Meta lansează abonamentele Facebook Plus, Instagram Plus și WhatsApp Plus

Meta a lansat miercuri abonamente cu plată pentru aplicaţiile sale de top, un pas important pentru gigantul tehnologic care încearcă să-şi reducă dependenţa de publicitate, potrivit News.ro.

Anunţul a fost distribuit pe Instagram de directoarea de produse a Meta, Naomi Gleit.

Denumite simplu Instagram Plus şi Facebook Plus, acestea oferă, în special, funcţionalităţi suplimentare de analiză statistică şi acces la un public mai larg.

Pentru a avea acces la acestea, costă 3,99 dolari/lună.

Pentru 2,99 dolari/lună, WhatsApp Plus pune accentul pe personalizare, oferind în special stickere premium, tonuri de apel personalizate şi teme pentru aplicaţie.

Potrivit lui Gleit, obiectivul pe termen lung al grupului este de a reuni aceste pachete într-o ofertă denumită Meta One.

Această lansare are loc într-un moment în care Meta se află sub o supraveghere atentă din partea investitorilor în ceea ce priveşte cheltuielile sale masive în domeniul inteligenţei artificiale (IA).

Compania preconizează să cheltuiască în acest an între 125 şi 145 de miliarde de dolari, în principal pentru centre de date dedicate AI.

Acţiunile sale au înregistrat miercuri o creştere de peste 3% la Wall Street.

În 2023, Meta a lansat versiuni cu plată şi fără reclame ale Facebook şi Instagram pentru utilizatorii europeni, în vederea respectării legislaţiei UE privind protecţia datelor, oferind astfel utilizatorilor posibilitatea de a alege între o experienţă gratuită finanţată prin publicitate şi una cu plată, fără reclame.