Revolut și Trendyol anunță un parteneriat pentru plăți 

Banca digitală Revolut și platforma de comerț online Trendyol, care operează amândouă și pe piața din România, anunță, luni, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe, un parteneriat pentru plăți.

Integrarea aduce Revolut Pay direct în procesul de checkout Trendyol, cele două companii promițând clienților „o experiență de cumpărare simplă și rapidă, bazată pe transferuri directe între conturi, de tip account-to-account (A2A)”.

Cumpărătorii de pe Trendyol au la dispoziție astfel de o nouă opțiune de plată, care „elimină nevoia de a introduce manual datele cardului și le permite utilizatorilor să finalizeze achizițiile dintr-o singură atingere”.

De asemenea, în procesul de check-out pentru Trendyol, Revolut Pay spune că menține constant o „rată medie de finalizare a tranzacțiilor de 99%”.

„Prin utilizarea transferurilor directe Account-to-Account (A2A), în locul rețelelor tradiționale de carduri, Revolut Pay contribuie la rate de conversie semnificativ mai mari pentru Trendyol. Aproape întreg volumul tranzacțiilor realizate prin această integrare este procesat prin infrastructura nativă A2A, oferindu-le cumpărătorilor o experiență de plată dintr-o singură atingere și eliminând fricțiunile și întârzierile asociate plăților cu cardul”, se mai arată în comunicatul Revolut.

Fiecare comandă finalizată cu Revolut Pay generează notificări instantanee privind tranzacția și actualizări în timp real ale cheltuielilor direct în aplicația Revolut, oferindu-le utilizatorilor o imagine clară asupra bugetului lor de cumpărături. Banca digitală susține că tranzacțiile sunt verificate direct prin sistemele de securitate biometrică ale aplicației Revolut, „contribuind la creșterea calității traficului tranzacțional și la protejarea marjelor comercianților”.

„Pentru marketplace-uri de mari dimensiuni precum Trendyol, tehnologia Revolut Pay este concepută pentru a optimiza performanța tranzacțiilor la scară largă. Rețeaua de plăți înregistrează o rată medie de autorizare de 98,5%, reduce semnificativ abandonul în procesul de plată și oferă comercianților enterprise o alternativă eficientă din punct de vedere al costurilor la infrastructura tradițională de carduri”, mai spune banca digitală globală.

Clemence Fredenucci, Head of Growth for CEE at Revolut Business, a declarat:

„Comerțul online din Europa Centrală și de Est crește rapid, iar clienții se așteaptă ca experiența de plată să fie la fel de simplă ca restul vieții lor digitale. Integrarea Revolut Pay direct în Trendyol elimină fricțiunile tradiționale din procesul de plată și răsplătește loialitatea clienților în timp real. Ne bucurăm să aducem această experiență nativă de plată dintr-un singur click, alături de bonusurile exclusive de RevPoints, comunității noastre în creștere din Europa Centrală și de Est.”

„La Trendyol, căutăm permanent modalități prin care să facem experiența de cumpărare mai simplă și mai avantajoasă pentru clienții noștri. Prin introducerea Revolut Pay, adăugăm o nouă opțiune de plată rapidă și sigură, împreună cu beneficii suplimentare pentru cumpărători. Acest parteneriat reprezintă încă un pas către o experiență de checkout la cele mai înalte standarde, care combină simplitatea, flexibilitatea și recompensele pentru a face fiecare achiziție pe Trendyol și mai plăcută”, a spus și Sunay Taş, Head of Global Payments at Trendyol Group.

În plus, parteneriatul creează o legătură între comerțul online și programele de loialitate prin RevPoints, programul paneuropean de loialitate asociat cardurilor de debit Revolut. Până la 18 noiembrie 2026, clienții Trendyol care folosesc Revolut Pay vor beneficia de un bonus exclusiv de 5x RevPoints pentru achizițiile realizate.

Punctele acumulate pot fi folosite imediat pentru reduceri directe la checkout sau pot fi transformate în beneficii premium pentru călătorii, inclusiv mile aeriene, nopți de cazare și experiențe selectate disponibile în aplicația Revolut.

Serviciile sunt furnizate de Revolut Bank UAB, licențiată de Banca Centrală Europeană prin intermediul Băncii Lituaniei.

Revolut a fost fondat în anul 2015, la Londra, de finanțistul de origine rusă Nikolay Storonsky și programatorul ucrainean Vlad Yatsenko. Revolut funcționează în Uniunea Europeană pe baza unei licențe bancare emise în Lituania pentru banca Revolut Bank UAB. La finalul anului 2024, s-a deschis sucursala din România a Revolut Bank UAB. Astfel, clienții din România au migrat la entitatea românească, primind IBAN românesc propriu Revolut.

În septembrie 2025, Revolut Bank UAB a numit-o pe Florina Moisei în rolul de country manager al sucursalei sale locale, Revolut Bank UAB Vilnius Sucursala București. În România, compania financiară spune că are aproximatov 5 milioane de clienți.

De partea cealaltă, Trendyol este o companie de comerț online fondată în 2010, la Istanbul, de antreprenoarea Demet Mutlu. În 2021 a ajuns la statutul de „decacorn”, adică o firmă de tehnologie care ajunge la o valoare estimată de cel puțin 10 miliarde de dolari în urma unor investiții obținute înainte de listarea la bursă.

Platforma de e-commerce este primul decacorn din Turcia și una dintre cele mai importante platforme de comerț electronic din lume. Din anul 2018, compania turcă este controlată de gigantul e-commerce chinez Alibaba Group.