scheme tarifare bazate pe proiect și pe complexitatea activității.

De ce investitorii urmăresc acum startupurile care aplică AI în avocatură

Finanțarea Moritz vine într-un moment în care investitorii pompează sume tot mai mari în startupuri care încearcă să transforme industria juridică prin inteligență artificială.

Cel mai cunoscut exemplu este Harvey, companie care dezvoltă software AI pentru firme de avocatură și departamente juridice. În martie 2026, Harvey a fost evaluată la aproximativ 11 miliarde de dolari după o nouă rundă de finanțare, potrivit Reuters.

Un alt nume important este Legora, startup suedez care dezvoltă asistenți AI pentru activități juridice și care concurează direct cu Harvey pe segmentul software destinat avocaților.

Pe piață activează și companii precum LegalOn sau Eudia, care încearcă să automatizeze analiza contractelor și alte procese juridice consumatoare de timp.

Diferența este că toate aceste companii vând tehnologie către avocați. Moritz încearcă să demonstreze că aceeași tehnologie poate fi folosită pentru a reconstrui chiar firma de avocatură.

Pentru fondatorii de startupuri, miza este mai mare decât o rundă de finanțare de 9 milioane de dolari. Dacă modelul funcționează, una dintre cele mai conservatoare industrii din economie ar putea trece prin aceeași transformare prin care au trecut deja contabilitatea, marketingul sau dezvoltarea software în era AI.

































