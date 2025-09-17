Revolut a adus-o la conducerea sucursalei sale din România pe fosta directoare a unui IFN românesc

Banca digitală Revolut a anunțat, miercuri, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro, că a adus o nouă șefă la conducerea sucursalei sale din România, aceasta ocupând anterior funcția de director al unui IFN (instituție financiară nebancară) românesc.

Revolut Bank UAB a numit-o pe Florina Moisei în rolul de country manager al sucursalei sale locale, Revolut Bank UAB Vilnius Sucursala București.

Cu o experiență de peste 20 de ani în sectorul financiar-bancar, începută la UniCredit, Florina Moisei s-a concentrat pe managementul riscurilor, eficiența operațională și dezvoltarea afacerilor. Parcursul său profesional a culminat cu rolul de director general la Access Financial Services IFN, o instituție financiară nebancară specializată pe credite destinate firmelor din România. Din vara anului 2025, ea a venit la Revolut.

Florina este licențiată în Drept în cadrul Universității din București și a absolvit programul MBA al Open University Business School - Regatul Unit.

Ea va coordona operațiunile Revolut Bank UAB în România și va colabora cu alte echipe din grup „pentru a impulsiona adoptarea Revolut ca un un cont bancar principal”, pe piața românească, a precizat fintech-ul.

„Suntem bucuroși că, odată cu numirea Florinei, avem un nou lider al echipei din România. Experiența ei în industria financiar-bancară locală și priceperea dovedită în coordonarea unor procese complexe sunt extrem de valoroase pentru operațiunile Revolut în această piață. România este o țară importantă pentru noi și suntem siguri că, sub conducerea Florinei, relațiile noastre cu autoritățile de reglementare vor deveni și mai solide, iar sucursala locală va fi o instituție de încredere, cu o creștere sustenabilă”, a declarat Gianmaria Scocca, Head of Revolut Branches.

„În ultimii ani, am urmărit evoluția remarcabilă a Revolut, ceea ce face ca acum să fiu onorată să mă alătur echipei Revolut și să contribui la construirea viitorului său în România. Revolut a schimbat semnificativ felul în care românii își gestionează banii și sunt nerăbdătoare să lucrez alături de profesioniștii talentați din echipa locală ca să lansăm și mai multe produse valoroase pentru clienți. Scopul nostru este să transformăm Revolut în prima opțiune de banking inovator și accesibil din România", a declarat Florina Moisei, Country Manager Revolut Bank UAB Vilnius Sucursala București.

Aplicația financiară Revolut a fost fondată în anul 2015, la Londra, de Nikolai Storonsky, un antreprenor de origine rusă, și Vlad Yatsenko, un programator originar din Ucraina.

Compania are circa 5.000 de salariați la nivel mondial.

În anul 2024, Revolut a adăugat aproape 15 milioane de clienți noi la nivel global, ajungând la o bază de clienți de 52,5 milioane clienți la finalul anului (+38% față de 2023), în cel puțin 48 de țări.

Revolut funcționează în Uniunea Europeană pe baza unei licențe bancare emise în Lituania pentru banca Revolut Bank UAB. La finalul anului 2024, s-a deschis sucursala din România a Revolut Bank UAB. Astfel, clienții din România au migrat la entitatea românească, primind IBAN românesc propriu Revolut.

Banca digitală spune că are cel puțin 4,5 milioane de clienți în România.