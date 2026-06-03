Bitcoin Pizza Day: Tranzacția de 41 de dolari care a deschis drumul către un activ de 1,5 trilioane de dolari

Pe 22 mai 2010, un programator a plătit 10.000 de bitcoini pentru două pizza. Valoarea tranzacției era atunci de aproximativ 41 de dolari, iar întreaga piață Bitcoin valora mai puțin de 1 milion de dolari. La 16 ani distanță, aceiași 10.000 BTC valorează circa 700 de milioane de dolari, iar Bitcoin a depășit o capitalizare de piață de 1,5 trilioane de dolari.

Cunoscută astăzi drept Bitcoin Pizza Day, această tranzacție a devenit unul dintre cele mai importante momente din istoria criptomonedelor, marcând trecerea Bitcoin din zona experimentelor tehnice către economia reală. Informațiile prezentate provin dintr-o analiză Binance.

Două pizza care au demonstrat că Bitcoin poate fi folosit în lumea reală

Pe 22 mai 2010, programatorul Laszlo Hanyecz a realizat prima tranzacție cunoscută cu Bitcoin pentru achiziția unui bun fizic. Acesta a plătit 10.000 BTC pentru două pizza, într-un moment în care criptomoneda era utilizată aproape exclusiv de dezvoltatori și pasionați ai tehnologiei.

Dincolo de valoarea simbolică pe care a căpătat-o ulterior, tranzacția nu a fost o întâmplare. Hanyecz urmărea să demonstreze că Bitcoin poate funcționa ca mijloc de schimb în afara comunității tehnice care îl utiliza la acel moment.

Unul dintre primii mineri care au folosit procesoare grafice (GPU) pentru minare și care ar fi extras aproximativ 80.000 BTC, acesta a repetat ulterior experimentul și cu alte comenzi de pizza.

Potrivit creatorului de conținut Pete Rizzo, chiar și creatorul Bitcoin, Satoshi Nakamoto, ar fi avut un rol indirect în apariția acestui moment. Pe site-ul Bitcoin.org, pizza era folosită ca exemplu pentru a explica modul în care Bitcoin poate funcționa ca bani, iar pe forumurile comunității, Satoshi l-ar fi încurajat pe Hanyecz să găsească utilizări practice pentru monedele sale.

Când prețul unui Bitcoin era calculat după factura la electricitate

În primii ani, Bitcoin nu avea o valoare de piață stabilită. Primul curs de schimb a fost calculat de un membru al comunității cunoscut sub numele de New Liberty Standard, care a folosit drept referință costul energiei electrice necesare pentru minare.

Rezultatul a fost un curs de aproximativ 1.600 BTC pentru un dolar american, ceea ce însemna că un bitcoin valora doar o fracțiune infimă de cent. Practic, primul preț al Bitcoin a fost derivat din costurile operaționale ale rețelei și nu din cererea investitorilor.

Cum s-a transformat Bitcoin din monedă experimentală în activ de rezervă digitală

În cei 16 ani care au trecut de la Bitcoin Pizza Day, criptomoneda a traversat mai multe etape de maturizare.

Prima schimbare a fost una funcțională. Dacă inițial era promovată ca monedă pentru plăți peer-to-peer, Bitcoin este privit astăzi în principal ca un activ de conservare a valorii, comparat frecvent cu aurul.

A urmat o schimbare de comportament. Piața a evoluat de la tranzacții realizate de un grup restrâns de entuziaști către un activ urmărit de investitori instituționali și analizat în context macroeconomic.

În paralel, s-a produs și o transformare structurală. Custodia individuală a făcut loc integrării instituționale, prin intermediul fondurilor, companiilor listate și al altor vehicule financiare dedicate.

Peste 60% din oferta de Bitcoin nu s-a mișcat de mai bine de un an

Datele analizate de Binance arată că peste 60% din oferta totală de Bitcoin nu a fost tranzacționată de cel puțin un an, iar aproximativ 25% din monede nu s-au mai mișcat de peste cinci ani.

Acest comportament, cunoscut în industrie sub denumirea de „HODLing”, s-a accentuat inclusiv în perioadele de corecții ale pieței, sugerând o tendință de acumulare pe termen lung.

În același timp, ritmul de emitere a noilor monede s-a redus semnificativ. Dacă în 2010 erau create aproximativ 7.200 BTC pe zi, astăzi emisiunea zilnică este de aproximativ 450 BTC, urmând să scadă la 225 BTC după următorul halving, programat pentru 2028.

La momentul tranzacției realizate de Hanyecz, doar 14% din totalul celor 21 de milioane de bitcoini fusese minat. În prezent, peste 94% din oferta maximă se află deja în circulație. În aceste condiții, dinamica prețului este influențată tot mai mult de cerere și tot mai puțin de oferta nou creată.

Instituțiile controlează aproape o cincime din oferta maximă de Bitcoin

Adopția instituțională reprezintă una dintre cele mai importante schimbări față de perioada în care Bitcoin era utilizat exclusiv de dezvoltatori.

Potrivit analizei Binance, entitățile instituționale dețin aproximativ 3,88 milioane BTC, echivalentul a 18,5% din plafonul maxim de 21 de milioane de monede.

Companiile listate controlează aproximativ 1,24 milioane BTC, în timp ce ETF-urile spot din Statele Unite dețin circa 1,62 milioane BTC, o cantitate mai mare decât întregul volum de Bitcoin care mai urmează să fie minat. În paralel, guvernele dețin aproape 650.000 BTC.

Volatilitatea scade, iar comparația cu aurul devine tot mai prezentă

Pe măsură ce piața s-a maturizat, volatilitatea Bitcoin a înregistrat o tendință de reducere. Analiza Binance arată că volatilitatea realizată pe 90 de zile a coborât spre aproximativ 29% la finalul anului 2025, cel mai redus nivel din ultimul deceniu.

De asemenea, cea mai mare corecție din actualul ciclu a fost de aproximativ 52%, sub media istorică de circa 80%. În același timp, corelația cu indicele bursier S&P 500 a crescut, iar relația cu dolarul american a devenit negativă.

Raportat la aur, Bitcoin rămâne însă la început de drum. Dacă piața aurului este estimată la aproximativ 31,5 trilioane de dolari, Bitcoin reprezintă în prezent doar circa 5% din această valoare. Pentru a ajunge la o capitalizare similară cu cea a aurului, prețul unui bitcoin ar trebui să atingă aproximativ 1,6 milioane de dolari, potrivit calculelor citate de Binance.

De la o comandă de pizza la un activ urmărit de guverne și fonduri

Bitcoin Pizza Day rămâne unul dintre cele mai cunoscute momente din istoria industriei cripto. Mai important decât valoarea pe care ar avea-o astăzi cele două pizza este însă traseul parcurs de Bitcoin în ultimii 16 ani.

Ceea ce a început ca un experiment între dezvoltatori a ajuns să fie un activ deținut de companii, fonduri de investiții, ETF-uri și guverne.

Tranzacția realizată de Laszlo Hanyecz a demonstrat că Bitcoin poate funcționa în economia reală, iar evoluția ulterioară a transformat această demonstrație într-unul dintre cele mai urmărite fenomene financiare ale ultimelor două decenii.









































