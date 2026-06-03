Google va atrage 80 miliarde dolari pentru extinderea infrastructurii de AI

Compania-mamă a Google, Alphabet, a anunţat că vrea să atragă 80 de miliarde de dolari prin vânzarea de acţiuni pentru a finanţa extinderea masivă a infrastructurii sale de inteligenţă artificială, potrivit News.ro, care citează Reuters.

Din suma totală, 10 miliarde dolari vor proveni dintr-o investiţie realizată de Berkshire Hathaway, conglomeratul controlat de investitorul Warren Buffett.

Alphabet a precizat că fondurile vor fi utilizate pentru investiţii în capacităţile sale de calcul destinate inteligenţei artificiale, în contextul unei cereri fără precedent din partea companiilor şi consumatorilor.

Compania susţine că solicitările pentru serviciile şi soluţiile sale bazate pe inteligenţă artificială depăşesc în prezent capacitatea disponibilă, ceea ce impune accelerarea investiţiilor în centre de date şi infrastructură.

În aprilie, Alphabet şi-a majorat estimarea privind cheltuielile de capital pentru 2026 la 180–190 miliarde dolari, faţă de o prognoză anterioară de 175–185 miliarde dolari.

Directorul general al Google, Sundar Pichai, declara atunci că principala provocare pentru companie este extinderea capacităţii de calcul necesare dezvoltării inteligenţei artificiale, inclusiv accesul la energie, terenuri şi componente pentru centrele de date.

Potrivit estimărilor analiştilor, Alphabet, Microsoft, Meta şi Amazon vor investi împreună peste 700 miliarde dolari în acest an pentru dezvoltarea infrastructurii tehnologice, iar cheltuielile globale pentru inteligenţa artificială ar putea depăşi 1.000 miliarde dolari în 2027.

Pe lângă investiţia Berkshire Hathaway, Alphabet va atrage 30 miliarde dolari prin oferte publice garantate de bănci de investiţii şi încă 40 miliarde dolari printr-un program de vânzare treptată de acţiuni pe piaţă, care ar urma să înceapă în trimestrul al treilea.

Acţiunile Alphabet şi-au dublat valoarea în ultimul an, depăşind performanţa celorlalte mari companii tehnologice, pe fondul optimismului investitorilor privind dezvoltarea platformei de inteligenţă artificială Gemini şi perspectivele de creştere ale companiei.