Românii își pot vinde telefoanele vechi către YOXO (Orange România), printr-un parteneriat cu firma de recondiționări Recommerce

Compania franceză de telefoane recondiționate Recommerce, prezentă și în România, parteneriază cu serviciul de telefonie mobilă 100% digital YOXO, lansat de Orange România, pentru un program de buy-back, potrivit unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

YOXO lansează, astfel, o platformă dedicată serviciului, prin care utilizatorii pot vinde telefonul vechi și pot primi banii în cel mult 48 de ore, promite platforma.

Un studiu recent realizat de firma Kantar pentru Recommerce arată că, în continuare, 50% dintre români își păstrează vechile dispozitive pentru orice eventualitate. Pe de altă parte, 40% dintre români plănuiesc să își vândă device-ul actual, iar această tendință este în creștere (+10% în comparație cu studiul din 2025). 37% dintre consumatorii din România și-au vândut deja un dispozitiv recent.

După patru întrebări despre starea dispozitivului, se obține pe loc o estimare de preț. De acolo, utilizatorii pot accepta oferta, device-ul se poate trimite gratuit prin curier, iar după o verificare, clientul primește o confirmare, iar banii ajung în cont în cel mult 48 de ore de la aprobare.

Serviciul acceptă smartphone-uri și tablete de toate felurile, inclusiv cele nefuncționale, spune YOXO.

Lansarea vine după ce anul trecut, serviciul digital de telefonie mobilă a lansat și un magazin de telefoane recondiționate, tot în parteneriat cu Recommerce. Modelele din magazin pot veni, la cerere, cu baterie nouă, iar toate au o garanție de 2 ani.

„Alături de YOXO, livrăm o soluție de economie circulară care susține în mod direct puterea de cumpărare a clientului. Contribuim la ciclul de viață al dispozitivelor, dându-le o viață nouă. În același timp, finanțăm următoarele achiziții ale cumpărătorilor. Este un model prin care economia circulară devine o realitate, oferind soluții financiare mai inteligente pentru toată lumea”, a declarat Hector Destailleur, CEE General Manager, Recommerce Group.