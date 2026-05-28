O companie românească dezvoltă INTERJET, drona de interceptare de mare viteză testată pentru Ucraina și Orientul Mijlociu (VIDEO)

Compania românească de software OVES Enterprise intră într-o nouă etapă în zona defence tech și dezvoltă INTERJET, o dronă de interceptare cu turbină, proiectată pentru ținte aeriene rapide și scenarii de luptă în care reacția autonomă și viteza devin critice.

Potrivit unui comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe, platforma este gândită pentru viteze de până la 500 km/h, autonomie de circa 45 de minute și o rază de operare de aproximativ 200 de kilometri. Compania spune că are deja precontracte cu beneficiari militari din Ucraina și Orientul Mijlociu.

Proiectul consolidează extinderea companiei clujene dincolo de zona tradițională de software și AI, într-un context în care firmele tech europene încearcă să intre tot mai agresiv pe piața globală de defence.

OVES mută dezvoltarea către sisteme autonome de interceptare

INTERJET integrează Nemesis AI, tehnologia de inteligență artificială dezvoltată de OVES Enterprise pentru sisteme autonome de apărare. Compania susține că platforma poate executa pilotaj autonom, fuziune de senzori, ghidaj în timp real și logică de interceptare.

Noua platformă vine după ce OVES a dezvoltat interceptoare electrice de mici dimensiuni, destinate misiunilor rapide și cu costuri operaționale mai reduse. Potrivit companiei, evoluția amenințărilor aeriene și apariția unor platforme mai rapide au împins proiectul către o nouă clasă de sisteme.

Mihai Filip, CEO OVES Enterprise

„Interceptarea unei amenințări aeriene de mare viteză depinde de capacitatea sistemului de a interpreta datele, de a anticipa traiectoria țintei și de a executa autonom misiunea. Viteza platformei contează, însă valoarea operațională este dată de pilotajul AI”, a declarat Mihai Filip, CEO OVES Enterprise.

Compania spune că INTERJET este dezvoltat în principal ca interceptor aerian pentru scenarii în care dronele clasice sau sistemele FPV devin mai greu de folosit eficient împotriva unor ținte rapide.

Drona poate fi adaptată și pentru misiuni ofensive

Pe lângă componenta de apărare aeriană, OVES susține că platforma poate fi configurată și pentru misiuni ofensive, inclusiv pentru lovirea unor ținte aflate la distanță.

În funcție de configurația misiunii, sistemul poate transporta până la 10 kilograme de explozibil. Compania afirmă că arhitectura platformei permite adaptarea în funcție de cerințele beneficiarilor militari.

Pentru ecosistemul local de tehnologie, proiectul arată și direcția în care începe să se miște o parte din industria software: produse cu utilizare duală, AI aplicat în apărare și sisteme autonome dezvoltate pentru contracte internaționale.

Primele demonstrații, programate în această vară

OVES Enterprise spune că proiectul se află într-un stadiu avansat de dezvoltare și că lucrează împreună cu parteneri din Statele Unite și Europa pentru integrarea platformei.

Primele demonstrații ale tehnologiei sunt programate în această vară pentru parteneri internaționali, companii private și entități cu care compania are memorandumuri de colaborare sau discuții avansate.

În paralel, OVES testează și tehnologii de imprimare 3D pentru motoare turbojet și lucrează la o versiune mai performantă a platformei, cu motor mai puternic și capacitate de încărcare extinsă.

Fondată la Cluj-Napoca în 2015, OVES Enterprise dezvoltă soluții software și tehnologii AI pentru industriile aerospațiale, de apărare și securitate cibernetică. Compania are peste 200 de angajați și birouri în România, Germania, Emiratele Arabe Unite, Marea Britanie, SUA și Norvegia.
























