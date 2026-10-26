Când are loc Black Friday 2026 la Fashion Days și Trendyol

Magazinul online Fashion Days, de îmbrăcăminte, încălțăminte, accesorii și altele, parte din Dante International (eMAG), a anunțat când dă startul campaniei de Black Friday 2026.

Potrivit unui comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro luni, Black Friday la Fashion Days se lansează duminică seară, pe 1 noiembrie. Magazinul online promite reduceri de până la 90% la o selecție de peste 1 milion de produse.

Campania se desfășoară în aplicația mobilă și pe website-ul fashiondays.ro până pe 8 noiembrie.

Fashion Days recomandă utilizatorilor să descarce sau să actualizeze aplicația la cea mai recentă versiune, să își pregătească lista de produse favorite, urmărind în special produsele cu eticheta neagră „în curând Black Friday”, să se aboneze la newsletter și să activeze notificările.

În plus, cei care au un card salvat în aplicație și adaugă produse la Favorite înainte de începerea evenimentului, pot participa la tragerea la sorți pentru un voucher Fashion Days în valoare de 5.000 de lei.

„Anul acesta de Black Friday am pregătit cele mai multe oferte la produse originale de la cele mai căutate și dorite branduri de haine, pantofi, accesorii, beauty și home&deco. Facem toate eforturile să oferim și anul acesta cea mai tare experiență de shopping: livrare extrem de rapidă (clienții care comandă duminică seara cu livrare la easybox pot primi produsele chiar a doua zi), oferim diverse soluții de plată adaptate bugetului fiecăruia (plăți în rate fară dobândă), o procedură de retur simplă și eficientă, și pentru o experiență de shopping mult mai ușoară îndemnăm clienții să caute eticheta neagră care marchează produsele din oferta de Black Friday”, a declarat Cristina Pîrjol, VP Fashion Days.

Magazinul online precizează că membrii programului Genius vor avea parte de reduceri exclusive de 10% aplicabile unei selecții speciale de produse, completate de livrarea gratuită la easybox.

Fashion Days oferă acces la peste 6.900 de lockere easybox din România, de unde se pot ridica și se pot returna produsele .

Cei „cu activitate susținută pe platformă beneficiază de procesarea accelerată a retururilor, cu posibilitatea de a primi rambursarea în cont în doar 30 de minute de la depunerea produsului în easybox”, spune Fashion Days, prezent pe piața locală de peste 16 ani.

La rândul său, gigantul turc de comerț online Trendyol, controlat de chinezii de la Alibaba, un concurent al Fashion Days, va organiza campania de Black Friday 2026, în perioada 3-15 noiembrie.

Trendyol este o companie de comerț online fondată în 2010, la Istanbul, de antreprenoarea Demet Mutlu. În 2021 a ajuns la statutul de „decacorn”, adică o firmă de tehnologie care ajunge la o valoare estimată de cel puțin 10 miliarde de dolari în urma unor investiții obținute înainte de listarea la bursă.

Platforma de e-commerce este primul decacorn din Turcia și una dintre cele mai importante platforme de comerț electronic din lume. Din anul 2018, compania turcă este controlată de gigantul e-commerce chinez Alibaba Group.