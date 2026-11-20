Două asociații de business și alte organizații europene dedicate startup-urilor și tehnologiei cer președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să retragă și să reintroducă propunerea inițială EU Inc, avertizând că forma proiectului care conține compromisuri pentru statele membre UE ar submina una dintre cele mai importante reforme economice europene pentru startup-uri și scaleup-uri.

Anunțul a fost făcut pe pagina de LinkedIn a EU-INC. Gruparea, alături de Startups for Europe, susține propunerea inițială a Comisiei Europene, „una care le-ar putea oferi în sfârșit fondatorilor europeni o alternativă reală la înregistrarea companiilor în Delaware”.

Negocierile cu statele membre, însă, ar fi dus proiectul „într-o direcție greșită”, mai spun organizațiile.

„În septembrie, președinta von der Leyen avertiza împotriva transformării EU Inc dintr-o barcă de viteză într-un petrolier greu de manevrat. Din păcate, acest avertisment devine acum realitate.

Mandatul de negociere al Consiliului din 19 octombrie a slăbit sau a eliminat unele dintre cele mai importante elemente care îl transformă într-un veritabil standard european:

Alegerea liberă a locului de înregistrare – Slăbită: Fondatorii pot alege unde să își înregistreze compania, dar autoritățile naționale au puterea de a contesta aceste decizii, creând incertitudine juridică.

– Slăbită: Fondatorii pot alege unde să își înregistreze compania, dar autoritățile naționale au puterea de a contesta aceste decizii, creând incertitudine juridică. Opțiunile pe acțiuni – Restricționate: Schema se oprește la 750 de angajați sau o cifră de afaceri de 150 de milioane de euro, excluzând companiile aflate în plină expansiune (scale-ups) de succes, unde programele ESOP sunt cele mai valoroase.

– Restricționate: Schema se oprește la 750 de angajați sau o cifră de afaceri de 150 de milioane de euro, excluzând companiile aflate în plină expansiune (scale-ups) de succes, unde programele ESOP sunt cele mai valoroase. Registrul central al UE – Eliminat: Rămân 27 de registre naționale, menținând fragmentarea pe care EU Inc trebuia să o rezolve.

– Eliminat: Rămân 27 de registre naționale, menținând fragmentarea pe care EU Inc trebuia să o rezolve. Insolvența simplificată – Eliminată: Regulile diferite privind insolvența din statele membre fac lichidarea unei companii mai dificilă și mai costisitoare – și mai puțin previzibilă pentru investitori.

Nu credem că următoarea etapă a negocierilor, numită trilog, între Comisie, Consiliu și Parlament, poate repara acest lucru. Acestea sunt cunoscute pentru faptul că duc la noi compromisuri, mai degrabă decât la recuperarea a ceea ce s-a pierdut deja.

Am judecat întotdeauna EU Inc printr-un singur test simplu: Ar alege un fondator această formă în detrimentul unei companii de tip Delaware C-Corp?

Propunerea inițială a Comisiei trece acest test. Mandatul Consiliului nu îl trece.

Dacă propunerea continuă în forma sa actuală, Europa riscă să se aleagă cu un EU Inc pe care fondatorii nu îl pot folosi – subminând atât competitivitatea Europei, cât și, mai important, încrederea unei întregi generații de fondatori”, se arată în anunțul de pe LinkedIn.

Organizația spune că a ridicat această problemă în cadrul evenimentului dedicat startup-urilor Slush, de la Helsinki.

„Pe măsură ce discutăm stadiul EU Inc aici, la Slush, cu vicepreședinta executivă a Comisiei, Henna Virkkunen, cu echipa EIC și cu unii dintre cei mai importanți fondatori, investitori și factori de decizie din Europa, mesajul nostru este clar: EU Inc este prea important pentru a fi făcut greșit. Este un apel către statele membre să își schimbe direcția, să pună viitorul Europei mai presus de interesele naționale și să redea ambiția propunerii inițiale a Comisiei.

Misiunea noastră, împărtășită de peste 26.000 de cosemnatari și de întreaga comunitate europeană de startup-uri, nu s-a schimbat: O SINGURĂ EUROPĂ. UN SINGUR STANDARD. UNUL pe care fondatorii să îl poată folosi cu adevărat.

Să facem EU Inc așa cum trebuie”, concluzionează EU-INC.

Nu este prima dată când EU Inc. este criticat, alianța exprimându-și dezamăgirea, în luna martie a acestui an, față de proiectul de instituire a unui regim de firmă pan-european EU Inc., în forma în care a fost „scurs” către presă.

O altă organizație, Allied for Startups, a susținut, după publicarea proiectului oficial, că „Pe hârtie, EU Inc. arată european. În practică, există riscul să funcționeze tot ca un sistem național”.