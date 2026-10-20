Revolut, aplicația bancară folosită de aproape 5 milioane de români și în jur de 80 milioane de clienți la nivel global, se confruntă cu probleme la login și la transferuri de bani, printre altele.

UPDATE 1: Pagina de status a Revolut afișează faptul că a identificat probleme cu diferite servicii ale aplicației. „Ne cerem scuze pentru inconvenient și vom actualiza pagina de stare de îndată ce problema este rezolvată”, a scris Revolut pe pagină.

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Știrea inițială:

Utilizatorii au început să raporteze probleme cu aplicația de la 9:00 ora României pe platforma DownDetector.

În același timp, site-ul oficial care arată statusul sistemelor Revolut spune că serviciile aplicației sunt operaționale.

Sursă: Captură ecran StartupCafe.ro

Contul de suport de pe platforma X a scris „ne confruntăm cu o întrerupere a serviciului care afectează mai multe caracteristici” și menționează că echipa tehnică lucrează la rezolvarea problemei cât de repede posibil.

Hi. We are currently experiencing a service disruption affecting multiple features, which may result in some services being inaccessible. Our engineering team is actively working to restore full service as quickly as possible. We appreciate your patience and apologize for any… — Revolut Support (@revolutsupport) October 20, 2026

Revolut are aproape 5 milioane de clienți în România și în jur de 80 milioane la nivel global. Luna trecută, banca a suferit o breșă de securitate care a afectat 680 de clienți la nivel global, dintre care 27 din România, așa cum am mai scris pe StartupCafe.ro.

Revolut a fost fondat în anul 2015, la Londra, de finanțistul de origine rusă Nikolay Storonsky și programatorul ucrainean Vlad Yatsenko.

Compania are circa 5.000 de salariați la nivel mondial.

Revolut funcționează în Uniunea Europeană pe baza unei licențe bancare emise în Lituania pentru banca Revolut Bank UAB. La finalul anului 2024, s-a deschis sucursala din România a Revolut Bank UAB. Astfel, clienții din România au migrat la entitatea românească, primind IBAN românesc propriu Revolut.

În septembrie 2025, Revolut Bank UAB a numit-o pe Florina Moisei în rolul de country manager al sucursalei sale locale, Revolut Bank UAB Vilnius Sucursala București.

Știre în curs de actualizare.