VIDEO „În momentul în care prioritizăm volumul, relația și puterea brandului se vor eroda”. AI-ul trebuie folosit cu atenție în marketing, în opinia unei fondatoare de agenție

„În momentul în care prioritizăm volumul, prioritizăm 100 de articole și 50 de imagini generate în 10 minute și considerăm că poate din punct de vedere financiar este bun, este profitabil, din punct de vedere al relației și al puterii brand-ului, în timp, acesta se va eroda”, a spus Mădălina Stănescu, fondatoare a agenției de marketing digital Optimized, la podcastul „AI Business, AI Parte”.

Urmăriți podcastul video integral pe YouTube.

Agenția Optimized există deja de 9 ani de zile, iar Mădălina Stănescu a produs la StartupCafe.ro emisiunea „Digital Lead” între 2022 și 2023, prin care și-a propus să dezbată principalele tendințe din mediul online, alături de profesioniști în digital din companii de top și antreprenori.

Ea a spus la podcast că afacerea sa se află într-o continuă schimbare, atât prin prisma dezvoltării portofoliului de clienți, cât și prin prisma training-urilor susținute despre marketing digital și inteligență artificială.

AI-ul a reprezentat o schimbare mare în industrie, având în vedere că „folosirea AI-ului generativ ne ajută să câștigăm 4 ore în plus pe săptămână”, dar și că noua tehnologie presupune mai multă atenție din partea profesioniștilor:

„Îmi vine în minte un studiu recent lansat de Canva, făcut pe un eșantion de 3.500 de persoane, care arată că 70% dintre utilizatori sunt mai dispuși să cumpere de la un brand ale căror materiale de creație au fost făcute de om și nu de AI. Și de asemenea, cam un procent similar recunosc când un conținut este făcut de AI și îl cataloghează ca neavând suflet. Prin urmare, acea teamă, și a mea poate a fost la un moment dat, că „AI-ul va veni și mă va înlocui”, iată, nu este o teamă fondată și nu este o teamă pe care datele și cifrele pe care le avem acum la dispoziție o confirmă. Lăsând aparte toate limitările pe care le are AI-ul, iată cum este de fapt perceput”.

Mădălina spune că brandurile care formează comunități, care creează o conexiune emoțională și oferă conținut de calitate pot fi de succes, iar prioritizarea volumului și crearea aproape exclusivă cu AI ar putea „eroda” imaginea afacerii sau a produsului/serviciului.

„Din punct de vedere putere de brand, fidelizare, din punct de vedere indexare în Google, dacă o să vorbim așa, cu cât adopți AI-ul și cu cât îl vei folosi mai mult să automatizezi și să produci conținut, dar în volum foarte mare, cu atât brand-ul va avea de suferit. Practic îți îngropi brand-ul. (…) Există un fenomen care se numește AI slop, care de fapt explică tot acest zgomot produs de tot conținutul generat cu AI. Deci cred că ingredientul cheie în viitor al brand-urilor va consta în calitate și conexiune emoțională”, a spus fondatoarea agenției Optimized la podcast.

SEO, GEO, ambele sau niciuna?

Mădălina Stănescu a spus, la „AI Business, AI Parte”, că marketerii ar trebui în continuare să folosească principiile de SEO (Search Engine Optimization) în crearea de conținut, deoarece Google a scris pe blogul oficial că principiile de indexare în motorul de căutare de până acum sunt folosite și de inteligența artificială a companiei.

„ În momentul în care noi căutăm ceva pe Google și ne apare acea casetă AI Overview, ce se întâmplă? Algoritmul caută tot în indexarea Google pentru a genera rezultate. Iar în acel articol scris în urmă cu două săptămâni pe blog, Google a demontat toate miturile care țin de acest „Generative Engine Optimization” și spune că SEO este și va rămâne și indexarea AI se face tot pe baza principiilor de SEO, care rămân aceleași”, a spus antreprenoarea și consultanta în marketing digital.

Un alt aspect important menționat este că gigantul american a scris, în aceeași postare, că nu va prioritiza conținutul generat de AI, ci conținutul uman, „un conținut care este mult mai greu, depui un efort mai mare să-l faci, dar acela va fi favorizat”.

Limita inteligenței artificiale și valoarea umană în marketing

Fondatoarea Optimized a menționat mai multe tipuri de limite ale inteligenței artificiale actuale, de la confidențialitatea datelor, în special a celor de business, la greșeli, așa-numitele „halucinații”. În același timp, Mădălina vede marketerul viitorului ca pe „un strateg, un arhitect al sistemului”:

„Cred că sunt mai multe skill-uri pe care trebuie să le dezvoltăm și ca marketer, din totdeauna a fost această cerință să se îmbunătățească, să învețe, să fie curios. În primul rând, eu aș încuraja toți oamenii de marketing să nu le fie teamă de AI. AI-ul este un instrument și are limitări. AI-ul este foarte bun pentru partea de brainstorming, pentru partea de mici automatizări, de analiză de date, da, chiar și acolo, cu niște limite. Acum să vedem ce o să se întâmple în era „agentic AI”, că până acum am avut parte de asistenți AI, cu ei ne-am jucat în ultimii ani, acum începem să avem acces și la agenții AI. Curiozitate. De asemenea, zona de strategie va fi din ce în ce mai importantă. Modul în care creativitatea unui marketer poate fi cultivată din nou va fi importantă și, nu în ultimul rând, relația pe care marketerul o dezvoltă cu clientul va fi din nou din ce în ce mai importantă” - Mădălina Stănescu.

Notă: Citatele au fost ușor modificate pentru claritate și concizie.

Urmăriți podcastul video integral pe YouTube: