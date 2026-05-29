De la un garaj din Silicon Valley la o companie de 54 miliarde USD: fondatorii Astera Labs au câștigat titlul EY World Entrepreneur Of The Year 2026. Cine sunt românii care au ajuns în finală

Trei antreprenori americani care au construit o companie de infrastructură pentru inteligență artificială, pornind dintr-un garaj din Silicon Valley, au fost desemnați câștigătorii competiției globale EY World Entrepreneur Of The Year 2026.

Jitendra Mohan, Sanjay Gajendra și Casey Morrison, co-fondatorii Astera Labs, au fost selectați dintre aproape 5.000 de participanți la program, inclusiv 58 de câștigători naționali din 46 de țări și regiuni.

Startup AI premiat la nivel mondial după un IPO și o creștere accelerată

Povestea Astera Labs este una dintre cele urmărite în prezent de ecosistemul global de tehnologie. Cei trei fondatori au decis în 2017 să renunțe la pozițiile pe care le ocupau într-o companie globală de semiconductori pentru a dezvolta soluții de conectivitate dedicate centrelor de date pentru inteligență artificială.

Miza companiei a fost rezolvarea unei probleme tehnice esențiale pentru dezvoltarea AI: transferul rapid de date și performanța infrastructurii care susține modelele de inteligență artificială. Astera Labs a pornit într-un moment în care piața era încă la început, iar ecosistemul pentru astfel de produse nu era suficient dezvoltat.

Între timp, compania a ajuns la peste 1.000 de angajați în 13 birouri la nivel global, are o capitalizare bursieră de 54 miliarde de dolari și a înregistrat o rată anuală compusă de creștere (CAGR) de 120% începând cu 2022. Astera Labs s-a listat pe bursă în 2024 și activează în prezent pe piața infrastructurii pentru AI.

Mesaj pentru fondatorii de startup-uri: AI-ul nu mai este doar o tendință

Competiția din acest an a avut o puternică componentă legată de inteligența artificială, atât prin profilul câștigătorilor, cât și prin proiectele antreprenorilor ajunși în finală.

„Ediția din acest an arată foarte clar că inteligența artificială este deja un factor central în modul în care se construiesc companii cu impact global. Atât câștigătorii EY World Entrepreneur Of The Year 2026, cât și reprezentanții României, Bible Chat, demonstrează că inovația în jurul AI poate genera modele de business scalabile și relevante la nivel internațional. Este un semnal puternic că antreprenorii care construiesc modele de business bazate pe tehnologie pot accelera rapid și pot avea impact dincolo de piețele în care au pornit”, a declarat Bogdan Ion, Country Managing Partner EY România și Moldova.

România, reprezentată de Bible Chat în finala mondială

La ediția din 2026, România a fost reprezentată de Laurențiu Bălașa, CEO Bible Chat, și Marius Iordache, CTO Bible Chat, câștigătorii competiției EY Entrepreneur Of The Year România 2025.

Cei doi antreprenori au participat la finala mondială organizată la Monaco, alături de reprezentanți ai unor companii din zeci de piețe internaționale. Bible Chat dezvoltă o aplicație bazată pe inteligență artificială destinată utilizatorilor interesați de dezvoltare spirituală și consiliere religioasă digitală.

„Mulțumim EY pentru privilegiul de a fi parte din această comunitate de antreprenori excepționali. Pentru noi, simpla participare este o recunoaștere importantă a unui drum construit cu perseverență, risc și credința că tehnologia trebuie să producă nu doar creștere, ci și valoare reală pentru oameni”, au declarat Laurențiu Bălașa și Marius Iordache.

De ce contează pentru antreprenori

Rezultatul competiției din acest an confirmă una dintre direcțiile dominante din tehnologie: infrastructura pentru inteligență artificială devine o piață strategică, iar companiile care rezolvă probleme critice din ecosistemul AI pot scala rapid la nivel global.

Pentru fondatorii de startup-uri, cazul Astera Labs arată că oportunitățile nu se află doar în dezvoltarea de aplicații AI, ci și în tehnologiile care fac posibilă funcționarea acestora la scară mare.