„Cursa” pentru AI: Anthropic atrage finanțare de 65 miliarde dolari, la o valoare de 965 miliarde dolari, mai mare decât cea a OpenAI (ChatGPT)

Startup-ul de inteligență artificială Anthropic, care dezvoltă modelele Claude și rivalizează cu OpenAI (ChatGPT), a strâns 65 miliarde dolari finanțare într-o nouă rundă de investiții, care duce valoarea firmei la 965 miliarde dolari.

Firma trece, astfel, de evaluarea rivalei OpenAI, de 852 miliarde dolari, și ajunge pe locul 2 în lista Crunchbase a „unicornilor” (companii tech nelistate la bursă care valorează peste 1 miliard dolari), în spatele SpaceX.

Runda nouă de finanțare a Anthropic a fost condusă de Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks și Sequoia Capital. Valoarea firmei a crescut de aproape 3 ori în numai 3 luni, din februarie 2026, când ajunsese la 380 miliarde dolari.

Compania spune că veniturile de funcționare au depășit 47 miliarde dolari la începutul acestei luni. Finanțarea nouă va avansa cercetarea privind siguranța și interpretabilitatea AI-ului.

„Claude este din ce în ce mai indispensabil pentru comunitatea noastră globală de clienți în creștere și lucrăm neobosit pentru a face instrumente precum Claude Code și Cowork mai utile, mai puternice și mai adaptabile la nevoile lor. Această finanțare ne va ajuta să răspundem cererii istorice pe care o experimentăm, să rămânem la frontiera cercetării și să o aducem pe Claude în mai multe locuri unde se lucrează”, a declarat Krishna Rao, Director Financiar al Anthropic.

Runda a fost co-condusă de Capital Group, Coatue, D1 Capital Partners, GIC, ICONIQ și XN.

Investitorii importanți din această rundă includ AMP PBC, Baillie Gifford, Blackstone, Brookfield, D.E. Shaw Ventures, DST Global, Fidelity Management & Research Company, General Catalyst, Insight Partners, Jane Street, Lightspeed Venture Partners, MGX, NTTVC, NX1 Capital, Situational Awareness LP, T. Rowe Price Associates, Inc., T. Rowe Price Investment Management, Inc. și Temasek.

De asemenea, include 15 miliarde de dolari investiții deja angajate de la hyperscaleri, inclusiv 5 miliarde dolari de la Amazon, despre care am mai scris pe site.

Odată cu noua finanțare, Anthropic a lansat și Claude Opus 4.8, care oferă performanțe mai bune la un preț similar cu 4.7, în timp ce se pregătește pentru lansarea modelului Mythos. Modelul Mythos este considerat unul dintre cele mai puternice produse dezvoltate de Anthropic şi a atras atenţia liderilor politici şi a experţilor în securitate cibernetică din cauza capacităţilor sale avansate în domeniul securităţii informatice.