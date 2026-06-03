Microsoft lansează a doua generație a cipului cuantic Majorana 2 și alte soluții AI

Gigantul american Microsoft a prezentat, la evenimentul dedicat dezvoltatorilor Build 2026, o nouă suită de instrumente și platforme bazate pe inteligență artificială, în frunte cu a doua generație a cipului cuantic Majorana 2.

Noul cip cuantic promite o îmbunătățire de 1000 de ori a fiabilității qubiților comparativ cu generația anterioară. Echipa anticipează că va livra un computer cuantic scalabil în anul 2029.

Qubiții noului cip își pot menține starea cuantică de 1.000 de ori mai mult decât prima generație, permițând un calcul mai fiabil. Astfel, procesorul poate oferi o durată de autonomie de 20 de secunde iar, în unele cazuri, până la un minut.

„Această îmbunătățire este aproximativ comparabilă cu inventarea unei baterii de telefon care, în loc să moară într-o zi, ar putea dura aproape trei ani cu o singură încărcare”, explică Microsoft.

„Trebuie să facem îmbunătățiri în fiecare an care să ne apropie de livrarea unui computer despre care credem că va avea o valoare comercială și societală masivă. Trebuie să continuăm să mergem către acea foaie de parcurs pentru a realiza asta, dar unde suntem față de anul trecut? Suntem de 1.000 de ori mai buni”, a declarat Chetan Nayak, membru tehnic Microsoft.

Compania a anunțat și disponibilitatea generală a Discovery, o platformă care oferă organizațiilor să implementeze cercetare și dezvoltare de frontieră. Acesta combină agenții AI specializați pentru cercetare și dezvoltare științifică și un motor Discovery care conduc fluxurile de lucru de cercetare și raționament, cu tot cu securitate, guvernare și transparență la nivelul de întreprindere.

Microsoft prezentat noi contexte pentru inteligența artificială a companiei, astfel încât agenții pot fi ancorați în medii diferite, de la cele pentru mediul de muncă (Work IQ) și date de business structurate (Fabric IQ) la combinarea informațiilor din companie cu cele din web (Foundry IQ) și informațiile de pe internet (Web IQ).

Microsoft Scout este un nou agent personal pentru muncă, creat pe baza OpenClaw și a Work IQ. Tot la eveniment, compania a prezentat și modelul MAI-Thinking-1, despre care s-a mai scris pe site.