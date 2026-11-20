Aproximativ 800.000 de fermieri români ar urma să beneficieze de o aplicație mobilă pentru iOS și Android, dezvoltată în cadrul unui proiect de digitalizare a Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), în valoare de 18 milioane EUR. Noul sistem va permite accesul online la informații despre subvenții, urmărirea cererilor de plată, transmiterea documentelor și primirea notificărilor. Platforma va include și un simulator pentru estimarea ajutoarelor agricole, precum și un asistent virtual disponibil permanent. Funcționalitățile exacte ale aplicației mobile urmează să fie stabilite în etapa de proiectare.

Aplicația pentru telefoane mobile face parte din proiectul „Portalul unic al fermierilor”, prin care APIA urmărește să digitalizeze relația cu beneficiarii subvențiilor agricole și să reducă numărul deplasărilor la sediile instituției.

Două documente de prezentare a proiectului, analizate de StartupCafe.ro, detaliază serviciile care vor putea fi accesate prin viitoarea platformă, modul în care fermierii își vor putea administra solicitările și schimbările pregătite în activitatea APIA.

Proiectul vizează aproximativ 800.000 de solicitanți activi de sprijin în agricultură, persoane fizice și companii, precum și cele 42 de centre județene APIA, cu centrele locale subordonate.

Ce vor putea face fermierii de pe telefonul mobil

Documentația proiectului prevede dezvoltarea unei aplicații mobile pentru sistemele de operare iOS și Android, precum și posibilitatea transmiterii de notificări prin e-mail și SMS.

Aplicația va fi conectată la noul portal APIA, care va funcționa ca un Spațiu Privat Virtual al fermierului, după modelul serviciilor electronice utilizate deja de alte instituții publice.

Prin intermediul portalului, fermierii vor avea acces la propriile dosare și vor putea consulta stadiul solicitărilor, documentele depuse, informații despre autorizări, plăți și eventuale creanțe. Sistemul va permite transmiterea electronică a documentelor justificative, primirea solicitărilor de clarificare și comunicarea răspunsurilor către APIA, fără deplasarea la sediul instituției.

De exemplu, dacă un fermier depune o solicitare și ulterior i se cere un document suplimentar, acesta va putea primi notificarea și va putea transmite documentul prin portal, în cadrul aceluiași dosar electronic.

Platforma va păstra istoricul comunicărilor, iar utilizatorul va putea verifica etapele parcurse de solicitarea sa.

Totodată, fermierii vor putea solicita adeverințe, transmite petiții și contestații sau programa audiențe.

Una dintre prezentările tehnice precizează că funcțiile aplicației mobile vor fi stabilite în etapa de proiectare. Prin urmare, rămâne de definit care dintre operațiunile disponibile în portal vor putea fi realizate integral din aplicația pentru iOS și Android.

Simulator pentru calcularea subvențiilor și asistent virtual disponibil permanent

Printre funcționalitățile prevăzute pentru noul portal APIA se numără și un simulator de sprijin financiar.

Acesta ar urma să permită fermierilor să estimeze valoarea ajutoarelor agricole pentru care intenționează să solicite finanțare, înainte de depunerea cererii.

Estimarea va avea caracter orientativ, valoarea efectivă a sprijinului urmând să fie stabilită în funcție de condițiile de eligibilitate și de verificările efectuate de APIA.

O altă funcționalitate prezentată este asistentul virtual, disponibil 24 de ore din 24, șapte zile din șapte.

Acesta va putea furniza răspunsuri la întrebări despre campaniile de plată, condițiile de acordare a subvențiilor, documentele necesare și termenele administrative.

Documentația prevede și un catalog digital de servicii, care va reuni cererile, formularele și adeverințele disponibile, cu posibilitatea precompletării anumitor informații din profilul utilizatorului.

Pentru autentificare sunt avute în vedere inclusiv soluțiile de identitate electronică ROeID și eIDAS.

Persoanele juridice vor putea utiliza platforma prin reprezentanții legali sau persoanele împuternicite.

Fermierii vor putea urmări în timp real stadiul solicitărilor

Una dintre schimbările pregătite de APIA privește modul în care sunt înregistrate și soluționate cererile.

În prezent, anumite operațiuni presupun deplasarea fermierului la sediul instituției, depunerea documentelor, înregistrarea acestora și transmiterea lor către funcționarii responsabili.

Prezentarea tehnică descrie un exemplu de circuit administrativ care presupune opt etape, două deplasări ale fermierului și utilizarea mai multor evidențe pentru procesarea unei solicitări.

În viitorul sistem, solicitarea transmisă online va primi automat un număr și o dată de înregistrare.

Fermierul va putea consulta aceste informații în contul personal, alături de stadiul procesării dosarului.

Dacă APIA solicită informații suplimentare, clarificările și documentele vor putea fi transmise electronic, fără deschiderea unui nou circuit administrativ.

După soluționarea solicitării, răspunsul instituției va putea fi comunicat tot prin portal, inclusiv sub forma unui document semnat electronic.

Pentru anumite servicii, platforma ar urma să afișeze și un termen estimat de soluționare.

Cât timp ar putea economisi fermierii

Dezvoltatorii sistemului au inclus în documentație și câteva scenarii privind reducerea timpului consumat de fermieri pentru operațiunile administrative.

Potrivit unuia dintre calcule, eliminarea unei singure deplasări de aproximativ o oră și jumătate pentru fiecare dintre cei 800.000 de solicitanți activi ar însemna o economie cumulată de 1,2 milioane de ore anual.

Un alt scenariu ia în calcul eliminarea a două apeluri telefonice de câte 15 minute pentru fiecare solicitant, prin posibilitatea verificării online a stadiului dosarului.

În această ipoteză, economia cumulată ar ajunge la aproximativ 400.000 de ore anual.

Digitalizarea nu va elimina complet interacțiunea directă cu funcționarii APIA. Proiectul prevede menținerea posibilității de depunere a documentelor la ghișeu pentru persoanele care nu au acces la mijloace electronice sau nu pot utiliza serviciile online.

Cine dezvoltă aplicația și portalul APIA

Proiectul informatic este realizat de compania românească AROBS Systems, parte a grupului IT AROBS, cu SIMAVI în calitate de subcontractor.

Contractul a fost semnat în iulie 2026 și are o valoare de aproximativ 70,8 milioane de lei, fără TVA, echivalentul a aproximativ 14 milioane EUR.

Acesta include dezvoltarea aplicațiilor informatice, furnizarea licențelor software și a echipamentelor necesare, componente de securitate cibernetică, integrarea cu sistemele existente, testarea și instruirea utilizatorilor.

Noul portal nu va înlocui integral aplicațiile informatice pe care APIA le utilizează deja pentru gestionarea subvențiilor.

Sistemele specializate vor continua să proceseze datele operaționale, iar portalul va asigura accesul unificat la servicii și gestionarea circuitului electronic al documentelor.

Documentația tehnică precizează că cererea de plată va rămâne în aplicația dedicată, care va fi accesibilă din același cont, fără autentificări repetate.

În paralel, proiectul prevede și digitalizarea activităților interne ale APIA, inclusiv registratura electronică, repartizarea solicitărilor, monitorizarea termenelor și semnarea electronică a documentelor.

Aproximativ 4.500 de angajați APIA urmează să fie instruiți pentru utilizarea noului sistem, prin intermediul a 200 de formatori.

Când va fi disponibilă aplicația mobilă APIA

Investiția totală eligibilă pentru proiectul „Portalul unic al fermierilor” este de 93,58 milioane de lei, inclusiv TVA, echivalentul a aproximativ 18 milioane EUR.

Din această sumă, 70,14 milioane de lei provin din Fondul European de Dezvoltare Regională, iar 23,44 milioane de lei sunt asigurate de la bugetul național.

Finanțarea este acordată prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021–2027.

Proiectul a fost lansat în 2025, iar dezvoltarea sistemului informatic se află în etapa de analiză și proiectare.

Conducerea APIA a anunțat recent că obiectivul instituției este ca portalul să devină funcțional în anul 2028, deși termenul oficial este iulie 2029.

Deocamdată nu a fost anunțată o dată distinctă de lansare a aplicației pentru Android și iOS. De asemenea, rămâne de stabilit ce servicii vor putea fi utilizate direct de pe telefon și care vor necesita accesarea portalului web sau a aplicațiilor specializate.

StartupCafe.ro a relatat anterior despre finanțarea investiției, în articolul „Statul își face portal online de 18 milioane EUR, pentru «transformarea digitală» a ajutoarelor APIA către fermieri”.