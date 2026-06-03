InterCapital aduce la BVB un nou ETF cu expunere pe Polonia. Fondul a atras 5 milioane EUR într-o săptămână și urmărește 30 dintre cele mai mari companii listate la Varșovia

InterCapital ETF pregătește listarea la Bursa de Valori București a unui nou fond tranzacționat la bursă (ETF) care oferă expunere la piața de capital din Polonia, se arată într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe. Noul InterCapital Poland WIG30TR UCITS ETF urmărește indicele WIG30 Total Return, care include cele mai mari 30 de companii listate la Bursa de Valori din Varșovia și reinvestește dividendele distribuite de acestea.

Potrivit companiei, ETF-ul a atras active de aproximativ 5 milioane de euro și un volum de tranzacționare de peste 3,7 milioane de euro în prima săptămână de la lansarea pe Bursa de Valori din Zagreb.

Un nou ETF pentru investitorii români interesați de economia Poloniei

InterCapital Poland WIG30TR UCITS ETF este deja listat la Bursa de Valori din Zagreb, sub simbolul 7POL, și la Bursa de Valori din Ljubljana, sub simbolul ICPOL, urmând să fie listat și la Bursa de Valori București.

Administratorul susține că produsul oferă investitorilor acces simplificat la una dintre cele mai mari economii din Europa Centrală și de Est.

„Polonia reunește multe dintre caracteristicile pe care investitorii le caută în prezent: creștere economică solidă, evaluări atractive, un profil sustenabil al dividendelor și un segment corporativ diversificat. Prin intermediul acestui ETF, investitorii obțin acces, printr-un singur instrument, la unele dintre cele mai cunoscute companii din Europa Centrală și de Est”, a declarat Krešo Vugrinčić, președintele Consiliului de Administrație al InterCapital ETF.

5 milioane EUR atrase în prima săptămână. Al doilea cel mai tranzacționat instrument la Zagreb

Interesul investitorilor a fost ridicat încă de la debut, potrivit datelor prezentate de companie. În prima săptămână de tranzacționare, fondul a atras active administrate de aproximativ 5 milioane de euro și a generat tranzacții de peste 3,7 milioane de euro la Bursa de Valori din Zagreb, devenind al doilea cel mai tranzacționat instrument de pe piață în perioada respectivă.

În același interval, ETF-urile administrate de InterCapital au reprezentat aproximativ 24% din rulajul total al acțiunilor tranzacționate la bursa croată.

Fondul urmărește indicele WIG30 Total Return și are o rată totală a cheltuielilor (TER) de 0,6%, nivel pe care compania îl descrie drept competitiv în regiunea Europei Centrale și de Est.

Żabka, Pepco, CD Projekt și LPP, printre companiile incluse în indice

Indicele WIG30TR oferă expunere la mai multe sectoare ale economiei poloneze. Instituțiile financiare au cea mai mare pondere, de 40,3%, urmate de companiile din sectorul bunurilor și serviciilor de consum discreționar (13,1%), energie (12,6%), materiale (10,7%) și servicii de comunicații (6,4%).

Printre companiile incluse în indice se numără Żabka, prezentă și în România prin brandul Froo, grupul de modă LPP, proprietarul mărcilor Reserved, Sinsay, Cropp, House și Mohito, precum și CCC, Pepco și CD Projekt, dezvoltatorul seriilor de jocuri video The Witcher și Cyberpunk 2077.

InterCapital mizează pe interesul pentru piețele din Europa Centrală și de Est

Potrivit companiei, economia Poloniei ar urma să depășească un PIB nominal de 1,1 trilioane de dolari până în 2026, în timp ce ritmul estimat de creștere economică este de aproximativ 3,5%, peste media zonei euro, de circa 1,2%.

În același timp, indicele WIG30TR este evaluat la aproximativ 10,5 ori câștigurile estimate, ceea ce reprezintă un discount de 28% față de piețele europene de acțiuni, conform datelor prezentate de administratorul ETF-ului.

InterCapital are în prezent patru ETF-uri listate la Bursa de Valori București, iar prin listarea noului fond dedicat pieței poloneze își extinde oferta disponibilă investitorilor locali. Compania administrează în total șase ETF-uri, cu active de aproximativ 190 milioane de euro.













