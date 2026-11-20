Grupul medical românesc MedLife a înregistrat o creștere a cifrei de afaceri de aproximativ 12% în primele 9 luni ale anului 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, la 2,64 miliarde de lei cifră consolidată pro-forma, potrivit unui comunicat transmis, vineri, StartupCafe.ro.

Rețeaua de clinici a contribuit cu aproape 39% din venituri, susținută de aproximativ 4 milioane de vizite, în timp ce segmentul de spitale a reprezentat circa 27% din business. Laboratoarele au avut, la rândul lor, contribuții importante, de aproximativ 11% din cifra de afaceri, cu aproape 9 milioane de analize procesate în primele nouă luni din 2026.

„Primele nouă luni ale anului confirmă cererea și capacitatea MedLife de a continua să crească organic, chiar și într-un context economic caracterizat de prudență și presiuni asupra costurilor. Creșterea prin achiziții a fost mai mică, în special datorită dorinței de a păstra prudența în gradul de îndatorare. Posibil însă să relansăm creșterile din anii trecuți, de 20%, dublând eforturile organice prezente cu achiziții. MedLife a dovedit în ultimii 15 ani că știe să facă achiziții și să integreze afaceri și avem convingerea că putem relua aceste creșteri pentru care avem experiență și un track record de invidiat. Dincolo de evoluția financiară, cred că unul dintre cele mai importante lucruri pe care le construim în această perioadă este următoarea generație de servicii medicale. Din datele noastre, MedLife este singura rețea medicală din România și probabil din Europa care reunește în propria aplicație, prin iMed, date din dosarul medical al pacientului, date genetice și biometrice, istoricul medical personal și familial, precum și informații relevante despre stilul de viață – urmând să integrăm în curând și date despre microbiom și farmacogenetică. Este un pas foarte mare pentru noi și probabil chiar pentru medicina personalizată, în general”, a declarat Mihai Marcu, CEO și Președinte CA al Grupului MedLife.

Dincolo de investițiile continue în extinderea infrastructurii medicale și facilitarea accesului la servicii și tehnologii de ultimă generație, accelerarea transformării digitale și dezvoltarea medicinei personalizate rămân două dintre principalele direcții strategice ale Grupului.

Un pas important în această direcție a fost lansarea iMed, platformă digitală din aplicația MedLife care le oferă utilizatorilor o imagine integrată asupra propriei sănătăți și îi ajută să înțeleagă de ce contează controalele de rutină și cum pot face din grija pentru propria sănătate un obicei de zi cu zi.

În perioada mai-octombrie 2026, descărcările organice ale aplicației MedLife au crescut cu 40%, dublu față de aceeași perioadă a anului trecut. În acest context, reprezentanții MedLife își propun ca, până la jumătatea anului 2027, să dubleze numărul de conturi din aplicație. Obiectivul presupune atragerea, în următoarele luni, a unui număr de utilizatori noi comparabil cu cel acumulat în aproape șase ani de la lansarea aplicației. Perspectivele de creștere sunt susținute atât de accelerarea organică a descărcărilor, cât și de noile funcționalități pe care iMed le va integra până la sfârșitul anului 2026, oferind utilizatorilor mai multe motive să își creeze un cont și să folosească aplicația în viața de zi cu zi.

În paralel, Grupul continuă dezvoltarea programului Longevity 100+, unul dintre cele mai ambițioase proiecte de medicină preventivă din regiune. Următoarea etapă a programului va extinde cercetarea dincolo de datele colectate în cabinet și laborator, către informațiile despre sănătate monitorizate în viața de zi cu zi. Cercetarea va urmări să identifice afecțiunile și indicatorii pentru care asocierea dintre predispoziția genetică și tabloul clinic și paraclinic este mai pronunțată. Totodată, datele colectate prin dispozitive wearables vor permite explorarea asocierilor dintre scorurile poligenice și biomarker-i digitali precum pulsul în repaus, variabilitatea ritmului cardiac, precum și cu indicatori ai activității fizice și ai somnului.

După extinderea testării genetice la scară largă și introducerea, în premieră, a testului de microbiom realizat integral în laboratoarele proprii din România, MedLife vizează în perioada imediat următoare și dezvoltarea serviciilor de farmacogenetică, o nouă etapă în medicina personalizată, care va permite adaptarea tratamentelor în funcție de profilul genetic și particularitățile fiecărui pacient.

Următoarea etapă de dezvoltare: consolidare națională și extindere regională

Privind spre următoarea etapă de dezvoltare, grupul medical își propune să continue consolidarea poziției pe plan local, prin investiții în tehnologie și infrastructură medicală, dar și prin achiziții selecte, concomitent cu explorarea unor oportunități de extindere prin achiziții pe piețe din Europa Centrală și de Sud-Est.

În acest context, Grupul a anunțat că analizează diversificarea instrumentelor de finanțare care să îi ofere flexibilitatea necesară pentru susținerea planurilor de creștere. Printre opțiunile avute în vedere se numără o posibilă majorare de capital prin emiterea de acțiuni noi, destinată finanțării proiectelor de dezvoltare organică, investițiilor în tehnologie și oportunităților de consolidare a pieței.

Totodată, MedLife urmărește constituirea, alături de o instituție financiară internațională de prim rang, a unei platforme regionale de investiții în sănătate, frumusețe și wellness, cu un orizont de implementare de 3-5 ani. Inițiativa ar putea facilita accesul la capital și expertiză suplimentară, susținând extinderea graduală în Europa Centrală și de Est, cu prioritate în regiunea Balcanilor. Dezvoltarea ar putea avea loc prin achiziții, investiții de tip greenfield și parteneriate, în funcție de oportunitățile identificate și de criteriile de rentabilitate ale Grupului.

„Am construit în aproape trei decenii unul dintre cele mai complexe ecosisteme medicale din regiune, prin dezvoltare organică, achiziții și investiții constante în tehnologie și expertiză medicală. Credem că experiența acumulată în tot acest timp ne oferă o bază solidă pentru a explora alte produse și servicii în România, dar și gradual noi piețe, și pentru a scala modelul nostru de dezvoltare la nivel regional. Ne dorim să avem flexibilitatea necesară pentru a valorifica oportunitățile care apar, atât în România, cât și în afara granițelor, păstrând în același timp disciplina financiară și atenția asupra randamentului investițiilor. Ambiția noastră este să continuăm să dezvoltăm o platformă regională de sănătate, să dezvoltăm modele digitale unice pe prevenție medicală și wellness, cu expertiză și capital românesc”, a mai declarat Mihai Marcu, CEO și Președinte CA al Grupului MedLife.

MedLife a fost fondată la București, în anul 1996, de doctorița Mihaela Marcu. Ea a înțeles încă din perioada comunistă a României ce înseamnă un sistem medical privat de înaltă performanță, pentru că a plecat în Germania de Vest încă din anul 1986, soțul său fiind directorul Frankfurt-Bucharest Bank.

Compania medicală privată a cunoscut o creștere accelerată după anul 2004, de când conducerea business-ului a fost preluată de către fiul fondatoarei, Mihai Marcu (în vârstă de 55 de ani în prezent), care a renunțat atunci la o carieră bancară de succes.

Grupul a înregistrat o cifră de afaceri consolidată pro-forma de aproximativ 630 milioane EUR în 2025, o creștere de aproape 17% a cifrei de afaceri față de 2024, când a devenit prima companie românească din domeniul sănătății private care a depășit o jumătate de miliard de euro.