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Afaceri

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FlowX.AI, compania fondată de români, se aliază cu un gigant american care lucrează pentru peste jumătate dintre firmele Fortune 500. Vor implementa agenți AI în bănci și asigurări

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Avocat obligatoriu pentru actele firmelor și contractele comerciale. Antreprenorii avertizează: Costuri suplimentare de peste 100 milioane EUR pe an

O firmă din Cluj vrea să producă plăci pentru construcții fără ardere la 1.400°C. Tehnologia inovatoare a fost selectată pentru finanțare europeană

Dan Șucu, fondatorii One United și fiul lui Cristi Borcea, într-o afacere cu avioane private. Cine sunt investitorii din spatele My Jet

Atac ransomware la RADIOCOM, compania de stat care transmite programele radio și TV în România. DNSC investighează incidentul

Premier Energy propune desființarea unei companii pentru a obține aprobarea preluării Distribuție Energie Oltenia, într-o tranzacție de 700 milioane EUR